Características de la dieta cetogénica o keto

Los estilos de alimentación que la humanidad ha desarrollado a través de los siglos, han tenido variantes y algunos han marcado tendencias, superando las barreras del tiempo y las modas. Algunas de ellas han recorrido un largo camino y en la actualidad, muchas son nombradas como dietas-milagro. De todas formas, siempre es necesario tomar recaudos al comenzar una dieta específica y sobre todo, tener en cuenta que cada organismo es diferente por lo que requiere determinados cuidados y una adecuada orientación de Especialistas. Haciendo referencia a una de ellas, la dieta cetogénica al igual que otras, presenta beneficios y contraindicaciones.

CARACTERÍSTICAS | La llamada dietas keto, término que procede del inglés ketogenic, en español cetogénico, se han puesto de moda en los últimos tiempos y son muchas las personas que recurren a ella no solo para perder peso, sino también para recuperar energía y, en definitiva, sentirse mejor.

A pesar de esta moda, la dieta cetogénica tiene más de 100 años de creada. Fue diseñada, en el año 1921, por el Dr. Russell Wilder con el fin de tratar a personas con epilepsia. En la actualidad, la evidencia científica sostiene que se trata de un tratamiento no farmacológico que reduce significativamente la intensidad y cantidad de convulsiones en personas con epilepsia. Este efecto se debe a que los cuerpos cetónicos o cetonas, que se producen a partir de esta dieta, poseen un fuerte efecto anticonvulsivante, mediante su acción sobre neurotransmisores y antioxidante.

Básicamente, este estilo tiene como característica principal la de ser una dieta elevada en grasas, muy baja en carbohidratos y moderada en proteínas, la que simula el estado metabólico que induce un ayuno prolongado.

Debido a su composición, para algunos nutricionistas, se trata de una dieta desequilibrada, pero para otros, es una forma de alimentación que otorga ciertos beneficios para casos específicos.

Como enfoque general, en la dieta Keto se pueden consumir entre otras proteínas, salmón, atún, pollo, huevos, jamón y quesos. Por su parte están incluidas grasas de buena calidad como palta, aceitunas, nueces y aceite de oliva, así como un escaso porcentaje de carbohidratos procedentes de ciertas verduras, entre ellas lechuga, espinaca, espárragos y champiñones.

En cambio los carbohidratos procedentes de harinas blancas, deben eliminarse, como pan y bollería, y además las frutas quedan fuera de lo permitido, debido a que muchas de ellas son ricas en hidratos de carbono.

Por su parte, de acuerdo a Nutricionistas, no debe confundirse las dietas keto con las low carb ya que en las últimas, el cuerpo no entra en cetosis, mientras que en la keto sí. La cetosis se produce cuando el organismo comienza a utilizar las grasas para obtener energía, generando lo que se conoce como cuerpos cetónicos, cosa que solo ocurre cuando el aporte de carbohidratos no supera el 5% del total diario.

Al respecto la médico y nutricionista Núria Monfulleda, del centro Loveyourself, en Barcelona explica sobre esta dieta. “Una dieta keto consiste en consumir diariamente un 5% de hidratos de carbono, un 35% de proteína y un 60% de grasa. En las dietas llamadas low carb, sin embargo, el porcentaje de carbohidratos, pese a ser limitado, es más alto, y puede alcanzar un 20% del total. Son mucho más llevaderas”, explica.

Monfulleda recuerda que en la dieta Keto, entre el tercer y séptimo día se entra en cetosis. “El cuerpo empieza a utilizar las reservas de carbohidratos como combustible, pero cuando estas se acaban es cuando empieza a generarse la cetosis, ya que el organismo necesita energía para seguir funcionando y, al no tener hidratos de carbono, pasa a emplear las grasas: son los momentos más complicados, ya que en muchas ocasiones el cuerpo empieza a quejarse al verse privado de su principal fuente de energía”, señala la doctora, quien recuerda que una dieta keto es absolutamente inviable a largo e incluso mediano plazo y que debe hacerse solo en ocasiones puntuales, durante un máximo de 14 días y controlada por un profesional.

De acuerdo a la Especialista, la diferencia con una dieta equilibrada, es que esta tiene como principal combustible (fuente de energía) a los hidratos de carbono (del 55 al 60% de la ingesta calórica total), específicamente la glucosa. Mientras que, en una dieta cetogénica, el principal combustible proviene de las grasas (del 75 al 90% de la ingesta calórica total), específicamente los cuerpos cetónicos o cetonas”.

Por su parte, Monfulleda expresa que en ese momento se da lo que se conoce como “gripe keto”. “Se da un cansancio notorio. Es un trance hasta que el cuerpo empieza a emplear las grasas para obtener energía, y a partir de este momento ya la persona recupera la energía y comienza a perder peso de forma rápida”.

Agrega la Nutricionista que se suele prescribir la dieta keto en personas que necesitan perder bastante peso y no lo logran con otros métodos. “Llega un punto en una dieta baja en calorías en que los que la siguen empiezan a venirse abajo, se cansan de comer siempre lo mismo, el peso se pierde más lentamente y, en definitiva, cuesta más seguir la dieta. Es un buen momento para una keto, ya que el cuerpo ya está acostumbrado a la restricción de carbohidratos. Se rompe la monotonía y puede haber una pérdida de peso más grande, que sirve también como inyección de ánimo”, explica.

PROS Y CONTRAS | La dieta cetogénica no es una dieta de moda para bajar de peso, sino que es una dieta indicada para el tratamiento nutricional de enfermedades como la epilepsia refractaria y la obesidad.

De acuerdos a la literatura médica, entre sus beneficios está el de la pérdida de peso en personas con obesidad, además de ayudar ante el síndrome metabólico, hígado graso y provoca cambios en la composición corporal, produciendo una pérdida de masa grasa. Por otro lado, puede dar lugar a una mejora de la sensibilidad a la insulina y los valores de glucemia (azúcar en sangre).

Se establece que en pacientes con diabetes tipo 2, la reducción del aporte de hidratos mejora el perfil de glucemia. Asimismo, se da una disminución de la inflamación y del estrés oxidativo.

Pero como todo, no es inocua y posee sus contraindicaciones. Algunos de los efectos adversos que puede provocar son estreñimiento, diarrea, náuseas, calambres, cansancio, fatiga, irritabilidad, cefalea, mal aliento y un notorio déficit de minerales y vitaminas, sobre todo en los niveles de los nutrientes requeridos para la mineralización ósea: calcio, vitamina D, fósforo y magnesio.

De todas formas, se advierte que estos efectos adversos son reacciones de ciertos organismos y principalmente si se la realiza de forma prolongada.

Otro de los inconvenientes de esta dieta, tiene que ver con el tipo de grasa que se incorpora ya que, alimentos ultraprocesados y ricos en ácidos grasos saturados, son en definitiva un riesgo asociado al aumento del colesterol.

En definitiva, lo más importante en ésta y otras dietas, es su adaptación a las necesidades de cada persona, además de que debe estar siempre bajo supervisión médica.

Por Yudith Píriz.