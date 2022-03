Reunión vecinal por seguridad culminó con propuestas concretas

En un salón de fiestas sobre la calle Agraciada, se realizó el pasado jueves 3 de marzo una reunión abierta convocada por la vecina Estela Álvarez para dialogar sobre la seguridad en Libertad, a partir del incremento de los hechos delictivos que percibe en la comunidad y sus inmediaciones, desde hace más de dos meses. La cantidad de personas presentes fue mayor a la que hubo en ocasión de la reciente visita del Jefe de Policía Orestes Leles y se definieron algunas acciones concretas para abordar con autoridades nacionales y departamentales.

La reunión comenzó con una introducción general realizada por la convocante Estela Álvarez (que es Edil suplente del Frente Amplio), quien expresó su preocupación por la cantidad de robos, hurtos y rapiñas que están ocurriendo en la localidad y apuntó a que quería que del encuentro surgieran acciones concretas a seguir.

Dentro de esas acciones urgentes, Álvarez contó que habló con la fiscal Cecilia Gutiérrez para invitarla a participar del encuentro, pero se excusó de hacerlo por estar de licencia por enfermedad, pero igualmente se comprometió a allanar el camino para lograr que el fiscal Juan Gómez venga a reunirse con los vecinos de Libertad y que estos puedan hacerle todas las consultas que deseen.

INVESTIGACIONES | Luego de este planteo inicial e intervenciones de otros vecinos, tomó la palabra el comerciante Jony Suárez (Electromueble), que narró las ocasiones en que fue hurtado el comercio en el que está al frente y mencionó que por todas esas ocasiones en que ha sido robado es que ha mantenido mucho contacto con fiscales y policías.

A raíz de ese diálogo llegó a concluir que en Libertad es necesario que funcione una dependencia de la Dirección de Investigaciones, ya que hoy los casos que surgen en la ciudad se derivan a Ciudad del Plata y muchas veces demoran en llegar a Fiscalía. Entiende Suárez que con esa Dirección trabajando acá, se agilitaría todo el proceso.

Es por ello que elaboró junto a otros comerciantes una carta dirigida al jefe Leles -y que está siendo firmada en otros tantos comercios-, para presentarle al Jefe, solicitándole la implementación de esa oficina en la ciudad.

Textualmente dice la carta: “Los abajo firmantes, que somos integrantes de la sociedad libertense, queremos hacerle llegar la enorme preocupación que tenemos por la ola delictiva de la que viene siendo víctima nuestra ciudad y zonas aledañas. Robos a comercios, rapiñas, arrebatos, copamientos, robos de vehículos”.

“Nuestra ciudad siempre se caracterizó por ser una ciudad medianamente tranquila, que lamentablemente ha cambiado con el correr de los años, tal como lo ha hecho en el resto del país, pero últimamente estos actos se han incrementado notoriamente” y “es por eso que luego de haber mantenido reuniones con el Juez y la Fiscal de la ciudad y tomando en cuenta sus sugerencias, es que hacemos llegar a usted el pedido de contar con una Brigada de Investigaciones en la ciudad”.

“Creemos que es de gran importancia poder contar con la brigada, ya que cada vez que hay un hecho delictivo, el mismo es derivado a la Brigada de Ciudad del Plata”, dice el texto que culmina quedando a las órdenes del Jefe para “cualquier consulta”. La intención de los promotores de la misiva es hacérsela llegar a San José antes que finalice el mes, por lo que los que estén interesados en firmar, pueden hacerlo en la mayoría de los comercios de 25 de Agosto.

CONVIVENCIA | Además del alcalde Matías Santos, también estuvo presente en la reunión el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, quien mencionó que ante este tipo de reuniones él siempre intenta estar para conversar con los vecinos. Mencionó que en su experiencia anterior, trabajando en el Ministerio del Interior, lo que funcionaba en muchos barrios montevideanos era la conformación de una Mesa de Convivencia Ciudadana y como una instancia de ese tipo debe ser iniciada por las autoridades, se manejó que sea el Concejo Municipal el que le solicite a la Jefatura de Policía de San José, que implemente ese ámbito de discusión y aporte para intentar solucionar los problemas de convivencia y seguridad en la comunidad.

REPERCUSIONES | Estos fueron los tres grandes temas que acapararon esta reunión en la que los asistentes eran de los más diversos ámbitos. El viernes, pasadas unas horas de la instancia, Estela Álvarez dijo a La Semana que “la evaluación personal es que fue una reunión positiva. También de los comerciantes y vecinos presentes, me dejó la sensación que se fueron con la idea de que se comenzó a hacer algo. El objetivo que tenía al salir a recorrer los comercios e invitar gente era intentar algo distinto y creo que se consiguió”.

“Se abordó la temática y se trató el tema en comunión entre los comerciantes y los vecinos”, mencionó y al hacer referencia a las presencias y ausencias en el encuentro, dijo que “la Fiscalía no estuvo presente, pero la Fiscal fue la única que me llamó de las autoridades para decirme no puedo estar presente por tal y tal motivo. Los demás no se comunicaron, ni jueces, ni el Jefe de Policía, ninguno dijo no puedo ir por tal motivo, quizás el Jefe fue porque ya había estado con los comerciantes hace poco, pero esta reunión era otra cosa. Ellos no venían a hablarnos a nosotros, sino que nosotros queríamos proponerles cosas a ellos. Eso fue algo que faltó, mayor presencia de autoridades”, dijo Estela Álvarez, que destacó la participación del Municipio con los concejales y el propio Alcalde y también la presencia del diputado Mesa.

Sin embargo aclaró Álvarez que su idea no era que concurrieran dirigentes políticos, porque “si no me junto con mi gente en el comité y hacemos una reunión y no, la idea era al revés, yo como vecina estoy preocupada, tengo una hija comerciante, todas las noches está pendiente de si la roban o no. Y así están todos los comerciantes, por eso estaba bueno reunirse a hablar”.

“La gente se reunió para plantear iniciativas, la carta de los comerciantes para que haya una oficina de la Dirección de Investigaciones en Libertad; la inquietud de crear la Mesa de Convivencia Ciudadana. Esas son cosas concretas. Hay ganas de seguir trabajando y también de traer al Fiscal de Corte”, dijo Álvarez que consideró poca la participación de comerciantes en la reunión. “Pensé que estaban más interesados en la problemática”, dijo.

En su opinión “hay que trabajar las cosas urgentes para luego seguir trabajando a nivel más profundo el tema de seguridad”.