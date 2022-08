Festejos por el Día de la Niñez: los realizados y los que vendrán en CDP

La tradición del octavo mes del año pasa por los obsequios y las fiestas que son celebradas en el entorno de los más pequeños. Este año como se le sumaron los temas de género y si es el original “Día del Niño” o el utilizado este año, “Día de la Niñez”, medios de comunicación y redes instalaron el efímero debate que desaparecerá con el último festejo.

Cae cualquier tipo de discusión o fundamento cuando un organizador del festejo te dice: “Aquí lo importante no vende, pero compra cualquier decepción ante la vida, la sonrisa y felicidad de un niño vale cualquier esfuerzo”. Hagamos una recorrida por algunos de los festejos ya efectuados y otros que vendrán el próximo fin de semana.

En el universo del fútbol infantil al no disputarse la fecha correspondiente el domingo 14 de agosto, dio pase al pie para que cada club tuviese su fiesta íntima y celebración con los niños defensores de las ocho casacas. Desde Montevideo, en el barrio Los Bulevares donde se da origen al club del mismo nombre -“Los Bulevares”-, hasta Villa Olímpica, todos a su manera y de acuerdo a sus recursos, homenajearon a los protagonistas de cada fin de semana como lo que son, niñas y niños que hacen deporte. Delta Juniors, Social Delta, Porvenir, Autódromo, Playa Pascual, Unión Bambina y Delicias estuvieron de fiesta.

El pasado sábado 20 de agosto en Monte Grande, “Los Vecinos Voluntarios” e integrantes del Centro CAIF Desde el Pie, aunaron esfuerzos y realizaron un gran festejo, en el que no faltó nada. Todo se convirtió en música, color y alegría acompañado con una merienda compartida y los infaltables inflables.

Mientras, en el enclave de los barrios Autódromo y Penino, en el predio de Liga Rincón y pegadito al campo de juego “Gabriela Giraldiz”, desde minutos antes del mediodía y con la atenta mirada de los integrantes del Fondo Social de la Construcción (SUNCA), y neutrales de Liga Rincón de Futbol Infantil de CdP, se desplegaban gigantescos inflables que minutos más tarde, hicieron el deleite de los más pequeños. Pero la cosa no quedó ahí. Para tener acceso a los obsequios, se realizó un certamen de preguntas y respuestas, competencias deportivas que además de divertir a todos los presentes también dejaron cosas a destacar.

En un momento la animadora pregunto sobre “¿Cuál es el club más grande?”. Todos fueron por la lógica de Peñarol o Nacional, pero el niño que respondió sorprendió a todos y arrancó el simultáneo aplauso y ovación de los presentes cuando nombró al club de su barrio y en el cual juega, Autódromo. Y si lo dice un niño se respeta.

Ese mismo niño orgulloso con su “camperón” de abrigo deportivo, tuvo otra acción, que deja una expresión de deseo esperanzadora en un futuro mejor.

REBELDÍA | El domingo 21, artesanos y emprendedores dijeron presente en el Club Bao con una muestra y festival temático dedicado a la niñez, que fue todo un éxito.

Días atrás, Rebeldía Organizada difundió un comunicado en el que establece que “hoy por más que no queramos es un día especial, lo decimos desde que el lugar que no compartimos seguir sosteniendo ese día de marketing, no de reflexión poner en el centro de la esencia a los niños, niñas y jóvenes. Como es de público conocimiento hace unos días debimos postergar el octavo festejo del Día de la Niñez por las razones de la extrema violencia que vive el barrio, pero queremos ir bien al fondo del asunto y sostener lo que decimos hace tiempo, el retiro y la falta de políticas públicas focalizadas nos dejó en esta situación por falta de contención social donde sólo quedan colectivos aislados bancando los trapos en el barrio donde en cada puerta que se toca es un no”.

En los últimos días hubo otra notificación a partir de la cual invitan para el próximo domingo 28 a celebrar el “Día de la Niñez”. Elegimos nosotros que cada festejo del día de la niñez sea una alegría porque la felicidad no sale nada. A la hora 14, el domingo 28 de agosto, en la Biblioteca Popular Rebeldía Organizada en Delta El Tigre, se realiza la movida que es posible gracias al apoyo de vecina/os, amigos, comerciantes y organizaciones sociales.

Por Carlos García.