«Los Tucu-Tucu» reciben con escepticismo anuncios de presentación de proyecto para Arazati de la ISJ

El grupo “Los Tucu-Tucu” continúa con una visión escéptica sobre la actuación de la Intendencia de San José en relación al balneario Arazatí y luego de declaraciones realizadas por el funcionario del área de ordenamiento territorial de la comuna Pablo García respecto a que en “la próxima semana” -que sería la que está corriendo ahora-, presentarían el proyecto para la conflictiva zona, se preguntan de qué próxima semana hablan, ya que ellos esperan hace meses una respuesta.

ANTECEDENTES | En su cuenta de Facebook, el pasado 30 de enero, “Los Tucu-Tucu” difundieron fotografías de la pierna lastimada de una mujer, acompañadas del mensaje que ésta les dejó al grupo. “Hoy vine a Arazatí y como las condiciones para bajar a la playa no son las mejores me maté de un porrazo, no fue nada grave, pero ¿Por qué tenemos que poner en riesgo nuestra salud para poder disfrutar de un lugar de acceso público?”.

Según lo contado por Silvana Fernández, integrante del colectivo “Los Tucu-Tucu”, las mismas fotos del Facebook, las difundió en el grupo de WhatsApp de la Mesa de Trabajo por Arazatí y al momento de hacerlo “le pregunté a Pablo cuándo la Intendencia va a presentar el proyecto para poder a su vez presentarlo a la DINACEA (Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental -ex Dinama-), y yo me encargué de decirlo en los medios de San José de Mayo, tras lo cual lo entrevistaron a Pablo y les dijo que iba a ser la semana que viene, pero vamos a ver de qué semana que viene habla, porque hasta ahora han pasado meses y meses y nada”. Mencionó Fernández el pasado viernes que hasta ese momento no había sido convocada ninguna reunión para la presentación del proyecto.

Pablo García ratificó a La Semana lo dicho en otros medios respecto a la presentación del proyecto. “En la Mesa de Trabajo, después del accidente, se nos preguntó cómo venía el proyecto; la arquitecta estaba terminándolo y seguramente para la semana que viene esté pronto”, dijo el funcionario de Ordenamiento Territorial, quien al ser indagado sobre las características que tendrá ese proyecto dijo que “estará en la zona que ya determinamos en la mesa, que es la zona 4 y 5 (las zonas 1, 2 y 3 son las que están tras una portera y en litigio con la familia Voulminot), va tener una bajada, una zona de descanso, picnic, arbolado, estacionamiento y baños”.

Aclaró Pablo García que se le debería denominar ante-proyecto. “Es un puntapié para decir estamos de acuerdo en esto, pero después lo tenemos que elevar a DINACEA, que es la que lo tiene que aprobar técnicamente y después recién se podría estar ejecutando”, mencionó el funcionario de la ISJ, que reconoció que todo lo que se haga será pensando en la próxima temporada de verano, no ya en esta porque ya estamos en febrero”.

Mencionó García también que en la Mesa de Trabajo “se podrían estar realizando modificaciones, no técnicas, porque en la mesa no hay técnicos, pero sí de objetivos”, por eso dijo que nada de lo que se presente será definitivo.

Consultado sobre su visión respecto al funcionamiento de la Mesa de Trabajo, a la que él asiste como representante de la comuna, dijo que “las reuniones que mantuvimos el año pasado fueron buenas, nos pusimos de acuerdo con los representantes de los vecinos, con los dos grupos. Los más activos son ‘Los Tucu-Tucu’, tienen claridad sobre qué es lo que quieren y por dónde quieren ir”.

Agregó que “la mesa ha dado sus frutos en el sentido de que el proyecto va a ir focalizado en la zona que podemos acceder ahora, que es la zona 4 y 5”.

DESCREÍDOS | Pero la positiva visión de García sobre el funcionamiento de la Mesa de Trabajo, parece no ser del todo compartida por los integrantes de “Los Tucu-Tucu”. Silvana Fernández dijo sobre los anuncios del proyecto para el balneario, que con García fueron a DINACEA en el mes de noviembre del año pasado. “Él -García-, quedó comprometido a que se iba a mover en la Intendencia para que la arquitecta hiciera el proyecto, conseguir las máquinas para hacer las bajadas y mirá, estamos en febrero y todavía no han hecho nada”, dijo.

Si bien son escépticos respecto a la celeridad con la que García presentará el proyecto, saben que tendrán que pensar en el verano 2023 para verlo concretado. “Vamos a ver si metemos presión para que salga para el año que viene”, dijo Fernández, que mencionó que en el ámbito de la Mesa de Trabajo, los únicos que “metemos presión somos nosotros, los demás no hacen nada”. Comentó que en representación de su colectivo va una pescadora de Arazatí y ella. También está la Junta Departamental representada por dos ediles nacionalistas y uno del Frente Amplio, y en teoría -porque nunca han concurrido-, están los abogados Franklin Fuentes y Diego Caracciolo, en representación de un segundo grupo de vecinos que presentó un juicio a la familia Voulminot por haber cerrado el acceso a un espacio que es considerado como público por los vecinos.

“También pregunté en la Mesa de Trabajo cuándo es la próxima audiencia del juicio y no me han contestado nada”, dijo Fernández.

A principios del año, el diario Primera Hora de San José, informó que la próxima audiencia por el litigio sería tras levantarse la feria judicial mayor, pero “la feria ya se levantó y los abogados no responden nada y nunca han ido a las reuniones”, se quejó Fernández.

La integrante de “Los Tucu-Tucu” insistió en que como colectivo no han cambiado su objetivo final. “Ahora estamos reclamando que hagan este proyecto, porque la bajada que hicieron cuando mudaron al pescador Sánchez (que vivía casi en la arena del Río de la Plata), no sirve. Nosotros vamos por el otro lado de la portera, esa es la bajada natural de Arazatí”, dijo Fernández, que a su vez aclaró que “el proyecto que van a presentar está en la zona 4, donde fue la tala de árboles” (ocurrida en 2018).

JUICIO | Silvana Fernández insistió en que el grupo pretende que la Mesa de Trabajo cuente con una Secretaria de Actas, porque “nosotros queremos que quede asentado que nosotros vamos por la otra parte. No nos conformamos con el proyecto que nos vayan a presentar, por eso estamos pidiendo conocer cuándo es la audiencia para presentarnos afuera y armar un poco de ruido”. Fernández dijo que los abogados no responden a sus consultas y al preguntarle por qué cree que ocurre esto, dijo que “parece que no quieren que se manifieste nadie”.

Mencionó por último Fernández, que cada fin de semana, es enorme la cantidad de gente que concurre al balneario Arazatí y que cada vez son más necesarios los servicios básicos que ellos están reclamando desde hace años.

Imagen de la costa de Arazatí tomada del Facebook del colectivo «Los Tucu-Tucu».

Por Javier Perdomo.