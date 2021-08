El fin de semana comienza la actividad del Fútbol Infantil

Vuelve el próximo sábado la actividad oficial del Fútbol Infantil de la Liga San José. Después de una larga inactividad los más chicos comenzarán una nueva temporada con el entusiasmo y la alegría de grandes y chicos.

La Semana consultó a referentes de los tres equipos de Libertad respecto a los avances en sus procesos de preparación, sobre cómo resultó en cada caso el retorno a los entrenamientos y cómo vienen sobrellevando las medidas sanitarias que establecen los protocolos.

TRICOLORES | Campana integra el Grupo B del torneo y en la primera fecha pagará su primera fecha libre, por lo tanto tendrá una semana más para extender sus entrenamientos. Junto a los tricolores componen además la serie Universal, Sacachispas, San Rafael, Tito Borjas, Nacional y Río Negro.

Marcos Pastorino, responsable del Fútbol Infantil de Campana dijo a La Semana que en tiendas tricolores están “muy ilusionados y contentos” y agregó que “llevamos practicando desde fines de mayo, cuando habilitaron los entrenamientos”.

Pastorino explicó que “nos parecía fundamental brindarle un espacio a los niños para poder hacer deporte y encontrarse con sus compañeros en esos días donde estaban las escuelas cerradas y no tenían actividad ninguna”. Destacó que se ha puesto “la mira más en lo social que en lo deportivo”.

Finalmente Pastorino dijo que “hoy con otra situación sanitaria, los campeonatos a punto de arrancar, ya se han jugado varios partidos de práctica y las seis categorías están con mucha alegría de volver a la competencia. Veremos cómo les va en el campeonato, pero el volver ya es un triunfo”.

VERDES | Por su parte Juan Manuel Paredes, responsable de coordinar las categorías del Fútbol Infantil de Juventud Unida dijo que “ya llevamos unos dos meses de entrenamiento, vienen muy bien todas las categorías” y agregó que “estamos aplicando el protocolo. Sólo pueden venir a los entrenamientos dos adultos por niño, se les exige el uso de tapabocas, hay alcohol en gel a los costados de la cancha, se establecieron 15 minutos entre categoría y categoría para evitar aglomeraciones de niños y adultos. El agua se ha dispuesto en forma personalizada para cada niño, todo ese tipo de cosas para tratar de minimizar los riesgos y por ahora por suerte todo ha salido bien”.

Paredes agregó que en el proceso del entrenamiento han disputado amistosos con Campana y con Las Palmas y tienen previsto otro ante Bambina y destacó que “los niños están contentos, con muchas ganas, esperando que se venga lo más lindo y poder disfrutarlo”.

LAS PALMAS | Finalmente Diego “Pelo” Romero, presidente de Las Palmas dijo que “felizmente los gurises arrancaron bien, con ganas, se buscó jugar algunos partidos amistosos para que se entusiasmaran un poco más” y agregó que se espera el comienzo con entusiasmo. “Vienen agarrando coraje y tratando de volver a la normalidad, pero venimos bastante bien me parece”, dijo.

Las Palmas integra el Grupo A junto a Juventud Unida, Nueva Unión, San Lorenzo, River Plate y Treinta y Tres.

El campeonato se juega a dos ruedas y las finales anuales se disputarán entre los ganadores de cada serie por la Copa de Oro, los segundos puestos disputarán la Copa de Plata y los terceros la Copa de Bronce.

Detalles 1ª Fecha (sábado 7 de agosto)

Grupo A: Nueva Unión vs. Central; San Lorenzo vs. River Plate; Independiente vs. Treinta y Tres y Las Palmas vs. Juventud Unida.

Grupo B: Universal vs. Sacachispas, San Rafael vs. Tito Borjas, Nacional vs. Río Negro y Campana con fecha libre.

Por Jorge Gambetta.