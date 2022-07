Fiscal Gómez recibió planteos de vecinos en nuevo encuentro en Playa Pascual

El concejal nacionalista Denis Hornos encabezó una serie de gestiones para abordar la problemática de la seguridad pública en Ciudad del Plata. Al culminar la pasada semana, culminó la serie de entrevistas y audiencias solicitadas con distintos actores institucionales y figuras de gobierno dentro para abordar el tema

Denis Hornos comentó a este medio que solo se ha dado un primer paso, y después de varias entrevistas con el jefe de Policía de San José Orestes Leles Da Silva, integrantes del comando departamental y los responsables de las seccionales platenses, así como los jefes de zona, pudo generar distintos encuentros con vecinos y comerciantes, en una primera instancia.

Hornos comentó que en cada encuentro se fue tomando nota y así se armó la hoja de ruta que lo llevó a generar el encuentro con integrantes de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y posterior llegada del director de esa repartición ministerial Santiago Gonzalez.

En cada reunión, según lo comentado por Denis Hornos, siempre resonaba la palabra Fiscalía. Sus métodos de aplicar la justicia ante cada hecho delictivo no convencían a los vecinos.

CON HEBER | El otro tema que surgía después de cada encuentro era la forma de prevención y la falta de patrullaje por parte de las fuerzas policiales. Días atrás, Hornos se entrevistó con el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Contó el Concejal platense que le planteó al jerarca los problemas e inquietudes que hay en Ciudad del Plata. “Le hablamos de los barrios que están complicado y las inquietudes de vecinos y comerciantes, solicitamos más presencia policial, más móviles y aumento de la Republicana”, contó el concejal.

Sobre las respuestas de Heber dijo que “él tiene claro, sabe lo que está pasando en Ciudad del Plata. Va tener una reunión con la Guardia Republicana para plantearle que tenga mayor presencia; él dijo algo muy claro, prefiere tener más policías en la calle que otra comisaría”.

Para cerrar este capítulo de la audiencia con el Ministro del Interior, Hornos dijo que el Ministro se comprometió a atender en persona la problemática local y dijo que en las próximas semanas se notarán los cambios de estrategias y tácticas policiales, con mayor patrullaje y presencia policial, en especial de la Guardia Republicana.

GÓMEZ | El pasado viernes en un local bailable y parador del barrio balneario de Playa Pascual, Denis Hornos convocó a la población a un encuentro en formato de conversatorio con el fiscal Juan Gómez, quien en pocas semanas ya estuvo dos veces en la ciudad.

El Fiscal aclaró un titular de prensa (que no es de La Semana), donde se destacaba la no creación de nuevas fiscalías, confirmando que no se creará una fiscalía de “violencia doméstica” en Ciudad del Plata.

En esta etapa de rendición de cuentas, desde la Fiscalía General de la Nación, se proponen de cinco a siete nuevas sedes fiscales en todo el país, informó.

Gómez se comprometió a realizar las gestiones ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para la instalación de una Fiscalía en CdP, afirmando que sin un Juzgado de nada sirve tener una Fiscalía, pero conociendo la realidad de la zona, según lo expresado por Gómez, otro impulso toma la idea. Dijo además que y contará con el apoyo del Ministerio del Interior y espera se sume la “SCJ”.

Otro dato que dejó Gómez, es que la Fiscalía, cuenta con 684 funcionarios en todo el país.

FINAL | El encuentro con los vecinos duró aproximadamente unos 90 minutos y se prolongó porque en medio del desarrollo de la reunión, una caravana de vehículos de comerciantes afectados por la delincuencia, llegaron hasta el lugar. En más de una oportunidad, tanto Hornos como un oficial de Guardia Republicana los invitó a ingresar a la reunión, pero estos se negaron, argumentando que estaban cansados de mentiras.

Igualmente el fiscal Juan Gómez, una vez finalizado el encuentro, los escuchó y dialogó con ellos, deponiendo la actitud de la llegada y terminaron prometiendo acompañar en la próxima visita de Gómez, quien llegará con las fiscales Gutiérrez y Ramos, de la Fiscalía de Libertad.

Según lo expresado por Denis Hornos con esta visita se cierra el primer ciclo, en búsqueda de más seguridad para Ciudad del Plata.

Por Carlos García,