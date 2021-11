La UNOTT alerta ante falta de avances en consejos de salario e incumplimientos de las patronales

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), emitió un comunicado en el que alerta que se está ante la posibilidad de un conflicto generalizado en la rama, debido a que las empresas están incumpliendo con convenios salariales vigentes en algunos sectores y en otros se niegan a avanzar en las negociaciones colectivas.

El dirigente de la Coordinadora del Interdepartamental José “Pepe” Duarte, explicó a La Semana que el comunicado surge a partir de que se están “registrando algunas circunstancias que pueden desembocar en un conflicto general” y es por eso que “como UNOTT decidimos trabajar más en conjunto. Hay tres conflictos en la UNOTT -e suburbano, el taxi y el Interdepartamental- , por eso se decidió hacer una recorrida con los distintos organismos, que comenzamos con el Ministerio de Transporte, para empezar a ver los problemas y buscar que cada parte haga su trabajo, que no dejen que corran los problemas para que después nos acusen a los trabajadores de dejar la gente tirada en la calle”.

El comunicado se dio a conocer luego de una reunión con el director de Transporte Pablo Labandera. Consultado Duarte sobre cuál es la actitud del gobierno, dijo que ellos “son conscientes de la situación y de alguna manera tienen su lineamiento en cuanto a cómo actuar. Venimos de un gobierno que incidía con las empresas, de repente haciendo una llamada para pedir que cumplieran los acuerdos, pero ahora eso no pasa. Cada parte se limita a lo que tiene que hacer y no se mete en lo que debe hacer el otro”.

Según el dirigente del Interdepartamental, “de alguna manera los contactos que realizamos los fuerza a ellos a tener que moverse y buscar la voluntad política de solucionar los temas”.

NEGOCIANDO | En lo que tiene que ver con el Interdepartamental en concreto, dijo “Pepe” Duarte, que es “un sector que tiene un gran rezago salarial” y que en la negociación del nuevo convenio “nos ponen lineamientos que no son para nosotros”, porque la pandemia “nos encontró con un convenio vigente, que vencía en marzo de este año”.

Hasta ahora en las negociaciones “siempre nos ponen por delante la pandemia, pero sin nada a cambio, ni siquiera un compromiso de estabilidad laboral, que era lo mínimo que estamos pidiendo”, pero en “los hechos la realidad nos dio la razón, ninguna empresa cayó”, dijo Duarte.

“Las empresas más grandes, que fueron las que más complicaron, tuvieron grandes movimientos de encomiendas, algunas hicieron inversiones para llevar adelante la gran demanda, otras abrieron locales donde antes no llegaban. Nosotros vimos que eso no estaba contemplado en las paramétricas”, mencionó el dirigente de la UNOTT.

Explicó luego que el Interdepartamental entró “en la novena ronda de Consejo de Salarios, sin haber pasado por la octava y con lineamientos que son para sectores que sí pasaron por ella. Nos hablan de un convenio a 24 meses sin recuperación salarial. Nosotros presentamos un estudio del Cuesta-Duarte que dice que a marzo de este año, teníamos un 9% de pérdida salarial y cuando se abrió la ronda ya estábamos en un 12 o 13%. Eso fue reconocido por las partes, pero el gobierno dijo que las pautas fijadas eran las conocidas y no había forma de cambiar. Nosotros planteamos que se pida a Economía un plus a lo que se estaba ofreciendo. Planteamos un convenio a 16 meses y que no se siguiera generando pérdida salarial, que hubieran aumentos equiparados a la inflación”.

Sin embargo, dijo Duarte, “la propuesta de las empresas es levantar la negociación y que se pase a votar en el Consejo Superior Tripartito”.

CHICAS CUMPLIDORAS | En relación a cuál es la situación presente de las empresas, comentó Duarte que hay “empresas que sí podrían haber estado en riesgo a raíz de la pandemia, que cumplieron con todos los adeudos, que son las empresas chicas del interior. Las empresas grandes, son las que más nos han presentado problemas para cumplir con los trabajadores y que han hecho reestructuras de hecho. Ellos están con gente en el seguro de paro y con un alto porcentaje de ingreso en subsidios”.

Duarte dijo que el gremio está trabajando por conseguir un buen convenio colectivo, aunque reconoció que les llevará trabajo. “Tenemos tiempo hasta el 7 de diciembre para negociar legalmente, lo que no vamos a permitir es que unilateralmente nos quieran levantar la negociación, porque es lo único que nos va a asegurar el salario de un tiempo para adelante”.

Imagen de archivo

Por Javier Perdomo.