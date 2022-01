Hoy jueves es la reunión de trabajo en el arboreto del doctor García

El grupo que se conformó para trabajar en transformar en un espacio público el arboreto que el doctor Augusto García donó a la Intendencia de San José, casi no detuvo sus tareas en la transición del viejo al nuevo año, y para hoy jueves 20 de enero a las 17 horas está convocando a una reunión de trabajo en el lugar, en la cual se definirán algunas acciones concretas para desarrollar en el futuro cercano.

La primera reunión de este grupo se realizó el 9 de diciembre pasado en Casa de la Cultura y allí estuvieron representadas distintas reparticiones de la Intendencia de San José -Ordenamiento, Higiene y Salud Ambiental, Parques y Jardines-, y el Municipio a partir del alcalde Santos y de los concejales Romero y el frenteamplista Piaggio. También dijeron presentes comerciantes de la ciudad, representantes de centros de estudio, el propio doctor García y personas interesadas en la temática ambiental.

Paola Magnano, una de las impulsoras de toda la movida, comentó que toda esa gente más otras personas que se fue integrando luego se siguió en contacto para ir viendo cómo seguir. “Lo que hicimos fue generar un grupo de WhatsApp con todas las personas que quieren formar parte del proyecto del arboreto, que son los que participaron de la reunión y otra gente que se fue interesando después”, contó Magnano, que nombró a varias personas que a título personal se han acercado a la movida.

Prosiguió explicando luego la emprendedora turística, que en ese grupo de contacto que se creó, “empezamos a ver algunos temas que se habían planteado en la reunión de diciembre, que en principio era el cercado y el tema de la cartelería, tema sobre el que ya hemos estado viendo algunas opciones para identificar los árboles con el nombre común, el nombre científico y el código QR”.

Entiende Paola Magnano que no pueden dejar que el entusiasmo inicial decaiga y es por ello que se decidió realizar la jornada de trabajo de hoy jueves en el predio ubicado sobre la calle Rivera (ingreso cercano a continuación Artigas). “Estamos tratando que no decaiga el entusiasmo, que siga avanzando, por eso lo próximo sería reunirnos allí el jueves para definir el tema de los senderos, para delinearlos. Por supuesto que también iremos avanzando en el tema tejido y el cercado del lugar. A partir de allí seguiremos avanzando en los otros puntos”, explicó Magnano.

CONCRECIONES | Uno de los temas de los que se habló en la primera reunión, fue qué se quería del lugar como espacio público, no llegándose a una definición que conformara a todos los que allí estaban. Consultada sobre si ello ha estado en las conversaciones del grupo de WhatsApp, dijo Paola Magnando que por ahora “estamos concentrados en los temas operativos, en el tema de cómo funcionar no se ha avanzado nada, pero es un tema que deberemos avanzar porque es importantísimo”.

“El tema es que vemos que hasta que no se vea movimiento en el lugar no se puede avanzar mucho. Cuando se vea un primer movimiento allí, va a dar para definir hacia dónde vamos a ir como espacio. Ahora estamos definiendo la parte estructural”, dijo Paola Magnano, que luego agregó que la idea es que “esto se concrete, que no quede como una idea más que quedó en el camino. Si nos quedamos en conversaciones y no hay nada concreto, no sirve. Primero hay que lograr que haya algo que se vea. Eso va a dar pie a seguir”.

La promotora de este grupo de trabajo dejó claro que a la reunión de trabajo de hoy, pueden ir todos los que estén interesados en hacerlo, hayan participado o no del primer encuentro. “La idea es ser medianamente organizados, que lo que se haga sea en coordinación con todo el grupo”, dijo Paola Magnano, quien invitó a participar de este nuevo grupo de trabajo social.

Por Javier Perdomo.