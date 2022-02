Rapetti realizó primera evaluación de la temporada de verano

En las ediciones anteriores se ha ofrecido un amplio paneo de la oferta de alojamiento en Kiyú y los niveles de ocupación en lo que va de la temporada. De todas las fuentes consultadas surge que una cosa fue desde el 15 de diciembre al 15 de enero y otra muy diferente desde esa fecha hasta el presente.

El factor climático siempre ha sido determinante, pero hace dos años la pandemia apareció como el otro elemento desequilibrante que escapa al control de los operadores, además de lo económico que tiene su incidencia relativa siempre.

MATICES | Pero, ¿cuál es el punto de vista de alguien que hace algunos años maneja las estadísticas, la información y las políticas del departamento en materia de Turismo? Eduardo Rapetti es el responsable de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José desde la administración anterior y al consultarle sobre su primera evaluación de la temporada 2022, comenzó diciendo que “estamos con datos parciales que se están analizando” y explicó que “en primer lugar desde la Oficina de Turismo de la Intendencia estamos tratando de obtener información, como siempre lo decimos, alineados a lo que maneja en su estadística el Ministerio de Turismo y la propia Cámara de Turismo. Entonces ahí lo que nosotros estamos tratando de relevar son los niveles de ocupación”.

El funcionario agregó que “hacemos la aclaración para que nadie se vaya a enojar o molestar, como ha sucedido en estos días, porque a veces podemos tener datos pero a veces es conveniente también analizar algunas tendencias”.

Agregó que “de esos datos nos encontramos con algunos operadores que han trabajado bien, o relativamente bien. En la segunda quincena de diciembre y en la primera de enero han registrado -especialmente los fines de semana-, porcentajes de ocupación que oscilaron entre el 70, 80 y hasta el 90% de su capacidad”.

Rapetti fue muy cauto en sus apreciaciones y explicó las razones para ello: “¿Por qué estoy hablando de esta manera, entre comillas y con mucho cuidado? Porque también tuvimos situaciones de la primera quincena por ejemplo en la planta urbana de San José de Mayo donde el sector hotelero sintió la ausencia del turista argentino que habitualmente, en su traslado hacia el Este ayudaba a mejorar el desempeño de la hotelería local”, mencionó.

Aclaró que “diferente puede ser la realidad de nuestros balnearios como el caso de Kiyú o Cufré o de los establecimientos rurales que también registraron porcentajes aceptables en el entorno del 70%”, en esos primeros 30 días.

CAMBIOS | Pero algo está cambiando en la conducta de los veraneantes. Rapetti dijo que “lo otro que se va desprendiendo de las consultas que permanentemente se están haciendo con los operadores, que ya lo habíamos compartido con los medios, es una tendencia que es anterior a la pandemia y es que cada vez las reservas, en general, son cada vez más cerca a la fecha en la que el turista toma la decisión de llegar al lugar elegido”, dijo y agregó que “hablamos de nuestros destinos, cada vez la reserva es más arriba de la fecha y ese es un elemento no menor a tener muy en cuenta”.

Ese factor, dijo Rapetti, “a veces puede terminar repercutiendo en la propia calidad de los servicios. Por ejemplo, la semana pasada: en las consultas que hicimos en los primeros días, dos operadores daban cuenta que para el fin de semana iban a tener un porcentaje de ocupación muy bajo, por como venían las reservas hasta el miércoles, no pasaban del 20% y por alguna razón se dio que en ambos lugares entre jueves y viernes llegaron casi al 80%”.

Uno podría imaginar que los operadores estarían felices, pero Rapetti explicó que “esta tendencia la ha venido detectando la propia Cámara de Turismo y el Ministerio también con otros destinos como Maldonado o Rocha, no es un problema sólo de San José, y no es menor, hay que tenerlo en cuenta porque puede afectarse la calidad del servicio”.

DESAFÍOS | Agregó, entre otros aspectos, que “algo que para nosotros es de lo más importante como son los temas laborales, para que los trabajadores puedan tener buenas condiciones y todo un proceso que no es fácil pasarlo de 10 o de 20 a 100; se requieren capacidades que son parte de la profesionalización del servicio, requiere de la cadena de suministros y todo lo que eso conlleva”.

El jerarca expresó su confianza que febrero pueda mostrar algunas cifras más alentadoras de lo que en principio podría esperarse. “Hemos tenido una serie de eventos que han debido ser reprogramados y se ha generado también ese impacto en lo que podríamos llamar la agenda de verano. Esperemos que este mes que tiene una agenda con la semana de Carnaval, que se ha trasladado a la última semana, empiece a generar otro movimiento y podamos comprobar otro desempeño”, dijo.

Rapetti también se refirió a otras actividades menos tradicionales. Dijo que “otros eventos que nos parece interesante destacar, por lo que generan al departamento, en una agenda de verano, es la cuarta edición de la Expo Ovina y el esfuerzo que está haciendo la Comisión Administradora del Kartódromo de San José que nos parece relevante porque genera un impacto para todo el departamento, contando con una pista iluminada para poder realizar actividades nocturnas”.

RECONOCIMIENTOS | El funcionario hizo asimismo un reconocimiento especial a “nuestras comisiones vecinales, todas, no quiero nombrar a nadie en particular porque después puede haber algún enojo, porque todas hacen su trabajo y voy a hacer una mención a quienes están desarrollando el proceso en el Municipio de Libertad y en el balneario Kiyú y al propio Municipio, a todo el Concejo”.

Rapetti también reconoció a quienes vienen participando de la Mesa Departamental “y a los representantes de los municipios en la Mesa Departamental de Turismo y ya que referí al Municipio de Libertad en el nombre de Daniela Pérez saludar a todos los demás representantes de los municipios de Ciudad del Plata, Rodríguez y Ecilda Paullier, al igual que a los demás integrantes que en estas primeras sesiones y semanas por sobre todas las cosas están demostrando estar a la altura del desafío a través de su compromiso y su entrega”.

CANCELACIONES | Sobre las cancelaciones de algunas reservas debido al aumento de los casos de Covid 19 y las inclemencias climáticas, Rapetti dijo que “lamentablemente es así. Es algo real, no obstante quiero aprovechar para decir que nosotros también como vecinos del departamento debemos aportar y ayudar a elevar la vara en lo que tiene que ver con el comportamiento de los clientes”.

Agregó que “hay una evolución también del cliente y quizás tengamos que tener cuidado para no confundirnos que las cancelaciones son sólo por temas de la pandemia, lo estamos tratando de analizar con la Mesa de Turismo en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica de los destinos. No quiero hablar de ningún camping en particular, hablo en general y que nadie se enoje, pero nosotros tenemos algunas dificultades que están relevadas y estamos enfocados a encontrar la vuelta a algunos temas que hacen a la calidad de los servicios”.

Al respecto explicó que “seguramente en los aspectos de higiene y la sanitización de los espacios, la atención de los protocolos sanitarios, la pandemia nos ha llevado a subir la apuesta, pero es un dato de la realidad que los clientes también demandan eso y otros servicios más allá de la pandemia”.

El funcionario dijo que “a veces, como venimos trabajando de cierta manera y a veces tenemos buenos veranos y los campings se ocupan, no nos damos cuenta que también aparecen otros campings en otros puntos del país que ofrecen servicios similares o a veces superiores y lo peor que voy a decir es que al mismo precio o por debajo. Lamentablemente esos temas son difíciles de analizar y más en este momento donde hay enojos por la situación adversa que estamos atravesando”.

HABILITACIONES | Un tema que debe abordarse es “aumentar la cantidad de servicios registrados ante el Ministerio de Turismo. Nosotros en este momento no podemos más que agradecerle a los operadores el empuje y la impronta que cada uno de ellos le están dando a la hora de defender cada uno de sus emprendimientos, pero a la hora de responder sobre las tendencias y la marcha de la temporada, a mí me corresponde también hacer estos comentarios porque ha estado en la mesa con los encargados del área de registro de operadores del ministerio”.

Rapetti sostuvo que “eso no es menor, porque a veces cuando encontramos y vemos las diferencias con otros destinos tenemos que cuestionarnos cómo nosotros atendemos los temas a los que me refiero y cuando nos sentemos a analizar veremos que hay personas que pueden o no interesarse si un camping tiene o no habilitación de Bomberos. Sin dudas hay familias a las que sí les interesa saberlo y ahí todos tenemos un esfuerzo para hacer”.

Por Jorge Gambetta.