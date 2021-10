Ramón Ruíz cuestionó proyecto de reforma de la seguridad social del gobierno; en campaña, el viernes recorrió San José

El director del Banco de Previsión Social (BPS), en representación de los trabajadores, Eduardo Ramón Ruiz, alertó que el aumento de la edad de retiro a los 65 años que propone la Comisión de Expertos en Seguridad Social “puede traer más pobreza y más miseria para muchos trabajadores”. Lo dijo en el marco de una gira que realizó al departamento de San José el pasado viernes 15 de octubre, de cara a las elecciones del próximo 28 de noviembre a través de la que busca su reelección.

“Nuestro trabajo va a apuntar a fortalecer y a potenciar la Seguridad Social como un derecho humano, no como una mercancía”, afirmó a La Semana.

El titular de la lista 11 bajo el lema “Con la gente que trabaja”, habló de su preocupación ante la postura de la Comisión de Expertos sobre el incremento de la edad jubilatoria.

“Estamos muy preocupados porque en este documento que elaboraron los nueve expertos que representan al gobierno se propone aumentar la edad de retiro. En realidad escuchamos un mensaje que es muy sencillo, muy simple y que al mismo tiempo puede ser muy engañoso porque se dice que porque la gente vive más entonces tiene que trabajar más, pero en realidad la gente vive más pero no puede trabajar más. No va a poder trabajar, no va a poder tener garantía ni estabilidad laboral para trabajar hasta los 65 años”, dijo Ruiz, quien predijo un futuro incierto para los trabajadores uruguayos en caso que esa propuesta se concrete.

Ruiz agregó que con el aumento de la edad jubilatoria “muchos trabajadores en San José van a tener que esperar 65 años, la edad legal, para jubilarse pero quizás tengan que esperar sin trabajar, sin aportar a la seguridad social y sin estar protegidos por la seguridad social porque después de los 60 años es muy difícil que esa persona pueda tener seguro el empleo y si pierde el empleo a esa edad es muy difícil que se pueda reinsertar en otra empresa”.

“Este aumento de la edad de retiro puede traer más pobreza y más miseria para muchos trabajadores porque no es que el trabajador va a trabajar hasta los 65 años, sino que va a tener que esperar para jubilarse a los 65 años y en la mayoría de los casos va a estar esperando en un empleo informal, en un empleo precario o desocupado”, lamentó.

AFAPS | No obstante Ruiz dijo que ese no es el único cambio propuesto por la comisión que preocupa al equipo en representación de los trabajadores. “Esa es una de las preocupaciones pero hay otras, porque se propone ampliar el régimen de capitalización individual, o sea, más AFAP en las otras cajas que hoy no tienen. También se propone pedirle un esfuerzo solamente a los trabajadores para enfrentar esta situación y por otro lado en otros sectores que tienen una capacidad contributiva muy importante no hacen ningún sacrificio, no se tocan los privilegios, no se tocan las jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegio y se mantienen esos privilegios. No hay una señal, un aporte o un sacrificio de esas personas como se les está pidiendo al resto de los trabajadores”, criticó.

Además, Ruiz recordó que “se van a rebajar las jubilaciones porque el cálculo de la jubilación se va a hacer sobre el promedio de los 20 años y no el promedio de los 25 años y eso va a bajar el promedio”, dijo y agregó a continuación que “también se va a rebajar lo que devuelve la seguridad social cuando un trabajador se jubila por incapacidad. En lugar de ser un 65% la tasa de reemplazo, va a ser de un 50% y esto también es algo que nos está preocupando mucho”.

SIN DIÁLOGO | El Director del BPS lamentó la falta de diálogo del gobierno y pidió que “se haga cargo de esta propuesta porque nadie se quiere hacer cargo. Tenemos que decir que lamentablemente todo este proceso fue sin diálogo. Los expertos se reunieron aparte, nosotros nos enteramos por la prensa de lo que habían decidido y luego nos enteramos en la Comisión de Expertos pero no hubo un diálogo social”.

“Los expertos dicen ‘este documento no compromete al Gobierno y a su partidos’ y el Presidente de la República dice ‘este documento no es vinculante, yo lo voy a tener en cuenta pero no tengo por qué hacerle caso a los expertos’, entonces nadie se hace cargo de estas propuestas”, reprochó Ruiz.

“Nosotros queremos que el gobierno se haga cargo porque el Presidente la República designó al doctor Rodolfo Saldain como presidente de la Comisión de Expertos y nos parece que tiene que aclarar porque nosotros entendemos que lo que dice Saldain cada vez que sale en la televisión también es lo que opina el gobierno, pero si no es así, entonces por qué creamos una comisión de expertos”, dijo.

Ruiz opinó que habría sido más oportuno “haber tenido asesores de cada una de las partes” ya que “no tiene sentido” la creación de una Comisión de Expertos cuyas decisiones serán tomadas en cuenta o no.

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN | Ruiz realizó su visita a San José, junto a otros integrantes de la lista 11 que él lidera. Según dijo, “intentamos que la lista sea el resumen de lo que pasa en el mundo del trabajo. Tenemos de todos los sectores de actividad; del comercio, de la industria, de los servicios, pero además, es un equipo con experiencia y un equipo que se ha preparado, que se ha formado, que se ha capacitado para estar a la altura de los desafíos”.

“Tenemos un equipo que es reconocido a nivel nacional e internacional que ha trabajado mucho en investigar, en estudiar los temas en seguridad social, en formar a muchísimos compañeros y compañeras a nivel nacional. Un equipo con más de cien compañeros que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. En todos los rincones del país va a estar la lista 11 porque en todos los rincones del país hay alguien que esta defendiendo la seguridad social”, dijo.

“Pero además, intentando mejorar el BPS porque puede mejorar y funcionar mejor. Tenemos una cantidad de prestaciones que hay que adaptarlas a la realidad de hoy. Prestaciones que todavía siguen siendo insuficientes, que hay que mejorarlas. Hay que seguir mejorando. Hemos avanzado pero las cosas se pueden hacer mejor”, agregó.

Ruiz aseguró que durante la pandemia “quedó demostrado que la seguridad social y que el BPS hicieron la diferencia. En esta pandemia quedó demostrado que la crisis económica y social no es más profunda porque hubo un gran amortiguador que fue el Banco de Previsión Social, entonces esta pandemia, esta crisis nos tiene que dejar la enseñanza de que tenemos que prepararnos para enfrentar las nuevas dificultades que se pueden presentar en mejores condiciones. Eso es lo que estamos intentando; mirar hacia el futuro”.

Por Katherine Martínez.