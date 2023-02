Comentario y detalles del empate de la selección ecildense con Florida Capital

A veces un empate sin goles puede hablar de un partido intenso y con mucho trabajo para los arqueros. Ese no fue el caso del choque del pasado domingo en el Casto Martínez Laguarda entre las selecciones de San José Interior y Florida Capital, por el encuentro de ida de Cuartos de Final del Torneo del Sur.

Si bien el arco de Nicolás Facal no pasó zozobras repetidas veces, al equipo azul le costó mucho conectar sus buenos circuitos de fútbol. La ausencia por lesión de Federico Ferrari se notó muchísimo, además de la exclusión en el 11 titular de Maximiliano Zoppi, que generalmente es el armador de la ofensiva. El local abusó de los centros al área en busca de los delanteros, que casi siempre perdieron por una lógica cuestión de estatura ante las torres defensivas floridenses.

TRÁMITE | Desde el comienzo se vio más activo el equipo de Florida, aunque la fuerte defensa de San José Interior pudo controlar que las incursiones no tuviesen la profundidad necesaria para inquietar a Facal.

A San José Interior le costó mucho más acercarse al arco de Matías Álvarez y eligió el equivocado camino de los centros largos que facilitaban el accionar de la defensa visitante con una media de altura superior a cualquiera de los atacantes azules.

La ausencia de Federico Ferrari no pudo disimularse y no bastaron las incursiones de Burgos, Torena, Lamaisón o Urseco para quebrar el muro de contención de la albirroja.

La chance más clara del primer tiempo la tuvo el equipo de la Piedra Alta, tras un centro que logró conectar Braian García de cabeza; tras el pique el útil se perdió por poco afuera.

La selección de la Liga Regional dependía de alguna genialidad individual y esos chispazos no surgieron porque el mediocampo no tuvo un conductor claro. La posibilidad más seria para el local fue un tiro libre de Mauricio Ortega que desde tres cuartos se fue acariciando el vertical derecho de Álvarez.

COMPLEMENTO | Firpo paró a su equipo más adelante para la segunda parte, intentando la rápida recuperación y el lanzamiento de la ofensiva. Federico Lamaisón tuvo la primera en una corrida por el lateral y su tiro-centro pegó en la pared lateral del arco.

El adelantamiento de las filas azules incentivó a Florida para utilizar algunos espacios o alguna pelota quieta como la que intentó Diego Torres que tras el manotazo de Facal, golpeó el horizontal para salir fuera del terreno.

Pasados los 25 del complemento el ritmo que ambos equipos habían sugerido fue decayendo. El ingreso de Zoppi le dio otra tónica al armado del fútbol en el local, pero ya quedaba poco tiempo para limpiar el trabajoso camino hasta el arco adversario.

Diego Torres tuvo una tras la única filtración detrás de la defensa que recibió de Riviezzi, el remate del goleador se fue muy cerca del vertical. En la réplica logró avanzar con pelota dominada y lanzó el centro buscando a Santiago “Chucarro” López, que había reemplazado a Buslón. El cabezazo de López se fue susurrándole piropos al ángulo.

En el ocaso del tiempo reglamentario, el local tuvo la más clara del partido tras un tiro libre ejecutado por Zoppi, “Chucarro” la peinó y parecía que San Martín lograría el tanto de la victoria pero por centímetros no logró evitar que el útil se fuera junto al vertical.

El empate fue el justo castigo a dos equipos que no supieron encontrarse con sus antecedentes en la creación futbolística, no hay ventajas para la revancha de mañana en el Campeones Olímpicos y para San José Interior sería fundamental que Federico Ferrari supere la dolencia que arrastra y pueda integrar al menos el banco de suplentes. Florida es un equipo duro, con buenos jugadores pero neutralizarlos no le fue difícil al mediocampo ecildense que, cuando arriesgó tampoco sufrió en demasía en la última zona.

DETALLES

Copa Nacional de Selecciones – Categoría Absoluta

Torneo del Sur – Cuartos de Final (Ida)

Domingo 5 de febrero de 2023

Estadio Casto Martínez Laguarda

Público: 600 espectadores

Árbitros de Maldonado: Carlos Sotelo, Ruben López, Jessica Blanché

San José Interior (0)

Nicolas Facal, Agustín Belarmino, Mauricio Ortega, Sebastián San Martin, Nahuel Urse, Leandro Perdomo (Zoppi), Yonathan Bentancor, Agustín Burgos, Kevin Torena (P. Belarmino), Cristian Buslón (López), Federio Lamaisón (Facundo Lamaisón). DT: Martín Firpo

Florida Capital (0)

Mathías Álvarez, Matías Castro, Raúl Giménez (Exp), Maximiliano Riviezzi, Matías Pety Alvarez, Ezequiel Acosta (Argul), Mathías Álvarez Navarro, Cristian Cabalgante (Vázquez), Braian García (Lacuesta), Diego Torres y Thomás Perdomo (Carapé). DT Julio Bruno

Imagen: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.