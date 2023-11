La pimienta, potenciadora de sabores

Existen muchos tipos de condimentos que pueden ayudar a que las preparaciones adquieran ese toque especial, transfiriéndoles cuerpo, aroma y sabor distintivos. Entre ellos, una en especial es considerada la estrella de las especias Se trata de la pimienta, Ingrediente culinario de gran valor, tanto desde el punto de vista alimenticio como medicinal.

CARACTERÍSTICAS | Esta baya, es una fruta del árbol del pimentero “piper nigerum”, arbusto trepador de clima tropical, el que es productivo desde los 6 a 8 años de existencia, alcanzando su plena madurez y a partir de entonces, puede seguir produciendo durante 20 años.

Los frutos del pimentero, se presentan en forma de granos pequeños, que son las semillas de la planta, éstas crecen en racimos y son recolectadas cuando tienen el nivel de maduración adecuado y en la mayoría de los casos se desecan posteriormente. Aunque difícil de encontrar, en algunas partes del mundo, es posible comprar pimienta fresca, presentada en su racimo.

La India es el principal productor seguido por Indonesia, Malasia y Brasil. Ya desde la antigüedad, se la consideró, al igual que la sal, como una de las especies más importantes en las diferentes cocinas. Su origen es antiquísimo y hoy se la sigue considerando una especie que no debe faltar en la cocina.

La pimienta es originaria del sureste de la India, más precisamente de las costas de Malabar.

Su conocida característica, es su sabor picante, capaz de provocar una sensación de calor, lo que se debe a una sustancia llamada piperina que estimula las terminaciones nerviosas de la lengua y el paladar.

Existen muchos tipos de pimienta, todas procedentes de la familia de las piperáceas, aunque las tres típicas son la verde, que es el fruto no maduro, la negra, que es el fruto ya maduro secado al sol y la blanca, fruto maduro, seco, se pone en agua hasta que pierden la membrana externa antes de ser desecada.

De todas formas, todas las variedades tienen las mismas propiedades, lo único que las diferencia es su elaboración.

La piperina se concentra más en la parte interna del fruto del pimentero. Por su parte, el hollejo (la piel) ayuda a mitigar un poco el efecto. Es por esta razón que la pimienta blanca resulte ser más picante que la negra. Por tal motivo, la pimienta blanca debe usarse en poca cantidad y sólo en platos muy específicos, en cambio a la pimienta negra se la puede agregar a muchas preparaciones.

Existen otras que si bien se las llama pimientas, no lo son ya que no proceden del pimentero. Por ejemplo, la pimienta del Brasil o pimienta rosa, no es en verdad una pimienta ya que procede de otro tipo de arbusto, la pimienta de cayena, la que proviene de la pequeña guindilla roja de cayena perteneciente a la familia de las solanáceas y otro tipo es la pimienta de Sichuan, que es un grano procedente de otro tipo de planta pero que es muy aromático y usado habitualmente en la cocina China.

USO MEDICINAL | Además, de su particular aroma y sabor, y de ser un condimento muy utilizado en las cocinas de todo el mundo, la pimienta tiene una serie de beneficios para el organismo. Se debe tener en cuenta que es un condimento con poderes medicinales y de hecho se la ha usado con ese fin desde hace siglos.

A la pimienta se le atribuyen cualidades vasoconstrictoras ya que ayuda a agilizar la circulación de la sangre por lo que es beneficiosa para mantener el buen funcionamiento de diferentes órganos como los riñones y el estómago, también ayuda en el tratamiento de las varices, el útero, las hemorroides, la vejiga y los problemas hepáticos.

Ayuda en la circulación sanguínea, en la digestión y posee un alto poder antioxidante gracias a uno de sus aceites esenciales (ericolina).

Otra de sus propiedades es que aumenta las secreciones del estómago, lo que ayuda a tener una buena digestión, acelerándola, lo que ayuda cuando se consumen alimentos demasiado pesados. Al digerir bien los alimentos, y el cuerpo los asimile mejor, se evitan cólicos, constipados y hasta diarreas, también esta especia, ayuda a prevenir los gases intestinales, y evita la retención de líquidos.

Presenta además una característica muy interesante y que tiene que ver con su alto poder antioxidante, gracias a uno de sus aceites esenciales (ericolina), que ayuda a mantener las células del organismo en perfectas condiciones frente a las agresiones de los radicales libres. Puede ser una buena forma de evitar el envejecimiento prematuro del organismo.

Según la medicina tradicional china, la pimienta blanca se utiliza para el dolor y la rigidez de las articulaciones, tales como el síndrome del túnel carpiano o la artritis. También se la utiliza en las técnicas de moxibustión en la acupuntura. De acuerdo a la medicina ayurvédica, la pimienta blanca se ha utilizado para tratar la congestión nasal y las hemorroides.

En el caso de la pimienta negra, se puede agregar que está indicada para incorporar en algunos tónicos, para hacer frente a gripes y a catarros, ya que calma la sinusitis y las congestiones nasales, además de utilizársela para combatir problemas respiratorios, tales así como el asma o la tos aguda.

Por su parte, la pimienta negra también posee propiedades antibacterianas, lo que permite hacer frente a infecciones y si se la consume de forma habitual, ayuda a limpiar las arterias.

Por su toque especial y además por sus interesantes propiedades medicinales, incorporar la pimiento en los platos, siempre es una muy buena opción.

Información nutricional por 100 gr.

Energía: 283 Kcal

Proteínas: 10.4 g.

Hidratos de carbono: 42.4 g.

Fibra: 26.2 g.

Lípidos: 2.1 g.

Colesterol: 0 mg.

AGP (Ácidos grasos poliinsaturados): 0.62 g.

AGS (Ácidos grasos saturados): 0.63 g.

AGM (Ácidos grasos monosaturados): 0.79 g.

Vitamina B1: 0.02 mg.

Vitamina B2: 0.13 mg.

Vitamina B6: 0.1 mg.

Calcio: 270 mg.

Sodio: 5 mg.

Potasio: 73 mg.

Fósforo: 180 mg.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Yudith Píriz.