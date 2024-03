Comisión de Kiyú se reunió con funcionarias de la ISJ para avanzar en modificaciones al ordenamiento vigente

En los años 2010 y 2011, los vecinos del balneario Kiyú eran partícipes de una experiencia inédita hasta ese momento, el proceso de aprobación de las directrices de un Plan Local de Ordenamiento Territorial, según lo establecía la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en 2008 por el Parlamento Nacional (ley 18.308). A cargo de todo el trabajo estaba el arquitecto Diego Capandeguy, quien durante meses estuvo radicado en el lugar y en aquel primer PLOT fijó criterios generales que aún hoy se mantienen (el mirador de Ordeig, por ejemplo, es producto del plan).

Pero claro, todo plan necesita revisión y así está previsto en la propia ley: cada 10 años hay que revisar las directrices fijadas y en eso, aunque ya hayan pasado más de 10 años, trabaja un grupo de técnicas designadas por la Intendencia de San José (Priscila Rodríguez del área de gestión ambiental, Virginia Villarino de geografía y Lorena Molina de espacios públicos), que el sábado pasado se reunieron con integrantes de la Comisión de Fomento de Kiyú para escuchar sus planteos sobre los cambios que entienden deben realizarse al primer plan de ordenamiento que se realizó en San José.

Jorge Sellanes fue uno de los participantes del encuentro realizado en la sede de la comisión del balneario, el Salón Comunal de Kiyú. Según lo que comentó a este medio, “las chicas se pusieron en contacto con el Presidente de la comisión y acordamos una reunión a la que fuimos algunos integrantes de ese grupo; estuvimos Lidia Silva, el actual presidente Oscar Guerra, Beatriz Olivera y yo. La convocatoria fue a toda la comisión pero participamos los que pudimos”.

Dijo Sellanes que en la reunión las técnicas “intentaron ponerse al tanto de cuáles eran nuestras impresiones de lo que acontece en Kiyú, cuáles eran las necesidades que vemos. También salimos a recorrer juntos la costa e intentamos ponerlas al tanto de lo que a nuestro entender, serían algunas de las necesidades del balneario, que como todos sabemos ha ido creciendo mucho”.

ASPIRACIONES | Prosiguió comentando Sellanes que durante la reunión “estuvimos hablando de lo que en algún momento era la certificación como balneario natural de la zona del Parador Grande. Sería más que interesante volver a promover eso. También hablamos de la canalización de las aguas pluviales, que cada vez que llueve de forma importante termina cortando las vías de tránsito; además el caudal de agua que corre termina afectando las barrancas”.

“Estuvimos hablando además de un trabajo de recuperación de las dunas de arena que se hizo en su momento; los que tenemos varios años encima sabemos lo que eran las dunas de Kiyú y que ahora prácticamente no existen; estuvimos hablando del mal endémico de la basura, de los espacios públicos, de las plazas, las plazas de deportes, de los lugares de juego, espacios donde la gente pueda disfrutar, descansar. El balneario es muy extenso, pero a veces no hay mucho lugar donde se pueda pasar el día, descansar”, explicó Jorge Sellanes.

Otro tema que estuvo presente en el diálogo con las técnicas es “el deterioro de las barrancas y en particular hablamos del mirador de Ordeig, donde se han hecho muchos intentos de preservar la barranca y una de las formas es conteniendo el acercamiento de los vehículos a la barranca”.

Explicó Sellanes que “el apagado y el arranque de un auto termina generando micro grietas en las barrancas y eso a la larga termina haciendo que vayamos perdiendo la barranca. En la medida que logremos que los vehículos no se acerquen, eso se evitará, pero la gente lo hace igual, no es por maldad, es un lugar muy lindo y no saben que lo están afectando”. Por eso, agregó el integrante de la Comisión de Fomento, en el encuentro con las técnicas “se habló mucho de la necesidad de brindar mucha información, hacer que la gente sepa lo que puede y no se puede hacer, de forma de evitar dañar el ambiente”.

INTELIGENCIA | En opinión del integrante de la Comisión de Fomento de Kiyú, es “muy inteligente” de parte de las técnicas haber llegado a Kiyú a “preguntarle al vecino; nosotros creemos que los vecinos tenemos mucha información; hubiese sido bueno que se reunieran con todas las comisiones y los movimientos que hay en Kiyú, pero razones de tiempo no permitieron que eso fuera así; nos convocaron a nosotros y estamos contentos porque ello haya ocurrido así”.

Mencionó Sellanes que también estuvo sobre la mesa la contradicción entre el desarrollo turístico y la condición agreste del balneario. “El Kiyú natural estuvo en la mesa de trabajo. Es una idea fantástica, pero todo depende del lugar donde estás es la óptica que tenés que tener. Por ejemplo, la iluminación de los barrios es fantástica, es una necesidad, pero si iluminás te perdés una de las grandes bellezas de Kiyú, que es en la noche apreciar toda esa maravilla que nos brinda el universo, pero no es fácil no poner iluminación”, dijo Sellanes, que mencionó que como vecino ayudó en la compra de las luces para su barrio, pese a saber que perdía algo que le gustaba.

“Hay que ser muy empáticos, ponerse en el lugar del otro. Si se trabaja en comisión que conocer no solo las necesidades personales, sino las de todos los demás, si no no funciona”, comentó Sellanes.

Consultado sobre qué etapa sigue ahora, Sellanes dijo que las técnicas prepararán un informe que será entregado a la Intendencia y será ella la que decida cómo se avanza en la elaboración de las nuevas directrices.

EL BALNEARIO | Respecto al trabajo de las comisiones del balneario, Jorge Sellanes dijo que la Comisión de Kiyú funciona todo el año y que su radio de acción abarca la zona del viejo Ordeig hasta La Guitarra. “Después hay una comisión en Ordeig nuevo y la Boca de Mauricio que está trabajando muy bien”, dijo Sellanes, que comentó que en la de Kiyú se trabaja todo el año, “más allá que buena parte del trabajo se ve efectuarse cerca de la temporada”. Comentó que en el salón comunal de la comisión se dictan clases todo el año, por ejemplo, de inglés y de guitarra. “El año pasado hubo un curso de electricidad, pero este año no estará”, comentó.

El integrante de la Comisión de Fomento dijo que en las próximas semanas se estará haciendo la asamblea anual de la comisión, a la que “invito a todos los socios que quieran acercarse. Queremos abrir la cancha, que la gente que le gusta trabajar se integre a la comisión; queremos renovar, tener sangre nueva, seguir creciendo y tener otra mirada sobre lo que se puede hacer en Kiyú”.

Por último y consultado sobre si la zona de Ordeig es un balneario independiente de Kiyú, algo manejado por quienes tienen casa en esa zona del balneario, Jorge Sellanes dijo que para él Kiyú “es uno solo, desde la Boca de Mauricio hasta La Guitarra, que después cada uno de los lugares tenga un nombre diferente para poder identificarlos es otra cosa. Para mí, Kiyú es uno solo y por eso participo en la Comisión de Kiyú”.

Foto cedida.

Por Javier Perdomo.