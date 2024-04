Este jueves es la asamblea de «El Quincho»; repercusiones de lo publicado la pasada semana

Diversas reacciones generó la nota publicada en la pasada edición de su periódico en la que se da cuenta de la compleja situación institucional que vive el Hogar de Ancianos “El Quincho” y que tendrá una decisiva asamblea este jueves 11 a partir de las 19 horas, en principio, en el Club Social El Asador.

Desde el círculo cercano a Selva Arbulo se dio cuenta de las diversas señales de respaldo que ha recibido luego de lo informado para que asuma la responsabilidad de conducir los destinos de la asociación civil sin fines de lucro, mientras que las personas que siguen integrando la actual Directiva (de ocho integrantes quedan cuatro, según información oficial), cuestionaron lo publicado por este medio.

Carolina Pérez, quien se presentó como “secretaria en ejercicio” de “El Quincho”, se comunicó mediante Whatsapp con este medio para expresar su malestar por lo publicado y comunicar que, “de las deudas que publicas, gran parte están pagas”.

Pérez se refirió a los cuestionamientos de Arbulo respecto a los fondos que habían quedado en las cuentas bancarias cuando ella dejó la Presidencia. Dijo la Secretaria en Ejercicio que ese dinero se invirtió ya que “se renovó el mobiliario, se pintó, se compraron electrodomésticos y equipamiento muy necesario, ya que cuando asumimos hasta las camas estaban rotas”.

Añadió la integrante de la Directiva saliente que “los residentes están en perfectas condiciones y todas las observaciones que hizo el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), fueron levantadas”. Carolina Pérez comentó luego: “es una pena que solo se informe del tema deudas” (vale acotar que en la nota de este medio, no se hace mención a que los residentes puedan estar pasando mal).

ASAMBLEAS | Respecto a los reiterados llamados a asamblea que o no se han realizado o han terminado sin concretarse el llamado a elecciones, ya que el período de la Directiva está vencido, dijo Carolina Pérez, que en la primera asamblea que se realizó se sugirió que la comisión actual siguiese hasta el cierre del ejercicio económico, que es en abril y que esto fue aceptado por Arbulo y su grupo de apoyo. Mencionó que en esa instancia también se habían presentado los números y se les dio copia a todos los presentes (el problema es que después se hicieron por lo menos dos asambleas más y no se conformó nueva Directiva porque no se actualizaba el balance).

En el diálogo mantenido con La Semana, Pérez transcribió el mensaje de otra integrante de la Directiva que dice que la crónica de La Semana se olvidó “de poner que los pocos roperos que habían estaban sin puertas, que las cucarachas eran dueñas de todo el hogar, que las camas atadas con alambres y que ni una tapa de inodoro había”. Como no existe costumbre de coartar la expresión en este medio, queda estampado lo dicho por esta Directiva, que no invalida nada de la nota publicada.

RETIRADA | Respecto a lo que puede pasar en la asamblea del jueves 11 Carolina Pérez dijo que espera que se produzca la transición, que ella va a hacer todo lo posible para que se concrete porque ella llegó al hogar para colaborar “y me trajo más dolores y problemas que otra cosa”. Negó cualquier posibilidad de seguir siendo parte de la futura comisión o querer pugnar en elecciones por continuar al frente.

La asamblea está fijada para el jueves 11 de abril a las 19 en El Asador. Es de esperar una importante asistencia en esta instancia en la que se define el futuro institucional de “El Quincho”.

Por Javier Perdomo.