Vuelven las pesquisas del Hospital de Ojos; anotan en AJUPEN Libertad

En la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, comenzaron a anotar para una pronta visita a Libertad de los oftalmólogos del Hospital de Ojos de Montevideo, que hoy cuenta con más de 40 profesionales uruguayos y un equipo de cuatro técnicos provenientes de Cuba, en el marco de los acuerdos con ese país.

Desde el año 2019 no se contaba con la presencia de este servicio en la ciudad; en parte a causa de la pandemia de coronavirus y en parte porque desde que asumió el actual gobierno se discontinuó el acuerdo con Cuba.

Las anotaciones se realizan inicialmente de forma telefónica a los siguientes números telefónicos: 4345 3414, 4345 5070 o al celular 098 558941 y luego se coordina para alcanzar una copia de la cédula de identidad a la sede de San José 800 Bis. También debe proveerse a quienes anotan, dirección y número de teléfono.

Vale aclarar que en esta oportunidad, solo se inscribe a quienes son usuarios de la salud privada, ya que los usuarios de Salud Pública, deben anotarse directamente en los centros de salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de todo el país y luego son derivados hacia el hospital. Además la persona debe tener un ingreso de hasta 10 BPC (Bases de Prestaciones Contributivas), es decir hasta 51.640 pesos por mes de pasividad o sueldo.

Consultada la actual presidenta de AJUPEN Lila Quintán sobre si hay fecha prevista para la llegada de los profesionales oftalmólogos, mencionó que ellos tienen un cupo de 120 personas, es decir que cuando lleguen a ese número de inscriptos para una consulta, se deben comunicar con la ONAJPU (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay), que elevará la información al Hospital de Ojos y desde allí se anunciará una fecha para la visita de los profesionales. Debido a todo este proceso previo es que Quintán no se animó a brindar una posible fecha de arribo de los profesionales, aunque comentó que será poco tiempo después de haberse completado el cupo.

Vale mencionar que en el pasado mes de febrero, desde ASSE se anunció que se instalarán en el interior del país, filiales del Hospital de Ojos, de forma de evitar los largos traslados hacia Montevideo de los pacientes. Esos centros estarían ubicados, según se ha informado desde la propia ASSE en Artigas, Durazno, Treinta y Tres y Mercedes. Vale aclarar que aquellas situaciones que tengan ciertas complicaciones, seguirán atendiéndose en la sede montevideana.

PRESENTE | Consultada Quintán sobre la situación general de AJUPEN, comentó que este año se están brindando solamente clases de educación física y yoga. Ni para manualidades ni para el coro hubo suficientes interesados. Quintán mencionó que ha bajado el interés por hacer cosas, un poco por lo que fue la pandemia y un poco porque “estamos más viejos”, mencionó en broma la Presidenta de AJUPEN.

También mencionó que a causa de la pandemia fue mucha la gente que dejó de ser socia de la institución, lo que implica una baja en materia de recaudación para los gastos básicos de AJUPEN.

Comentó además Lila Quintán que la actual Directiva ha sufrido algunas renuncias por la forma en que se trabaja, algo que ella no comprende bien ya que, dijo, “se trabaja como se ha trabajado siempre en AJUPEN”.

Recordó además que en este año 2022 deberá haber elección de nuevas autoridades. Comentó que es probable que esa instancia se cumpla en el próximo mes de setiembre y aclaró que ella no seguirá siendo parte de la futura Directiva.

“Yo llevo 12 años en la Directiva de AJUPEN y no voy a seguir. Fui tres períodos Secretaria, después Tesorera y ahora Presidenta porque no había nadie que quisiera serlo, pero sé que me falta para ser Presidenta. Además, ya tengo más de 80 años y no quiero seguir”, dijo Lila Quintan.

Imagen: registro en la última visita de los oftalmólogos a Libertad.

Por Javier Perdomo.