Representación de los trabajadores en el BPS realiza gira promoviendo el plebiscito sobre seguridad social

El pasado miércoles 22 de noviembre estuvo recorriendo industrias del departamento de San José, Carlos Clavijo, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT), en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), promoviendo el respaldo de los trabajadores afiliados a los sindicatos a la campaña de recolección de firmas para posibilitar un plebiscito con las elecciones nacionales de 2024 a partir del cual se establezcan en la Constitución tres normas referidas a la seguridad social que implican la eliminación del sistema de AFAPs, establecer en 60 años la edad de retiro y equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.

En contacto con los medios de prensa de Libertad, previo a la charla que mantuvo con los funcionarios de la empresa Leb, Clavijo dijo que su visita tenía como objetivo informarle “a los compañeros y a las compañeras de qué se trata el plebiscito, cómo es la reforma jubilatoria que votó el oficialismo se hizo hace poco tiempo, hablando de los perjuicios que para los trabajadores tiene la ley votada este año y respondiendo a las dudas que tienen los compañeros y las compañeras respecto al plebiscito”.

Clavijo explicó que el movimiento sindical recién está en la primera etapa de recolección de firmas para posibilitar que se alcancen las firmas para que en octubre de 2024 se lleve a votación “este marco que queremos poner en la Constitución de la República”. Comentó que están explicando a los trabajadores sindicalizados que lo que se propone en este plebiscito “no es una reforma de la seguridad social, sino que es el marco para que en la Constitución de la República se implementen tres aspectos que consideramos fundamentales para después sí, ir a un diálogo social, integral, donde se toquen los aspectos de la seguridad social, como son los temas de género, de discapacidad, primera infancia, cuidados y un montón de temas más que son importantes para la sociedad”.

HISTÓRICO | Clavijo recordó que desde que “se aprobó el sistema mixto de seguridad social que introduce el ahorro individual, es decir las AFAPs, el movimiento sindical ya estuvo en contra y año tras año, congreso tras congreso, también planteamos que estamos en contra del lucro en la seguridad social”.

“Hoy ese es uno de los puntos del plebiscito, queremos eliminar el lucro y el ahorro individual para que sea un sistema público, como lo dice la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Queremos que en los próximos años no exista más en Uruguay un sistema de ahorro individual, queremos un sistema público de reparto, intergeneracional que dé mejores prestaciones y servicios a todos”, agregó el colaborador del director Ramón Méndez.

Respecto al avance del proceso de recolección de firmas, dijo Carlos Clavijo que “en estos momentos se están recolectando las firmas que están llegando del interior y en estos días vamos a dar un primer informe de cuántas firmas tenemos”, pero igualmente comentó que “ha sido muy sencillo recolectar las firmas; poniendo un puestito la gente se acerca a firmar porque saben que queremos volver a los 30 años de trabajo y 60 años de edad para tener derechos jubilatorios y equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional; con esas cosas la gente viene, se arrima y firma”.

El dirigente de los trabajadores dijo estar “sorprendido”, aunque acotó que hay que recordar que “cuando se estaba discutiendo la reforma jubilatoria aprobada este año, había encuestadoras que decían que el 78% de los uruguayos estaba en contra del aumento de la edad de retiro”.

FORTALEZA | Dijo luego Clavijo que el movimiento sindical espera “reunir muchas firmas, más de 500 mil, por más que sólo se necesiten 270 mil para habilitar el plebiscito y después, no ganar por dos o tres votos, queremos tener una muy alta votación porque eso habilita un diálogo social en mejores condiciones, porque es el pueblo el que se expresa y ante eso, los futuros gobernantes tendrán una idea clara de qué quieren los uruguayos”.

El dirigente del Pit-Cnt comentó que firma gente de todos los partidos -incluso comentó que un diputado colorado y ediles blancos habían firmado-, porque “este es un tema social y trasciende los partidos políticos”. Clavijo abogó porque a partir de este plebiscito los partidos políticos asuman el rol que tienen que asumir y que “tengan claro que queremos una seguridad social inclusiva, humana y solidaria”.

Respecto a los cuestionamientos referidos a que derogar las AFAPs sería expropiar el ahorro de los trabajadores, Carlos Clavijo opinó que “los que dicen eso están jugando con la ignorancia de la gente. Esto es un sistema de seguridad social, no hablamos de una caja de ahorro ni de un seguro jubilatorio, estamos hablando de un sistema de seguridad social al que yo aporto para generar un derecho; no es mi cuenta, no es mi plata, porque si yo se la voy a pedir a la AFAP no me dan un mango y tampoco puedo decidir cómo me lo devuelve la AFAP, porque es un sistema, por lo tanto está estipulado cómo te lo devuelven”.

“El BPS cuando termino mi vida laboral me da derecho a la jubilación y la AFAP calcula, se la da al BSE que me va a dar una renta vitalicia. La plata no es nunca mía y eso ellos lo saben”, añadió.

CONFIANZA | Respecto a por qué hacer un plebiscito para implementar estas reformas en la Constitución, dijo Carlos Clavijo que “para nosotros el plebiscito se puede hacer de una manera sola; según lo dice la Constitución de la República, que establece que todo lo que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, la única herramienta que existe para derogarla es el plebiscito y los plebiscitos, se realizan siempre junto a las elecciones nacionales”.

Por último el dirigente se mostró confiado en alcanzar las firmas y también en ganar el plebiscito. “Los plebiscitos que tienen que ver con seguridad social siempre han salido favorables a la iniciativa. Nosotros estamos muy confiados”, dijo Carlos Clavijo, que luego se dirigió a dialogar con los trabajadores de la empresa Leb.

