Municipio de Libertad realizó llamado para bituminizar 6500 metros de calles

Hasta el jueves 12 de agosto tienen plazo para presentar propuestas las empresas interesadas en participar de la licitación abreviada que lanzó el Municipio de Libertad para pavimentar más de 6000 metros de calles de la ciudad, que se complementarán con otros 2000 metros que licitará la Intendencia y que beneficiarán a tres populosos barrios libertenses.

La licitación del Municipio, que fue publicada en www.comprasestatales.gub.uy el pasado martes 27 de julio, incluye 4500 metros de reparación de bitumen para los barrios María Julia y Aserradero y otros 2000 metros de bitumen para las calles internas de Covi-Liber I. Los 2000 metros que en forma paralela licita la Intendencia están destinados a completar el bituminizado de las calles internas de la primera cooperativa de viviendas de la ciudad.

El dinero destinado a estas licitaciones es producto de lo que recibe el Municipio del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), que aporta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Esta obra está incluida en el Plan Operativo Anual (POA), previsto para el año 2021 e implicará una sensible mejora para esos barrios de la ciudad, según lo destacado por el Municipio.

El concejal Eduardo Castro a su vez, comentó a su vez que la mayor preocupación en cuanto al estado del bitumen pasa por la situación que se genera cuando hay pérdidas o roturas en el saneamiento o el suministro agua, situaciones en las que el ente debe intervenir y se generan roturas importantes.

SANEAMIENTO | En otro orden de cosas, decir que continúan con normalidad los trabajos de ampliación del saneamiento en el barrio Progreso, una obra que tiene un tiempo estimado de entre seis y siete meses para ser culminada, según lo informado desde la empresa a las autoridades municipales. En ese tiempo es que el alcalde Matías Santos pretende lograr que OSE realice una ampliación de la licitación que se está ejecutando para culminar algunas cuadras y tramos que no cuentan con el servicio en distintos puntos de la ciudad.

Según informó el alcalde Matías Santos, por el momento no ha tenido novedades respecto a la solicitud que le realizara a uno de los asesores del presidente de OSE Raúl Montero en la visita que le realizara con el asesor del MTOP, el ex alcalde Valverde.

Algo que le correspondía hacer al Municipio era relevar cuántas casas hay en el barrio Jardines del Bosque, tarea que ya fue realizada. Según dijo el alcalde Matías Santos son 80 las fincas que hay en ese nuevo barrio de la ciudad. Esa información será volcada al ente para revisar la posibilidad en un futuro de llevar el saneamiento a ese barrio, lo que implicará una importante inversión de dinero, ya que al hacer la obra hay que hacerla pensando en el crecimiento que de futuro tendrá el lugar.

OTROS TEMAS | En cuanto a la implementación de un Eco Centro en el obrador del Municipio (San José casi Oribe), el alcalde Matías Santos dijo que estará implementándose en poco tiempo más y que cuando esté listo se realizará una fuerte campaña informativa sobre su uso.

Sobre la implementación del sistema de contenedores individuales en la ciudad de Libertad, Santos dijo que por ahora no hay mayores novedades y hasta que no termine la entrega en Ciudad del Plata, no se comenzará en Libertad. Vale recordar que en tierras platenses se ha demorado la entrega debido al retraso en llegar al país los contenedores adquiridos por la ISJ. Una consecuencia más derivada de la pandemia.

Por Javier Perdomo.