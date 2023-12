Último momento: suspendieron actividades con caballos en la Fiesta del Parque 2023 por encalitifis

En la mañana de este martes, la Comisión Organizadora de la Fiesta del Parque de Libertad, anunció que se suspendieron el desfile gaucho y los juegos de campo que se iban a realizar el domingo 10 debido a la aparición de los primeros de por lo menos dos casos en el departamento de la enfermedad conocida como encefalitis equina. El resto de la programación sigue intacta.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), había confirmado el fin de semana la aparición en Uruguay de la enfermedad en un equino en Uruguay en el departamento de Salto. Según la comunicación oficial, la división Sanidad Animal del MGAP desarrolla un seguimiento epidemiológico intenso en todo el territorio nacional pero se entiende que por el momento «no se justifica la restricción de movimiento de animales, salvo en el caso de los predios en donde se detecten casos positivos». De todas formas, la organización de la Fiesta del Parque decidió suspender con tiempo lo referido al movimiento de animales, ante la aparición de los casos mencionados0.

LA ENFERMEDAD | ¿Pero qué es la encefalitis equina o encefaliomelitis? Según la página www.expertoanimal.com, es “una enfermedad vírica extremadamente grave que pueden sufrir caballos, aves y el ser humano”, por tanto, es una enfermedad zoonótica.

La enfermedad tiene tres variedades: la encefalomielitis equina del este (EEE), la encefalomielitis equina del oeste (WEE) y la encefalomielitis equina venezolana (VEE), todas presentes en el continente americano y provocada por virus del género Alphavirus.

Los virus que causan la encefalitis equina pertenecen al mismo género; son virus poco resistentes en el medio externo, por lo que no tardan mucho en desnaturalizarse cuando no están infectando un cuerpo. Viven en el interior de algunos géneros de mosquitos que sólo parasitan ciertas aves silvestres y domésticas que son reservorios de la enfermedad, siempre asintomática, nunca pican al ser humano u otro mamífero. El problema recae cuando las temperaturas suben en la región donde viven y aparecen otros géneros de mosquitos que no sobreviven a las temperaturas bajas. Estos nuevos mosquitos sí pican tanto a aves como mamíferos, transmitiendo la enfermedad entre ellos.

SÍNTOMAS | Los síntomas de las encefalitis equinas cursan como cualquier otra encefalomielitis. La EEE, normalmente, es una enfermedad más corta y mortífera. La aparición y desarrollo de los síntomas son: Fiebre alta; el caballo deja de comer; aparece una depresión en el animal; su cabeza muestra una posición caída con respecto al cuerpo; los párpados y labios permanecen flácidos; la visión está alterada; el caballo coloca sus patas de forma que están muy separadas unas de otras; comienzan los movimientos involuntarios porque el cerebro comienza a inflamarse; aparecen la ataxia, parexia y, finalmente, parálisis; por último, el animal se tumba, convulsiona y muere.

Según los expertos, no existe un tratamiento de la encefalitis equina específico. Los antibióticos no son efectivos contra los virus y no se conoce ningún fármaco que actúe como antiviral para esta enfermedad. En los casos graves, se utiliza un tratamiento paliativo y de apoyo, como son la hospitalización del caballo, asistencia respiratoria, fluidoterapia y prevención de infecciones secundarias.

Para prevenir la infección de la encefalitis equina existen varias vías: vacunación sistemática de todos los caballos con vacunas que llevan el virus atenuado u otras con el virus inactivo. Según el MGAP se están haciendo gestiones para el ingreso de un mayor volumen de vacuna equina preventiva al país.

El control de las plagas de mosquitos mediante fumigación de la zona, es poco recomendable, dicen los especialistas, porque afecta a otros artrópodos y demás animales que nada tienen que ver con la enfermedad.

Mejor es el uso de repelentes locales pero altamente efectivos, el uso de mosquiteros, fumigación e higiene en las cuadras y evitar el estancamiento de las aguas en bidones o charcas donde puedan proliferar los mosquitos.

El correcto uso de todos estos métodos de prevención disminuye enormemente la posibilidad de aparición de una epidemia entre los caballos.

Las autoridades sanitarias están trabajando junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el Congreso de intendentes y el SINAE para tomar todas las medidas necesarias para el control de la enfermedad.

Por Javier Perdomo.