Municipio invertirá más de 21 millones de pesos provenientes de OPP, a partir del Plan Operativo Anual aprobado

El alcalde Matías Santos informó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), aprobó el Plan Operativo Anual (POA), definido por el Concejo Municipal de Libertad a fines del año pasado. A partir de ahora están disponibles los cerca de 21 millones de pesos que le corresponden al Municipio libertense, para las obras definidas en acuerdo entre el Alcalde y los concejales.

Según lo mencionado por Santos, el POA aprobado tiene algunas variaciones respecto al presentado el año pasado y brindó detalles de esos cambios. “Vamos a concretar la compra de un par de herramientas para el uso de los obreros del Municipio”, dijo el Alcalde, que luego mencionó que también incluyeron en el POA “un millón de pesos para la caminería rural, que se invierte fundamentalmente en arrendamiento de maquinaria, como puede ser motoniveladora, contratación de camiones para que ayuden a los nuestros”.

Más de tres millones de pesos se invertirán en la construcción de una senda peatonal en la calle Lavalleja, que “tendrá más de un kilómetro y que pretendemos hacerla llegar por Colón a la escuela 99”, dijo Santos.

PLAZAS | A su vez, contó Santos, “pusimos un millón de pesos para mejoras en la plazas de los 33 y de los feriantes. En la plaza central es para la adquisición de alguna farola más, algún banco que falte, pero queremos hacer también un rinconcito con algunos juegos infantiles que no nos cambie mucho la característica de plaza central del pueblo, pero que tenga un espacio para los niños, porque va mucha gente y los niños no tienen nada para hacer”. El Alcalde aclaró que lo que no quieren es que “se convierta en una plaza de deportes”.

También contó que se van a adquirir unas 20 mesas y bancos de hormigón “para colocar en la zona de picnic de Parador Chico, en el puente Valdez, en donde ya estamos por empezar a trabajar a partir de lo acordado con Colonización y en algún lugar puntual más”.

Informó además que se incluyó en el POA la compra de 100 composteras para ser entregadas a familias que están interesadas en compostar para abonar sus huertas o jardines. Explicó el Alcalde Santos que también se van a invertir unos 13 millones de pesos de todo lo recibido en la reparación de calles. En función de los costos de anteriores licitaciones, estima el Alcalde que se podrá intervenir en más de 20 cuadras de la ciudad.

PARA LOS BARRIOS | La otra iniciativa que incluye el POA 2024 del Municipio de Libertad es lo que se ha dado en llamar Fondo de Iniciativas Barriales. Se trata de un llamado abierto a grupos de vecinos o comisiones vecinales de todo el Municipio interesados en realizar obras puntuales en espacios públicos de su barrio.

El Municipio de Libertad destinará un fondo de 250 mil pesos del POA para financiar cinco de esos proyectos vecinales a los que le aportarán 50 mil pesos a cada uno. “La intención es que cada proyecto seleccionado deba tener una contrapartida de por lo menos otros 10 mil pesos. La intención es que se movilicen, se apropien de los lugares. Lo que aporten no tiene por qué ser en efectivo, pueden ser bolsas de portland donadas o el trabajo de un vecino albañil. Es una contrapartida mínima”, dijo Matías Santos.

En cuanto a qué tipo de obras pueden financiarse, dijo Santos que “puede ser comprar juegos para una placita, comprar árboles para el arbolado de un barrio, cualquier obra en un espacio público que sea para el disfrute de todos los vecinos”.

Habrá un lanzamiento formal de la iniciativa, luego que el Concejo Municipal, en su próxima sesión analice las bases del llamado, que se han elaborado en los últimos días. También se hablará directamente con organizaciones que siempre están dispuestas a participar de iniciativas similares.

Imagen de archivo: El POA prevé la implementación de un espacio de juegos para niños en la plaza central de Libertad.

Por Javier Perdomo.