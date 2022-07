«Los Tucu-Tucu» se llamaron a silencio tras renuncia de abogados del «caso Arazatí»

La Semana se contactó con Silvana Fernández, la vocera del colectivo “Los Tucu-Tucu” para conocer la opinión del grupo ante la renuncia de los abogados Franklin Fuentes y Diego Caracciolo a seguir representando a los vecinos en el juicio que se presentara en su momento contra la empresa Arazatí y que en primera instancia, le diera la razón a la familia Voulminot, permitiendo que el acceso a la desembocadura del arroyo Sauce (playa de Arazatí), continúe cerrado.

La integrante del movimiento de vecinos, dijo que como grupo decidieron no hacer declaraciones por el momento, ya que la situación “está muy entreverada”. Fernández dijo que por eso decidieron llamarse a silencio por el momento, aunque aclaró que cuando todo esté más claro, darían a conocer su posición.

Vale recordar que “Los Tucu-Tucu” no forman parte de los vecinos que presentaron la demanda pidiendo la apertura de la portera en Arazatí y han sido muy críticos con el edil nacionalista Mario Guerra y el ex edil frenteamplista Daniel Jara, que fueron los impulsores del movimiento pro demanda, por entender que este tema no se debería definir en la Justicia.

La renuncia de los abogados se produjo el miércoles 29 de junio y fue comunicada en rueda de prensa en la capital departamental. Los profesionales argumentaron que su renuncia estaba fundamentada en influencias “externas” y “políticas”, aunque no aclararon ni de dónde ni de quiénes eran esas influencias. Tampoco de qué forma influyeron para que ellos tomaran la decisión de dejar la demanda, que ahora debía entrar en una nueva fase y era la apelación del fallo de primera instancia.

Vale mencionar que una vez que esta decisión se conoció, el edil Mario Guerra anunció que no se continuará con la apelación y pidió disculpas a todos los que firmaron para que se iniciara la demanda.

Por Javier Perdomo.