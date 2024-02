Comisión Vecinal Playa Pascual fue denunciada ante el MEC y recibió una primera observación

Integrantes del grupo de vecinos y socios de la Comisión Vecinal de Playa Pascual que se agruparan el año pasado preocupados por la situación de la decana institución pascuense, volvieron a agitar las aguas desde las redes sociales alertando que los actuales responsables no están cumpliendo con lo que los estatutos establecen, no cumpliendo lo acordado en instancias anteriores.

Desde que tomara estado público la preocupación de un grupo de asociados sobre irregularidades en la comisión vecinal, La Semana ha intentado hablar con los responsables de la actual gestión para que puedan rebatir las acusaciones que le realizan vecinos y socios, pero hasta ahora nunca se ha tenido una respuesta.

Sin embargo, Ana María Guarneri, Víctor Vignolo, Angela Bidart o Engel Cardozo, algunos de los socios que están preocupados por la comisión, siempre han dado una respuesta cauta y medida, esperando que la institucionalidad ampare sus reclamos o denuncias.

El 9 de octubre del pasado año, se comenzaron las gestiones para un encuentro y si bien éste ocurrió no hubo avances porque se encontraron con la negativa de los responsables de la directiva. Los vecinos sentían como si cada reunión con la directiva fuese una literal “tomadura de pelo”.

PEDIDO | Ya cansados, reunieron todos los argumentos y fundamentaciones jurídicas y acompañado por más de 150 firmas de vecinas y vecinos de Playa Pascual, abrieron un expediente u oficio solicitando la “intervención” de la autoridad rectora de las organizaciones y asociaciones civiles, el Ministerio de Educación y Cultura.

El organismo del ejecutivo nacional ya brindó un primer informe ante los interesados y según lo manifestado por los vecinos preocupados por la situación de la Comisión Vecinal ésta fue observada por la falta de interés en presentar la documentación exigida y estaría en curso una sanción económica (multa), en primera instancia.

Se espera para la semana que está transcurriendo, otro fallo ministerial a favor de los vecinos quienes solo desean regularizar la situación y cumplir con los roles estatutarios fundacionales de la institución barrial.

Otro de los grupos afectados ante tanta desidia son los particulares que alquilan las instalaciones para brindar distintos servicios, como la clase de patín que brinda el núcleo conocido como “Patín Artístico Ciudad del Plata”, que fomenta el deporte sobre cuatro ruedas desde la niñez hasta la adolescencia.

“CONDICIONES LAMENTABLES” | Angela Bidart contó a La Semana lo experimentado una vez que solicitaron ingresar al local para realizar la limpieza y adecuación del espacio para retomar las clases en 2024: “a dos días de comenzar las actividades de patín en la Comisión Vecinal, nos encontramos con un salón en condiciones lamentables, como ya es habitual. Si bien, habíamos pedido autorización para lavar el piso, evidentemente de diciembre a hoy nadie pasó una escoba”.

“Me pregunto, por qué pagando alrededor de 13 mil pesos mensuales a la Comisión, nadie puede hacerse cargo de la limpieza. Hace mucho tiempo que venimos padeciendo este tipo de situaciones, y aun así, tratamos siempre de poner lo mejor, pero esto ya me superó. Estas son las sillas que nos dieron para usar (no las han roto las niñas con el uso), hemos pedido otras (porque hay muchas que las utilizan para alquilar) y no nos han contestado (envió registros fotográficos de la deplorable situación)”, comentó Bidart.

Otro vecino consultado fue Engel Cardozo quien sobre la desprotección patrimonial que está sufriendo la comunidad, dijo: “la institución ha caído en un deterioro moral y edilicio que está causando que docentes se estén yendo del lugar por falta de reparación y mantenimiento del lugar. Salones que se llueven o baños clausurados”.

Cardozo comentó también que la Corte Electoral pidió “para hacer base allí por trámites de la credencial, cosa que se le negó y la Corte tuvo que poner la base en el local que está al lado de la cancha de Unión Bambina”.

Ángela Bidart, recordó a su vez la inversión realizada en el piso en la cual participasen familiares, los vecinos, comerciantes y la Intendencia, invirtiéndose 16 mil dólares para tener el único piso adecuado a la práctica del patín.

Esta semana se esperan novedades ministeriales, harán ingresar una nota solicitando urgente celeridad y piensan viajar mañana miércoles a Ecilda Paullier para dialogar con el ministro Pablo Da Silveira ante su eventual visita a tierras josefinas (acto por nombramiento de Centro Cultural Nacional).

Por Carlos García.