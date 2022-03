Liga Regional de Ecilda Paullier definió la continuidad de Daniel Espinel como Presidente

En la noche del lunes, en la sede de Juventud Unida, se realizó la Asamblea Anual de la Liga Regional de Ecilda Paullier. Fue aprobada la Memoria y el Balance Anual de la gestión 2021 y con el voto unánime de las instituciones se ratificó la permanencia de Daniel Espinel como Presidente de la Liga.

Según la publicación oficial de la Liga en sus redes sociales en la conformación del Cuerpo de Neutrales se mantienen en sus cargos también Daniel Campanella como Vicepresidente y Antonio Martínez como Secretario, asimismo vuelve al cuerpo Yonny Suárez, para ocupar el cargo de Tesorero.

En el correr de las próximas horas se estarían confirmando el resto de los integrantes de los directivos y se realizan contactos para la integración de los órganos auxiliares como el Colegio de Árbitros y del Tribunal de Penas.

Por otra parte también se confirmó la fecha del 2 de abril para el comienzo del Torneo Experimental Sub 14 tras el cual estaría comenzando la actividad de Sub 15 y Sub 17.

En lo que respecta a la actividad de Primera División y Reserva el tema fue pasado para la próxima sesión donde se considerarán los detalles y probablemente se establezca una fecha tentativa para su comienzo.

Por Jorge Gambetta.