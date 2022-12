En reunión del Concejo, alcalde Fonseca acusó de nepotismo a la anterior administración del FA

Varios fueron los pasajes del último Concejo Municipal cargados de tensión, produciéndose fuertes entrecruces que siempre tuvieron como protagonista al concejal Richard Mariani.

Mariani horas antes del último Concejo Municipal, informó de una moción y una solicitud de pedidos de informes. Estos temas pronosticaban que el ambiente se podía calentar más allá de la temperatura ambiente, en la tarde del pasado jueves.

Presididos por la alcalde Marianita Fonseca sesionaron los integrantes del Concejo Municipal Samuel Silvera, Denis Hornos, Richard Mariani y Martín Maldonado.

Repasando el orden del día, varios minutos llevó la presentación del “balance de gestión 2022” y la proyección de obras para el periodo 2023. Continúa siendo la piedra en el zapato la detención de la obra del trazado de la ciclovía en el eje de la Ruta Vieja de ida y vuelta desde el kilómetro 26 hasta el 33.

La empresa ganadora de la licitación de la obra detuvo sus actividades semanas atrás cuando al llegar aproximadamente al kilómetro 28, aduciendo haber gastado todos los recursos presupuestados y solicitando más para continuar. De inmediato, el Concejo Municipal se amparó en el estudio presentado y ganado en la licitación y detuvieron las obras y pasaron todo lo actuado a “jurídica” de la ISJ.

La obra, según lo aprobado por el Concejo Municipal, continuará en etapas y la inversión total se estima que se multiplique al menos por cuatro el monto original, alguien se equivocó y el Concejo expondrá su responsabilidad profesional.

De la moción presentada por Mariani para que el Concejo vuelva a considerar y tratar el tema de las donaciones en vista de las próximas fiestas próximas, vale recordar que en la anterior votación, la alcalde Fonseca informó de la falta de recursos económicos para realizar más donaciones y en una votación en la que el concejal nacionalista Denis Hornos no estuvo presente, la Alcalde hizo valer su voto doble y definió la votación 3 a 2 a favor de no dar más donaciones.

En la reconsideración propuesta para el jueves, con Denis Hornos en sala, la votación no varió ya que Hornos, amparado en el derecho de abstenerse, si bien se quedó en sala, no cambió la resolución adoptada y por lo tanto por lo que resta de 2022, no habrá más donaciones ya que el Municipio aduce falta de recursos económicos.

PERSONAL | En cuanto a la solicitud de información pública que presentó Mariani, vale decir que pidió que se le entregue información sobre el personal que ha ingresado al Municipio. Pidió nombre cargo y función de las personas que ingresaron al Municipio en el último año, modalidad de ingreso, es decir si fue por concurso, contratación directa u otros.

Cuando Mariani planteó el tema en la reunión del jueves el Concejo Municipal, si bien estaba fuera del orden del día, el Concejal dijo en sala que si bien nueve de los cargos ingresaron por el sorteo del llamado desde la Intendencia, hubo cinco ingresos más por “designación directa”, potestad legal que tiene la “Intendente”, pero de la cual Mariani responsabiliza a Fonseca.

Marianita Fonseca no esperó y retruco hablando de designaciones directas o ingresos a dedo por parte de la anterior administración y apuntó a Martínez y Colombo. Fonseca acusó al fallecido Alcalde y a su esposa, que fue su sucesora, de realizar nepotismo, ya que hicieron ingresar a más de un familiar a la administración y aún continúan en sus cargos.

El tema llegó a incomodar a Maldonado, quien integró la gestión anterior y más de una vez ha dicho más de una vez y lo volvió a hacer el jueves, que siempre votó pero la militancia política y la gestión gubernamental local es algo nuevo en su vida y es un diario aprendizaje. Dijo que él siempre ha estado a favor del más capaz y capacitado y no por el lado de la amistad, necesidad o afecto.

Hoy a las 19 horas en el predio del Municipio, Ruta 1 vieja, se volverán a ver, cuando la Alcalde presente el “balance de gestión 2022”.

Imagen de archivo, Fonseca.

Por Carlos García.