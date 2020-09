Trabajadores agremiados y no agremiados de Lifan, obtuvieron respuestas alentadoras en encuentros realizados el jueves

Los trabajadores agremiados y los no agremiados de Lifan recibieron el jueves abundante información sobre el futuro de la empresa en Uruguay, en dos reuniones ocurridas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y en la planta del kilómetro 38. La empresa pretende seguir en Uruguay, el proyecto para Brilliance sigue en pie y se espera la mejora del mercado brasileño a la vez que presentarán un proyecto al Ministerio de Industria para construir motos eléctricas en el país.

La primera de las instancias se realizó en la mañana del 27 de agosto en el MTSS, reunión que había solicitado el sindicato. Según lo informado por Ariel Bentancor, en la oportunidad el representante de la empresa les confirmó -tal como informó La Semana en exclusiva-, que la situación económica de Lifan no es buena y que en China se están vendiendo algunos activos para sanear las finanzas de la casa matriz, que a su vez estaría explorando una asociación con otra empresa -de la cual no quisieron dar el nombre, pero todo apunta a que sea Geely como informó este medio-, pero igualmente la intención es mantenerse en Uruguay.

Informó el funcionario de Lifan en el MTSS que el proyecto de armar autos de BMW Brilliance Automotive sigue también en pie, pero que todo depende de la mejora en el mercado de Brasil, al que irían los vehículos. A su vez, le informaron a los dirigentes sindicales que están esperando una reunión en el Ministerio de Industria, que se realizaría esta semana, en la cual presentarán a las autoridades un nuevo proyecto vinculado a vehículos eléctricos, para lo cual se necesita la homologación ministerial.

En el encuentro del MTSS, le pidieron al sindicato que no difundiera qué tipo de vehículos se piensa construir (sí se lo dijeron en la reunión), hasta tanto no se realizara la instancia en el MTSS, pero con los no sindicalizados tendrían otra actitud.

Lo cierto y concreto es que la empresa informó que seguirá tramitando ante el gobierno la extensión del seguro de paro de sus trabajadores, porque pretende quedarse en el país. Bentancor dijo a este medio que el sindicato consideró positivo el encuentro, porque quedó claro que la empresa sigue apostando a quedarse en la región y en particular en Uruguay.

El dirigente del comité de base UNTMRA (Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines), comentó también que el sindicato acordó un encuentro con el director de Grandes Emprendimientos de la Intendencia Francisco Zunino, para que se involucre en el tema y ayude en las negociaciones para lograr una nueva prórroga en el seguro de paro.

NO SINDICALIZADOS | La segunda reunión se dio en la tarde del mismo jueves, oportunidad en la que los trabajadores no sindicalizados se reunieron el mismo funcionario que participó de la reunión en el MTSS.

En líneas generales les realizó los mismos planteos que a los sindicalizados, que la empresa quiere seguir en el país, que los autos de Brilliance se armarán, pero que eso no ocurrirá antes de seis meses y que seguirán tramitando nuevas extensiones del seguro de desempleo en ese tiempo para el personal. También hizo referencia a las dificultades económicas que tiene la empresa en la casa matriz.

Pero a diferencia de lo que pasó con el sindicato, a los trabajadores no agremiados, el funcionario de la empresa china les habló del nuevo proyecto que tienen para desarrollar en el país y no les pidió ninguna reserva, sino que al contrario, les permitió sacar fotos de lo que piensan construir para que “el resto del personal se vaya familiarizando”, según él mismo les dijo. El nuevo proyecto está relacionado con el montaje de motos eléctricas y les comentó que se lo iban a presentar al Ministerio de Industria.

Respecto al retraso en el pago del seguro de paro vigente, el funcionario de la empresa china le aclaró a los trabajadores que eso es resorte del MTSS y la empresa no puede hacer nada, aunque les dijo que el problema. También los no agremiados quedaron conformes con la reunión realizada el jueves.

