Expectativa por dictamen judicial sobre acceso a Arazatí

Acceso a Arazatí: dictamen se conoce mañana.

Viernes y sábado agitados tendrá el movimiento “Los Tucu-Tucu”, ya que mañana se conocerá el dictamen de la Juez sobre el juicio iniciado contra la familia Voulminot por el acceso a la playa en Arazatí, en tanto que el 11, tendrán junto a organizaciones nacionales en defensa del agua, una jornada informativa en Rafael Perazza sobre las características del proyecto Neptuno.

Silvana Fernández es hoy la vocera del movimiento nacido cuando los propietarios del aserradero Arazatí, cortarán árboles más de 50 árboles sobre la costa, en lo que es considerado por los vecinos como parte de la zona pública del balneario no declarado. Fue ella quien recordó a este medio que este viernes 10 de junio, a las 17 horas, la Justicia dará a conocer su veredicto sobre el juicio iniciado por otros vecinos, que es respaldado por el colectivo de vecinos de Rafael Perazza.

Mencionó Silvana Fernández, que “Los Tucu-Tucu” se volverán a manifestar el viernes frente al Letrado de San José de Mayo -como lo hicieron en la última audiencia y que generó cierta incomodidad de los abogados que presentaron la demanda en nombre de los vecinos-, pero a su vez comentó que sus expectativas sobre lo que definirá la Juez actuante son pesimistas.

“Va a favorecer a Voulminot”, dijo directamente Fernández, que luego dijo que nunca debió haber un juicio, que la Intendencia tuvo que haberse hecho cargo de todo y debió obligar a la empresa maderera que abriera el acceso a la zona a la que “fuimos toda la vida”. La vocera de “Los Tucu-Tucu” dijo que “todos, hicieron todo mal”.

Vale mencionar que más allá de lo que defina la magistrada actuante en el caso, queda luego una nueva instancia que es en un Tribunal de Apelaciones, al cual acudirá la parte que pierda en esta etapa del juicio. El abogado Diego Caracciolo, que representa a los vecinos, dijo en nota realizada semanas atrás con este medio, que ellos apelarán en caso de resultar negativo el dictamen.

Proyecto Neptuno

Sabiendo el resultado de esta etapa del juicio, el colectivo de vecinos de Rafael Perazza, con el apoyo de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, realizarán el sábado 11 a partir de las 11 horas en la plazoleta de la localidad ubicada en el kilómetro 72 de ruta 1, una jornada informativa sobre el proyecto que promueve el gobierno para extraer agua con la cual abastecer parte de la zona metropolitana de Montevideo, llamado Proyecto Neptuno.

“La idea es estar un rato brindando información sobre lo que es el proyecto en la plazoleta y también ir hasta la ruta para hacer conocer nuestra posición”, dijo Silvana Fernández. Agregó que participará gente de todos los movimientos que están en contra del proyecto Neptuno, también conocido como Arazatí.

“Nos van a destrozar la plaza”, dijo Fernández; agregó que dicen que “van a utilizar poco espacio, pero van a hacer una laguna de un montón de hectáreas y no nos van a dejar volver a entrar”. Mencionó después que este proyecto sólo beneficia a unos pocos, “entre ellos a Voulminot”.

Novedades

Vale mencionar que el fin de semana trascendió, a partir de una nota del diario El País, que el proyecto Neptuno podría tener algunas revisiones a raíz del informe de una consultora israelí contratada por el gobierno, que detectó algunas deficiencias en el plan original, por lo cual ahora comenzó a manejarse que la licitación podría lanzarse recién entre los meses de agosto o setiembre (no es tan inminente como anunció el presidente de OSE Raúl Montero), pero todo dependería de las mejoras que plantea la consultora que es necesario realizarle a los planos presentados por el consorcio de cuatro empresas que busca hacerlo.

También está en discusión a nivel oficial qué tipo de financiación tendrá el Neptuno, si se insiste en que sea un proyecto realizado por el consorcio privado (Saceeem, Berkes, Ciemsa y Fast), o asume OSE toda la responsabilidad, por más que tercerice la construcción.

Vale mencionar que el Pit-Cnt incluyó en la plataforma para el próximo paro general parcial del mes de julio, su oposición al proyecto que se desarrollaría en San José porque implica no respetar la reforma constitucional de 2004.

Declaración de Los Tucu – Tucu

En la noche del domingo, el colectivo “Los Tucu –Tucu”, dio a conocer un comunicado en el marco del Día Mundial del Medioambiente, en el cual rechazan “en su totalidad la Mega Obra denominada ‘Proyecto Neptuno’, en la costa del Río de la Plata, en el departamento de San José, Rincón del Pino”.

El proyecto Neptuno involucra varios aspectos negativos, tanto en materia “territorial como social, de salud y ambiental”, dice el grupo. “Nos preocupa la forma en la que se anuncia por el presidente Luis Lacalle Pou y por el ministro de Ambiente Adrián Peña, que posteriormente fue aprobado por el Directorio de OSE, no habiendo pasado el estudio de factibilidad por los técnicos del ente público”, dice la declaración.

Agrega que “el proyecto Neptuno no solo ha sido una iniciativa privada silenciosa y dudosa para toda la población, sino también el Ministerio de Ambiente no convocó en tiempo y forma al Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y su Frente Martímo, creado por el Decreto 264/2011, que es el órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo a la gestión de la Autoridad de Aguas, para la formulación y ejecución de planes en materia de recursos hídricos para la Región Hidrográfica del Río de la Plata y su Frente Marítimo”. También cuestionan que no se haya creado la Comisión del Arroyo Sauce solicitada desde el pasado año por el colectivo.

“Del Proyecto Neptuno no existen estudios de Evaluación de Impacto Ambiental Previo, ni diagnóstico que nos garantice que ambos proyectos sean compatibles, se desconoce cuánto afectará los territorios por donde la obra se desarrolle, siendo tierras productivas las del Rincón del Pino”, dicen los vecinos en la declaración.

Por Javier Perdomo.