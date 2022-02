Nadia Valverde y su participación en la comparsa «Valores»

En la pasada edición impresa destacábamos el pasado martes lo que había sido una muy buena presentación de la comparsa Valores con la participación de la bailarina libertense Nadia Valverde en su cuerpo de vedettes. La bailarina y docente habló con La Semana, sobre su nueva participación carnavalera.

Comenzó diciendo que “este Carnaval lo estoy viviendo con muchísima felicidad en un grupo humano precioso como es Valores” y agregó que “como su nombre lo dice se destacan muchos valores. Es un equipo magnífico, hay mucho compañerismo, mucho trabajo en grupo, con técnicos muy profesionales, desde Jimena (Márquez) que hizo las letras, Lucía (Pérez) en la puesta en escena, Diego (Paredes) en la dirección”.

Valverde explicó que este carnaval “lo estoy viviendo con mucha felicidad, tenía muchas ganas de Carnaval. Después de tanto tiempo volver es una gran satisfacción que nos genera a todos los carnavaleros”.

DISCRIMINACIÓN | “No la dejaron anotarse para Reina del Carnaval, sólo para Reina de Llamadas”; “Me pasó a mí, soy Fátima, bailarina de Valores”, de esta manera, con varios casos reales vividos por integrantes de la comparsa, en el cuadro de testimonios de la primera parte del espectáculo Persona, la comparsa plantea la discriminación y el racismo que se esconde aún en el seno de la sociedad uruguaya.

Nadia Valverde comentó al respecto que el tema “está muy bien interpretado por los actores, como Firu (Nicolás Fernández), Oriana (Madruga), Abril (Pereira) y Roberto (Romero), que le dan un toque exquisito al espectáculo”. Al referirse al proceso creativo mencionó que “ha sido trabajado durante muchos meses, con talleres con Jimena Márquez que lo escribió. Las historias del cuadro de testimonios son reales de los integrantes que dicen ‘me pasó a m’”, como por ejemplo Oscar “Cococho” Pereira, bailarín de Valores. Nada es inventado, es algo que él vivió en carne propia”.

La bailarina agregó que “cuando se dice sin haberlo vivido quizás no tenga tanto peso. Está buenísimo plasmarlo y también darle un toque de humor como hace el Firu cuando habla de ‘esos tambores depresivos que se la pasan llorando’ y eso está bueno también porque permite romper el hielo”.

“Persona es un espectáculo que ha gustado mucho, que ha recibido muy buenos comentarios porque en cierto modo se rompe con la temática para abajo con algo que es real que habla de la discriminación en general, hacia el gordo, el flaco, el enano, el negro. A veces no somos conscientes de la magnitud que tiene cuando nos referimos a las personas en esos términos”, agregó Nadia Valverde.

EMOCIONES | Sin dudas la temática es removedora. Nadia Valverde comentó que “le pregunté a Oriana cómo venía con eso y me respondió que le resultó muy natural porque es lo que vive ella, es como su realidad contada en el espectáculo de Valores. A mí me ha gustado mucho, por cómo se dio el proceso de la música, cómo se fue armando todo el espectáculo, que te hace sentir entretenido en todo su desarrollo y a la vez que nos hace reflexionar”.

El espectáculo de Valores mostró en general un alto nivel en todos los rubros. Valverde dijo que el texto de Jimena Márquez “se complementa con el vestuario, la pantalla, la música, todo hace que el espectáculo cierre. Ahora en esta semana próxima comenzaremos a pulirlo, a mejorarlo pensando en la segunda rueda” y allí seguramente se podrán mejorar aquellos mínimos aspectos que sobre todo en la interpretación, pudieron tener algunas imperfecciones.

SUSPENSIONES | Valores debía participar de Las Llamadas el pasado viernes, pero las dos fechas fueron postergadas el miércoles por el pronóstico de lluvias. Valverde dijo que “nos sorprendió mucho la postergación, a mí me agarró medio desprevenida, no había mirado los pronósticos, y bueno, el jueves llovió, nosotros íbamos el viernes que no llovió, pero prevaleció la idea de hacerlo en dos días seguidos, así que tenemos una semana más para prepararnos”.

La integración de la comparsa es mucho más amplia en las Llamadas: “hay mucha más gente, más bailarinas, más tambores, se hace el corte con sus coreografías. Para eso ensayamos los domingos pensando en esa noche especial, que por suerte va a ser por Isla de Flores que es lo tradicional. No queda bien hacerlo en otro lugar que no sea Barrio Sur y Palermo, hay gente que trabaja mucho todo el año y que vive allí”, dijo Valverde.

Sobre su participación en el cuerpo de vedettes junto a Catherine Leaden, Fátima Curcio y Oscar “Cococho” Pereira como partenaire, Valverde dijo que “el proceso ha sido hermoso, las chiquilinas son divinas. Coqui el partenaire también, a mí me gusta muchísimo bailar, me encanta el desafío. Nos llevamos bárbaro, nos juntamos para pulir para que salga lo mejor posible, queremos aportar lo nuestro para que en las Llamadas el corte salga prolijo, con la participación de todos los integrantes, porque cada uno tiene su importancia y su coreo como para lucirse, las gramillas, bailarines, tambores, todos”.

COVID | En cuanto a cómo ha sufrido la comparsa los contagios de Covid 19 la bailarina dijo que “nos tocó hace algunas semanas, con algunos integrantes que cursaron la enfermedad. Paramos los ensayos dos semanas y luego volvimos con todos los protocolos, hisopados, tapabocas. Por suerte ahora estamos todos y esperamos que nadie más quede fuera, porque cualquiera que falte complica el trabajo de todo el año y sería terrible para cualquiera perderse estas participaciones tan especiales”, como las Llamadas y la segunda pasada por el Ramón Collazo.

La vedette de Valores dijo que “las expectativas son ir puliendo y mejorar en cada rueda, siempre buscamos ir de menos a más, tomar las críticas constructivas que se nos han hecho, agregando todo aquello que sume. Hemos hecho algunos tablados y este fin de semana tenemos seis o siete, pero más o menos como todos los conjuntos, con muchos escenarios que se han suspendido también por el clima”. Los siete tablados previstos finalmente fueron suspendidos debido a las intensas lluvias de sábado y domingo.

Por Jorge Gambetta.