Carolina Silva y su primera novela para jóvenes y adultos

La escritora Carolina Silva escribe para jóvenes y adultos en su nueva novela.

La escritora y maestra Carolina Silva Barbé ha publicado dos trabajos para niños, “El regreso de Joaquín” y “El héroe de la zapatilla”, en tanto ahora está anunciando la próxima publicación de su primera novela para jóvenes y adultos que tituló “Cuando despiertes”.

El texto está actualmente en el proceso de corrección a cargo de la docente de Literatura Steffani Boggio y la autora dijo al respecto que “hace unos días le decía a Steffani que lo vamos a hacer nacer, que si no nace por parto natural tendrá que nacer por cesárea, pero ya es suficiente el tiempo de gestación. Estamos en esa etapa de revisión por parte de Steffani, como docente de literatura, eso me da cierta tranquilidad porque es algo nuevo para mí”.

En cuanto al título del libro: «Cuando despiertes»

Silva dijo que cuando comenzó a escribir las primeras páginas “había pensado en el título Ovejas Negras, pero después fui empezando a sentir algo que me decía que no era por ahí y el título fue quedando en suspenso. Una vez terminada la novela decidí cambiarlo, porque al leer todo vi que quizás aquel título no la representaba fielmente. Además pensé que hay un colectivo que tiene ese nombre y ya hay como cierta identificación con él, así que se va a llamar ‘Cuando despiertes’”.

La autora agregó que “como mis libros anteriores estaban destinados a niños, este aunque está enfocado a jóvenes y adultos tiene también ese doble sentido que tienen los anteriores” y explicó que “cuando uno lo lee se encuentra con algo más; esa es la idea y termina en cierta forma cerrando un círculo y entendiendo por qué se llama así, al menos es lo que yo interpreto. Cada lector luego hará su propio camino interpretativo”.

Tiempos y formas

Sobre el tiempo que le ha demandado completar la novela, Silva dijo que “me ha llevado mucho tiempo, primero que nada porque está enfocado a los adultos y yo desde mi profesión de maestra tengo más facilidad para comunicarme con los niños, no me demanda mucho trabajo porque me nace espontáneamente”.

En ese punto precisó que no se trata de que “escribir para niños sea menos importante, pero la manera de decir es otra, desde el lenguaje, o la forma gráfica de representar una exclamación y le estoy dando mucho trabajo a Steffani en ese sentido porque de pronto usé varios signos de exclamación al final de una oración o utilizar varios sonidos onomatopéyicos que en la novela para niños se usan mucho”.

Sin embargo explicó que “representar un grito desde lo gráfico de la letra, en una novela para adultos no cabe. El adulto entiende con un solo signo de exclamación o por el mismo contenido de la oración, técnicamente estamos haciendo todo ese tipo de correcciones en el texto”.

Por otra parte en la escritura fueron surgiendo otros desafíos que Carolina Silva explicó. “Aparte de ese tipo de dificultades, la temática está vinculada a todo lo que yo he dedicado estos últimos años de mi vida que es el autoconocimiento e ir un poco más allá de lo que nos rodea y de lo que el sistema en el que estamos inmersos nos quiere hacer creer. Apunta a la conexión de tu propio poder”.

Carolina Silva: ¿Disfrutando o solo sobreviviendo?

Enseguida la autora, hizo una advertencia en cuanto al contenido del libro: “quiero que se entienda, porque a veces esto tiene un borde muy delicado con lo esotérico y la idea no va para ese lado, simplemente se trata de parar la máquina y ver si estoy disfrutando de mi vida o solo sobreviviendo, cuando me pasa alguna cosa y sigo en piloto automático y pasa otra y así otra vez, entonces creo que hay un momento donde hay que parar y analizar qué señales hay detrás de esas cosas que nos suceden, creo que esa podría ser la invitación”, comentó.

Sobre el objetivo de “Cuando despiertes”, su autora dijo que “dentro de la narrativa lo que busco es acercar al lector ciertas herramientas a través de varias historias con vidas entrelazadas, que se cruzan, que en algún momento se reúnen y que a medida que se va conociendo a los personajes uno pueda decir o hacerse una pregunta sobre si mismo, con una sola pregunta que surja creo que la misión estaría cumplida”.

Publicación de «Cuando despiertes»

Sobre la publicación del libro, Silva dijo que “no he presentado este libro a ninguna editorial, la que ha publicado los anteriores para niños no está interesada en este tipo de literatura, ellos publican otro tipo de libros, en otra editorial me dijeron que si se convierte en algún tipo de manual que no sea novela la verían, pero no quiero que sea un libro de autoayuda, no es lo que quiero escribir”.

Asimismo agregó que “por eso también la demora en terminarlo, me ha llevado mucho tiempo. Lo empecé a escribir y lo dejé, lo retomé y lo dejaba otra vez, seguramente lleva dos años de proceso, pero hace poco me di cuenta que debía ponerme un horario, como quien va a la oficina o a la fábrica y tuve que pedir ayuda para organizarme, entonces de lunes a jueves estoy escribiendo con horario y es de esa manera como puedo producir, de otra forma no encontraba el cuándo”.

La obra está en sus últimos detalles, Carolina Silva dijo que “el texto ya está terminado, pero a Steffani le voy pasando de a dos o tres capítulos, ella me hace la devolución con las correcciones que le parecen pertinentes, las corrijo y vuelvo a leer y así vamos paso a paso. Nos pusimos como meta terminar en junio, cuando terminemos la corrección vamos a leer toda la novela otra vez y ahí lo daremos por terminado”.

Carolina Silva y Frases en el nuevo libro

A modo de adelanto, Carolina Silva explicó que “algo particular es que cada capítulo comienza con una frase de Bert Hellinger, un alemán que es el fundador de las constelaciones familiares. Un terapeuta que ha trabajado a partir de la composición de las familias, con padre y madre como base y cómo eso va haciendo mella en el futuro de la persona y de la familia que cada persona pueda o no formar”. Agregó que “así en cada capítulo aparece un pensamiento textual, con un análisis desde mi óptica, como yo lo interpreté, algo muy breve, a partir de allí comienza el capítulo”.

La obra tiene una protagonista principal (María), y otra secundaria. Silva dijo que “luego múltiples personajes van apareciendo en los diferentes capítulos, aunque las protagonistas no aparecen en todos”.

Edición independiente del libro

El libro tendrá una edición independiente costeada por la propia autora. Silva dijo que para la publicación “juega un papel importante la inversión económica, porque en realidad no la voy a presentar en editoriales, porque algo que ha llevado tanto tiempo no quisiera que quede en nada, porque la editorial siempre se lleva el mayor porcentaje de la venta y aunque el objetivo de este proyecto no es lo económico”.

Agregó que “hay una inversión que correrá por mi cuenta, será una publicación independiente, algo que varios colegas me dijeron que no hiciera, pero no siento que eso vaya en mi contra, todo lo contrario, yo creo que cuando uno comienza a mover cosas y generar cierto tipo de energías atrae otras miradas y otra gente te puede conocer, porque llegar a una editorial sin que te conozcan y lograr que realmente lo lean, requiere conseguir a alguien que lo lleve, como tener a un gestor en el medio”.

Si todo ocurre según los planes de la escritora, antes de fin de año tendremos la oportunidad de leer “Cuando despiertes”, la primera novela para jóvenes y adultos de Carolina Silva Barbé.

