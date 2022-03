Escuelas de Libertad comenzaron el año con incremento en sus matrículas

Con total normalidad comenzaron el lunes 7 las clases en los tres principales centros de educación Primaria de Libertad, en los que se registra un incremento en el número de alumnos. En lo que sí hay cambios es en la Dirección de algunos de ellos.

Por ejemplo en la escuela 86 de Tiempo Completo, la Dirección está a cargo en este 2022 de la docente Alicia González, quien hace años que trabaja en la escuela. Consultada por La Semana dijo estar “muy contenta de estar en la Dirección; espero estar a la altura de las circunstancias, porque esta es una escuela muy querida para mí. Conozco a la comunidad, a los padres y los maestros.

“Es una nueva experiencia para mí y estoy con muchas expectativas de poder acercar a las familias a la escuela, después de las pandemia por la que transitamos”, agregó González.

En cuanto a los objetivos para el año dijo que su idea “es fortalecer los vínculos con las familias y con la comunidad, para que la escuela sea una referencia en la ciudad”. Comentó luego que han tenido muchas nuevas inscripciones. Aún no tenía el número total de alumnos, pero comentó que el año pasado eran unos 350 y este año serán un poco más, porque sigue aumentando la matrícula.

En cuanto a la parte edilicia, dijo que la escuela no tiene mayores dificultades. “Siempre ha tenido un edificio muy confortable”, dijo González, que además destacó las modificaciones que tuvieron los protocolos. “Estuvimos redactando una pautas para los padres, para informarles, con algunas recomendaciones, por suerte ahora no hay límites en cuanto a la formación de grupos, porque el año pasado fue todo un tema de organización poder acomodar los grupos y los turnos. Esto también le facilita las cosas a las familias”, dijo.

LA 49 | Mientras tanto en la escuela 49, Francia, al frente está Betina Nieves, quien hasta el año pasado era la Directora de la 86. Comentó que en este año hay aproximadamente unos 460 alumnos, distribuidos en 20 grupos, 10 por cada turno.

En materia de infraestructura, dijo Nieves, que la escuela 49 está bien. “Ha tenido reformas y estamos con un proyecto para modificar el patio, la cancha, algo que viene del año pasado y la idea es seguirlo este año”.

Respecto a los cambios en los protocolos, dijo que este año están “más distendidos, no hay distanciamiento entre niño y niño. Hay que tratar de tener el mejor distanciamiento que se pueda, pero ya no es obligatorio para los niños el tapabocas. Es sugerido pero no obligatorio. Si hay un caso solo se aísla el niño contagiado”.

En cuanto al cambio de una escuela de Tiempo Completo a una de cuatro horas, dijo Nieves que le “ha costado adaptarme al doble turno, antes era todo uno. Recordar el nombre de todos los docentes me costó un poco, pero será cuestión de irse adaptando”.

LA 99 | Mientras tanto en la escuela 99 del barrio Progreso, continúa la directora Sandra Colombo, quien informó que allí también se vio incrementada la matrícula de alumnos, que supera los 350. La escuela cuenta con todo el personal docente y también consideró positivo la flexibilización de los protocolos por el coronavirus al arranque del nuevo año. En materia de infraestructura, dijo que la intención es seguir mejorando en todo lo que se pueda en este año 2022.

UTU | En otro orden, decir que en la Escuela Técnica Libertad, se comienza con todos los cursos propuestos, incluidos los dos que estaban sujetos a que se alcanzara el cupo mínimo de inscriptos. Estos cursos eran el EMP (Educación Media Profesional), de Carpintería y el FPB (Formación Profesional Básica), de Alimentación.

En el Liceo Libertad, comenzaron el lunes los cursos de primer año y en los días siguientes se irán sumando las restantes clases.