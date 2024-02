Compleja situación viven 40 excursionistas de Libertad y San José por viaje frustrado a Florianópolis

Un grupo de 40 personas de Libertad y San José presentaron una denuncia policial contra una empresa promotora de excursiones al exterior. Los denunciantes pagaron por adelantado un viaje a Florianópolis, Brasil, pero dos días antes de la fecha de salida los organizadores les informaron que no se hacía por una tragedia familiar de un funcionario. Averiguaciones posteriores les llevan a determinar que las reservas de hoteles y del ómnibus, nunca se hicieron.

En la red social Facebook se promociona esta “coordinadora de excursiones”, que fue contactada por un grupo de familias que pensaban realizar un viaje en conjunto. Negociaciones mediante, llegaron a un acuerdo de abonar en etapas más de 20 mil dólares por este viaje a Florianópolis con estadía y paseos en el balneario brasileño.

Uno de las personas afectadas en este caso, quien prefirió mantener el anonimato, dijo a La Semana que al acordar debieron entregar 100 dólares para hacer la reserva del hotel en Brasil y que el resto del dinero se lo fueron depositando de a poco hasta saldar el 24 de enero el total.

Antes de salir hubo otra negociación, ya que la excursión, supuestamente, salía desde Montevideo y hasta allí debían ir estos vecinos, significando un costo en traslados. Al final, habían acordado que por 600 pesos por persona, el ómnibus pasaba por Libertad y luego iba a San José, para levantar a todos los integrantes de la fallida excursión.

LA NOTICIA | Cuando todos se encontraban en preparativos para el viaje, el viernes 2 de febrero en la mañana, la persona encargada de organizar la excursión les avisó que no iban a salir el domingo 4 tal como estaba previsto, ya que el padre del coordinador del viaje se había ahorcado en la provincia de Salta, Argentina, y éste tuvo que ir a reconocer el cuerpo hasta allá y por varios días no iba a venir, contó el vecino que habló con este medio.

De inmediato le pidieron a la organizadora una solución, le dijeron que tenía que tener un “plan B”, otro coordinador que los acompañara, pero no, no había plan B y les dijo que por ahora no hay posibilidades de viajar. Fue entonces que comenzaron a solicitar la devolución del dinero ya abonado, pero hasta ahora solo han recibido evasivas.

DESAZÓN | A partir de la noticia, que les generó un profundo malestar y alteración a todos los planes realizados, los afectados investigaron por su cuenta y se encontraron con que en los hoteles a los que se suponía que iban a ir no había reservas para ellos y en el Ministerio de Turismo no había salida programada de esta persona. Tampoco estaba contratado el ómnibus que los iba a llevar.

Los vecinos de Libertad y San José afectados, ya hicieron denuncias policiales, presentando toda la documentación que tenían, en tanto en la jornada del lunes 5 se reunieron con un abogado de Libertad para entablar una estrategia de negociación que les permita, por lo menos, recuperar el dinero que invirtieron en un viaje que en definitiva no podrán hacer, vaya a saber por cuánto tiempo. Por el momento, la idea es no hacer declaraciones a la prensa.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.