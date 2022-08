Gobierno habría desistido de operativa privada para el Neptuno, dijo el Presidente a FFOSE

Sin mucha cobertura por parte de los medios nacionales se desarrolló el pasado miércoles 17 de agosto la reunión entre el presidente de la República Luis Lacalle Pou y una delegación de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), para hablar sobre el proyecto Neptuno, que el gobierno pretende construir en la zona de Arazatí, dentro del departamento de San José.

Como se recordará, este encuentro había sido anunciado por el secretario general de FFOSE Ramón Parra el pasado sábado 13 de agosto en ocasión de la movilización realizada por el sindicato y por las organizaciones sociales vinculadas a la defensa del agua, que se dieron cita en el propio balneario para expresar su rechazo. A la iniciativa gubernamental. Parra formó parte de la delegación que llegó el miércoles pasado a la sede de Presidencia de la República a hablar con Lacalle Pou y al ser consultado por La Semana comenzó comentando que el encuentro con el Presidente fue de cerca de una hora.

“Le expresamos al Presidente todo lo que venimos diciendo como sindicato, que el proyecto Neptuno, tal como está estipulado, está mal. El Presidente tomó nota, estuvimos intercambiando opiniones y quedó de conseguirnos una entrevista con el ministro de Ambiente Daniel Peña y nos dijo que iba a tomar en consideración todo lo que le venía diciendo el sindicato”, expresó Parra al referirse al resultado del encuentro.

LOS NÚMEROS | Como evaluación general, dijo Parra, que ellos vieron “con buenos ojos que el Presidente por lo menos nos escuchara y tomara en consideración lo que veníamos diciendo. Estuvimos intercambiando, está muy al tanto de la discusión que se está dando y explicó que lo que está en juego es el tema financiero. Es lo que está en tela de juicio y no han decidido realmente por qué alternativa van a ir”.

Según lo mencionado por el dirigente sindical “el punto que está en discusión es quién se hace cargo del costo de la obra, si el gobierno, si la OSE o si se hace cargo la empresa privada y el gobierno y OSE le va pagando un canon anual; todavía no está decidida la forma y esa es una buena noticia”.

Argumentó esto diciendo que cuando se anunció el proyecto, todo hacía ver que el gobierno se estaba inclinando por la quinta de las opciones presentadas en el estudio de factibilidad de la gerencia de OSE que establecía que “el inversor privado se hiciera cargo de todo el proyecto y el ente oficial le pagaba por potabilizar el agua y tenerla a su disposición”, pero esto “ya está descartado”, dijo Parra que les anunció el presidente Lacalle Pou en la reunión del jueves.

Continuó explicando el dirigente sindical que el Presidente les comentó que estaban manejando como alternativas la opción tres o la opción cuatro del estudio antes citado. La opción tres es que se haga un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y ahí entre OSE y la CND sean los que financien el proyecto. Toda la obra quedaría en manos de OSE. La opción cuatro implica la participación de una empresa como Corporación Vial, que es una sociedad anónima de la CND.

De todas formas, dijo Parra, que “como sindicato vamos a seguir peleando para que se tire abajo todo el proyecto, porque es inviable seguir con un proyecto con el que todo el mundo está en contra”. Estimó además que el interés del gobierno en concretar este proyecto ha disminuido “por lo que han hecho el sindicato y las organizaciones sociales vinculadas a la defensa del agua; gracia a todo esto se ha generado ese manto de duda sobre el proyecto en sí”.

DECISIÓN POLÍTICA | Consultado el dirigente Ramón Parra sobre si le plantearon por qué no se continuó con el proyecto de la presa en la zona de Casupá (Florida), que ya tenía financiación, dijo Parra que no quisieron meterse de lleno en ese tema. “Pero el Presidente dijo que es una alternativa más, que está arriba de la mesa para discutir; de todas formas nosotros no queremos llevar la discusión a si el proyecto Neptuno sí, Casupá no o si Casupá sí, Neptuno no. Por ahí no va la discusión, es un escenario más”, comentó el Secretario General de FFOSE.

Dijo por último Ramón Parra que esta es una decisión política y que el que tiene la última palabra en ella es el propio Presidente de la República. “La decisión está en manos del gobierno”, dijo y añadió que “cuando hablamos del tema del agua es un tema muy sentido por toda la población como para salir a lo loco a hacer un proyecto de esa magnitud a 20 años sin una consulta más amplia. Si no discutimos en serio y ponemos todo sobre la mesa, es muy difícil que podamos tratar un tema tan sensible como éste”.

De la movilización realizada el sábado 13 de agosto al mediodía en la costa de Arazatí, habían participado además del locatario colectivo “Los Tucu-Tucu”, una importante representación de FFOSE, además de integrantes de los colectivos Our Voice, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, de Redes-Amigos de la Tierra, del sindicato de la vía pública y de la Coordinadora Nacional por el Agua. Una actividad similar, pero con la participación de espectáculos artísticos, se realizó en la tarde en la plaza Artigas de la ciudad de San José de Mayo, en la que se manejaron los mismos conceptos de rechazo al Neptuno.

El proyecto Neptuno cuenta también con la oposición del representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE Edgardo Ortuño, quien se ha expresado en ese sentido en documentos y en diversas entrevistas periodísticas.

