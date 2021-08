Poco ambiente para organizar Semana de Puntas de Valdez y Fiesta del Parque

Agosto es un mes clave para lo que es la planificación y organización de las fiestas locales que se realizan entre los meses de noviembre y diciembre, cuando el tiempo cambia y se vuelve propicio para actividades al aire libre. En San José, durante el pasado año 2020, ninguna de las que se realiza en esos meses se pudo llevar a cabo ya que el coronavirus comenzaba a hacer estragos en el país, pero ¿qué pasa en este 2021 en que los índices de contagio de la enfermedad han bajado sensiblemente y comienzan a dejarse atrás las restricciones?

Empecemos por una festividad que sí se hace, por lo pronto se está en preparativos para ella; se trata del atrasado festejo de San Isidro Labrador el santo patrono de los agricultores de Libertad, que en lugar de realizarse el 15 de mayo estaría realizándose el 19 de setiembre y llevaría por nombre Fiesta de San Isidro Labrador y Nuestra Señora de los Dolores, ya que es setiembre el mes de esta imagen de la liturgia cristiana.

Esta fiesta tendrá las mismas características que el habitual San Isidro (más cerca de la fiesta habrá tiempo para abordar la agenda), aunque hay un grupo que está trabajando en realizar un evento cultural para que la fiesta deje de ser solo una feria comercial. Hay que recordar que están a la venta los números de la rifa anual, a 100 pesos, que cuenta con 80 diversos premios.

De no ocurrir nada extraño (como ocurrió en 2020), esta fiesta anual que hay en Libertad y que atrae a gente de toda su zona de influencia si se estará llevando adelante, pero podría ser la única.

EN PUNTAS DE VALDEZ | La siguiente en el “calendario” de fiestas de la zona sería la “Semana de Puntas de Valdez” que se cumple en la primera quincena de noviembre. Debería ser la de 2021, la edición 11, pero la 10 de 2020 no se realizó y las perspectivas para éste es que tampoco se haga.

Omar Díaz, quien ha sido partícipe de la organización de la semana en sus dos épocas, dijo a este medio que “no se ha hablado nada de la semana” y opinó que “la gente está bastante ocupada en otras casas. No ha habido planteos todavía. La gente ha encontrado otros espacios de trabajo, no es la misma situación que hace dos años atrás”.

El 14 de noviembre es la fecha en que Puntas de Valdez fue categorizado como pueblo (hace 47 años atrás), y en 2020 se hizo un pequeño acto recordatorio con referencias a la semana, pero “este año ni siquiera de eso hemos hablado”, mencionó Omar Díaz, que agregó que no sabía “si no hay ánimo o la gente se ha dedicado a otras cosas”, comentó y mencionó que “hay nuevas instancias en las que participar”, poniendo como ejemplo la multisala, que “es un elemento nuevo en la comunidad”. También mencionó que “hay un enfriamiento general, ya no existe el Centro MEC, la biblioteca está buscando reacomodarse un poco porque todavía no hay presencialidad en esas cosas”.

Por supuesto que a todo esto, le agregó Díaz el factor de incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus. Mencionó que “la organización de la semana se hace todo a pulmón, que los recursos que se tienen son muy limitados y es muy difícil ponerse a planificar con anticipación con tanta incertidumbre; se está permitiendo abrir los espacios, pero en lo personal soy muy cauto. Es muy difícil hacer algo con tanta incertidumbre, más cuando tenés que mover tantos recursos”.

PARQUE | La Comisión Organizadora de la Fiesta del Parque “está evaluando la situación”, dijo Daniela Pérez, al ser consultada sobre qué pasará en este 2021 con la movida que se realiza en el Parque Carlos Clauzolles, el segundo fin de semana de diciembre.

“Se están manejando las dos cosas, hacerla y no hacerla”, agregó Daniela Pérez, que mencionó que entre los factores de riesgo que manejan está “la situación económica del comercio, que es el que solventa todo el costo de la fiesta, que quizás no pueda acompañar ahora”.

A eso hay que agregarle la incertidumbre por la pandemia, ya que “no se sabe cómo puede estar la cosa llegada la época de la fiesta”, dijo Pérez, quien agregó que desde su punto de vista lo ve “muy difícil, tanto por la parte económica como por la pandemia. Ahora estamos mejorando, pero vaya a saber qué pasa en diciembre”.

La concejala e integrante de la comisión de la fiesta mencionó que “en estos días nos vamos a estar reuniendo y vamos a decidir qué vamos a hacer, ver si pensamos trabajar en algo o no. Habíamos decidido esperar hasta agosto y dar a conocer si la hacemos o no la Fiesta”.

De confirmarse lo dicho por estos referentes de las comisiones organizadoras, sería el segundo año en que ambas fiestas no tendrían lugar.

Por Javier Perdomo.