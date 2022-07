«Se ha revalorizado la flora nativa», entiende el ingeniero agrónomo Diego Barboza, en el arboreto

Nueva jornada de trabajo, con visita escolar incluida, se realizó el pasado jueves 7 en el Arboreto Libertad, ocasión que sirvió de excusa para dialogar con el ingeniero agrónomo Diego Barboza, asesor de la Intendencia e integrante de San José +Verde, sobre el proceso de crecimiento del espacio soñado e ideado por el doctor Augusto García y que hoy gestiona un reducido grupo de personas que colabora con Paola Magnano, quien se ha puesto al hombro la iniciativa.

Como una actividad abierta a todo el público fue difundida desde la Intendencia de San José, la instancia que se realizó desde las 14 horas en adelante y que tuvo la visita de los alumnos de la escuela 49 Francia, a quienes se les mostró las distintas especies que están distribuidas por el arboreto, incentivándolos a que participen del proceso de recopilación y llenado con información de las fichas, que estarán reflejadas en el código QR de los carteles indicadores ya colocados, algunos de los cuales necesitan reparación, según comentó Paola Magnano, quien se ha puesto al hombro el desarrollo del nuevo espacio público de la ciudad.

Consultado el asesor de la Intendencia Diego Barboza sobre cuál es su visión del proceso de crecimiento del arboreto libertense, dijo que éste ha sido posible porque hay cada vez más interés en la flora nativa. “La flora nativa en general ha cobrado interés en la sociedad; se han revalorizado los árboles, los arbustos, la vegetación en general. Se ha reflotado el valor que puede tener ese tipo de especies, tanto ornamentales, frutales, maderables y también desde el punto de vista de lo que es el ecosistema, para la preservación de los bosques ribereños”, comenzó diciendo Diego Barboza.

Comentó el especialista que la invasión del insecto llamado “picudo rojo” que está afectando a palmeras no nativas, “no se puede desvincular de lo que ocurre , porque es un insecto que está atacando a una palmera que es exótica, no así a las palmeras nativas. Se está viendo que lo nativo tiene ese valor, ese equilibrio con el ambiente, con las plagas, con los enemigos naturales, que evita que ocurran esos eventos”.

Consultado Barboza sobre el reiterado pedido que realiza Paola Magnano para que se cerque el arboreteo, dijo que coincide con ella y que “fue uno de los primeros planteos que se hicieron, desde la primera reunión que tuvimos con la gente interesada en trabajar en el arboreto”.

“La Intendencia ya compró el tejido, los postes también, falta sólo comenzar los trabajos; los temas burocráticos son un poco más lentos, pero aparentemente ya está todo coordinado para que se coloque pronto”, mencionó Barboza.

EN ESPAÑA | El Ingeniero Agrónomo viajó a mediados de junio a España, invitado a participar de un foro de ciudades, del que participaron más de 70 ciudades de España y América. Consultado sobre las razones por las que fue invitado, dijo Barboza que “era un evento que estaba vinculado a las ciudades y el verde, en particular al manejo adecuado de los entornos naturales próximos a las ciudades, el arbolado urbano, parques y plazas”.

Prosiguió narrando el profesional que él participa de “un grupo que se llama ‘San José +Verde’, con el que hicimos un proyecto en el arroyo Mallada -que atraviesa la ciudad de San José-, y creamos una reserva natural urbana, donde estamos haciendo ese trabajo de reconstruir el bosque ribereño. Ese proyecto fue seleccionado para ser presentado en este congreso y fuimos a exponer sobre él”, dijo Barboza, que valoró la participación en él, ya que “hubo más de 250 mesas temáticas con técnicos de universidades y especialistas de todo el mundo de las cuales se trajeron varias cosas que estaría bueno adaptarlas a nuestra realidad”.

Diego Barboza, vio positivos los cambios que se han dado en valorizar los espacios verde en general y los nativos en particular. “Una ventaja que tenemos nosotros son los entornos naturales; nuestras ciudades son pequeñas, comparadas con Madrid, por ejemplo, que tiene millones de habitantes. El problema que tienen en Madrid es que llegaron a un nivel de urbanización que ahora tienen que romper la ciudad para ponerle verde dentro. Nosotros somos privilegiados en eso, pero no lo vemos de esa forma y el vínculo que tenemos con ese entorno natural no es muy adecuado”, dijo Diego Barboza, quien consideró luego que “está bueno empezar a valorar lo que tenemos: ciudades pequeñas, rodeadas de naturaleza”.

CARENCIAS | Un planteo habitual es que Libertad es una ciudad a la que le falta verde. Eso es algo que dicen muchos visitantes, por ejemplo. Consultado Barboza sobre si concuerda con esa idea, dijo que “hay sectores de la ciudad que puede ser que sí. Tenemos un problema con nuestras ciudades y es que sus veredas son angostas, por lo que la inclusión de árboles en ellas, que están ocupadas por otra cantidad de servicios -cableado, cañerías-, es complejo. Estamos colocando árboles en lugares que no son adecuados para que crezcan”.

Por eso “tenemos que reducir el tamaño de los árboles o generar nuevas urbanizaciones, como ‘El Bosque’, pensadas con otra forma de urbanización, con veredas más amplias, para darle más lugar a las zonas peatonales y conservar mejor los lugares verdes que hay en la ciudad”.

Consultado sobre por qué entiende que se ha revalorizado lo nativo, dijo Diego Barboza que “primeramente se ha revalorizado todo lo que es el verde, por la necesidad de adaptar las ciudades al cambio climático; tratar de evitar, por ejemplo, lo que son las olas de calor. Lo nativo lo empezamos a valorar por el equilibrio que mantiene con el ambiente, ya que son especies que están adaptadas a las condiciones del lugar, que están en equilibrio con las plagas, con los enemigos naturales; generan la posibilidad de utilizarlas y que no ocurran grandes problemas”.

ACTIVIDAD | Por su parte Paola Magnano, al hablar de la actividad desplegada el jueves, dijo que cada vez que una escuela llama y pide realizar una recorrida por el lugar, se coordina y se asiste porque la intención es promover el arboreto como espacio público. “Queremos que lo conozcan”, dijo.

Comentó que pretenden aprovechar las vacaciones de julio para hacer una actividad abierta a los niños. Se estará realizando este jueves 14 desde las 14 y se convoca a todos los niños de la ciudad a participar de una actividad más de vacaciones.

