Elucubraciones semanales, edición 14/11/2023: «El ‘Cuqui’ en el Cerro y la partida de Danilo»

Raudos nos dirigimos hacia el final de este año 23 cargado de polémicas. Si miramos hacia adelante, en un año estaremos definiendo quién gobernará estas tierras por el siguiente lustro. Por supuesto que hasta ese momento viviremos mil y una polémicas, porque eso es lo que caracteriza a los procesos electorales, la razón cede su lugar a los corazones encendidos; todo es útil para desmerecer al contrincante de turno y elevar las propias aptitudes. En las elucubraciones solos sabemos que no sabemos casi nada, pero apenas podemos elevar la cabeza del mar de murmullos circundantes, se nos da por estampar opiniones desacertadas de todo lo que se nos cruza. Si le parece, a renglón seguido, comenzamos.

Mire, cortito le comento algo porque no tengo ganas de entrar en eternas discusiones bizantinas sobre el acontecimiento en sí. En estos días estuve mirando pequeños extractos de la presencia del presidente Lacalle Pou en la inauguración del hospital del Cerro. Sabe qué, me dio vergüenza ajena verlo peleando con el público presente. Fue casi la misma sensación que tuve cuando el presidente Tabaré Vázquez se enfrentó a un “colono” (residente de Kiyú), afuera del MGAP, durante la etapa final de su segundo mandato, cruce ése que terminó con la muy festejada frase de “nos vemos en las urnas”.

A este escriba de pueblo le rechinó mucho esa frase en aquellos tiempos -me parece que algo se escribió en esta columna sobre ello-, y bueno, la verdad es que sí, que nos vimos en las urnas y esas urnas nos trajeron a este presente, ahora con Luis Lacalle Pou como Presidente, increpando a vecinos del Cerro que fueron a cuestionarlo (en su legítimo derecho), a raíz de los acontecimientos de público conocimiento y que lo tienen como principal protagonista, pese a que él hace todo lo posible para aparecer como un actor de reparto.

¿Quiere eso decir que, cual adivino del subdesarrollo, estoy vaticinando un cambio en el signo de gobierno para 2024? Tranquila/o, públicamente no me animo a tirar a los cuatro vientos algo tan categórico porque la dinámica de los acontecimientos puede llevarme a quedar expuesto por completo si le erro, sólo le digo que cuando los presidentes bajan al fango, a pelear cual barrabrava, es que hay algo que no está bien, no hay norte, y la gente eso lo termina por discernir. Por más que se afanen en mostrar que en las encuestas la imagen sigue estando arriba, las constantes falsas salidas van horadando de a poquito la figura del “cuquito” y al final es mucho lo que pierde, aunque pueda no parecerlo a primera vista.

Como ya le he dicho en reiteradas ocasiones, en Uruguay las campañas electorales son cada vez más extensas; la actual la comenzaron oficialistas y opositores el día después del ballotage de 2019, al empezar a manejar nombres de candidateables para 2024 (la mayoría confirmados en los hechos); pero ahora estamos llegando a un extremo casi absurdo porque todavía no ha terminado su mandato y Lacalle Pou, viendo que las posibilidades de los coaligados para el año que viene no son las mejores, ya comenzó con su campaña hacia 2029, pretendiendo realizar una especie de regreso triunfal que es difícil saber si será tal, en vista del desgaste que está sufriendo su imagen. Pero eso sí, por las dudas, él ya se aseguró tener por lo menos un partido mundialista en 2030 en tierras orientales. Mis dotes de “pitoniso” no llegan a tanto, pero vaya a saber si será él el que esté cortando esa cinta allá al inicio de la tercera década del siglo XXI.

Pasemos ya a otra cosa. Cuando esta edición elucubradora estaba aún en pañales se conoció la noticia del fallecimiento del contador Danilo Astori. Por supuesto que no puede pasar desapercibido el hecho en este espacio en el que fue objeto de críticas durante varios momentos de su gestión al frente de la economía del país y también por distintas decisiones políticas que tomó.

Claro que él no se enteró jamás de mis críticas y seguramente le tuvieran sin cuidado si se enteraba de ellas, pero le comento esto para decirle de inmediato que no me caben dudas que a tipos como Danilo los quiero siempre de mi lado, en mi cuadro, porque todo lo que piensan lo piensan por convicción y no por apetencias personales, mucho menos por intereses económicos.

Puedo opinar que se equivocaba en algunas cosas (también podría enumerarlas pero no creo que vengan al caso ahora, una vez que nos dejó), pero se sabía que su pensamiento estaba focalizado en el bien mayor, que en este caso sería el bienestar de todos los orientales, y no en mezquinos intereses personales.

Por supuesto que Danilo pasó muchas veces por el medio que nos soporta. Si mal no recuerdo, la última vez que lo hizo fue en la previa a la campaña electoral de 2019 y cuando nuestra redacción aún estaba en Galería Fama; siendo Ministro de Economía, Astori se daba el tiempo para recorrer el interior y recalar en pequeños medios del interior como el que nos toca encabezar.

Por supuesto que es de esas notas que uno sufre mucho, porque sabe que quien tiene a su frente es un entrevistado al que es difícil agarrar en falsa escuadra, porque todas las preguntas que se le pueda hacer ya se la han hecho otros periodistas más avezados o confrontativos que uno. Sí me quedó el hecho de haberle realizado una consulta sobre una discusión que se estaba comenzando a dar en ese tiempo y de la cual no había escuchado opinión suya. Me refiero a qué pensaba él sobre la instrumentación de una renta básica universal, asunto sobre el cual dijo que estaba dispuesto a discutir en determinadas condiciones.

Su respuesta fue “levantada” (jerga periodística), por un amigo que trabajaba en Búsqueda, porque en realidad quien estas líneas escribe, era el primer periodista que le planteaba esa consulta y bueno, uno, cuando ocurren esas cosas, queda con un mínimo orgullo interior, que sólo se transmite en las mesas de café (o de alcoholes), a los amigos o a quien tenga a bien escucharlo.

Un último comentario sobre aquella visita. Astori se fue de La Semana, riéndose a carcajadas por un mensaje que le había dejado un vecino de la galería que sabía que iba a estar esa tarde de viernes en La Semana. Palabras más, palabras menos, el mensaje pegado en un vidrio le saludaba y le decía que lamentaba no poder esperarlo para saludarle en persona, porque se había tenido que ir a comer “tremendo asado” en Kiyú. Las risas del ministro de Economía Astori, se escucharon por toda la galería.

Dicho esto, le informo que la edición elucubradora de mediados de noviembre se va terminando ya. Sin dudas que quedaron muchos asuntos sobre los que elucubrar, pero hay hechos que hacen que todo se detenga y uno se invite a sí mismo a la reflexión superadora de los temas cotidianos. El fallecimiento de una personalidad nacional como la de Astori es una de esas ocasiones.

Por lo pronto este escriba de pueblo chico, le queda esperando para que en siete días sigamos intentando comprender el mundo en el que vivimos, aunque al final terminemos por no entender nada. Si así le parece, será hasta entonces.

Imagen ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.