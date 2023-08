En octubre comenzarían las obras de reparación de la ruta 45

La empresa Serviam –la misma que realizó la doble vía en ruta 3-, será la encargada de realizar la tan comentada obra de refacción de la ruta 45, comentó a La Semana el asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Sergio Valverde, quien informó que el comienzo de éstas se estaría produciendo alrededor del 2 de octubre próximo.

El ex Alcalde de Libertad dijo no tener mayores detalles de las características de la intervención que se realizará, pero la novedad es excusa para historiar el proceso que se ha seguido con esa ruta secundaria, pero trascendente para la comunicación entre dos de las principales rutas de circulación del país (rutas 1 y 11), durante los últimos períodos de gobierno.

Durante el tercer período consecutivo del Frente Amplio al frente del Ejecutivo nacional se realizó una licitación para reparar esa ruta ya que presentaba importantes defectos en toda su extensión. Muchos habían sido los reclamos previos y mucha fue la expectativa en las obras al momento de anunciarse.

Impacto se llama la empresa a la que se le adjudicó la obra, pero ésta no quedó bien y se volvió un tema de campaña en 2019, identificándola la, en ese momento oposición nacionalista, como un ejemplo de mala gestión del Frente Amplio. El entonces intendente José Luis Falero, fustigó varias veces al MTOP encabezado por Víctor Rossi por esta obra.

Comenzado este período de gobierno, ya desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Falero tuvo como objetivo una nueva licitación que reparara lo que quedó mal hecho en el anterior período. Una vez llegado a la titularidad del MTOP continuó trabajando para ello y también cuestionando a las anteriores autoridades del Ministerio ahora a su cargo.

DURO | Baste recordar lo que fueron sus declaraciones durante la inauguración de la doble vía de la ruta 3. Tras alabar la gestión nacionalista, que inauguraba una obra definida en el anterior período, dijo Falero que “no nos puede pasar que no se invierta adecuadamente”, para más adelante agregar que “en este país han sucedido inversiones que no son adecuadas y que en algunos casos no se han podido ni siquiera inaugurar y los que viven en San José saben a qué me refiero”.

“Ruta 45 ¿A ustedes les parece que podamos hacer una obra que no se inauguró y ya está toda bacheada? ¿Saben qué? Este gobierno, a partir del segundo semestre del año que viene la va a hacer absolutamente a nuevo, como se debe hacer”, anunciaba Falero en el acto oficial de inauguración, montado por Serviam.

RESPUESTA | En ese mismo acto se encontraba el anterior Ministro de Transporte y Obras Públicas, que fue abordado por La Semana en esa ocasión y dio sus explicaciones sobre lo ocurrido con la ruta.

Dijo Rossi a La Semana que la empresa que ganó la licitación “no estuvo a la altura de las exigencias en la aplicación de la tecnología que se comprometió a utilizar. Era una empresa relativamente nueva y fracasó en los procedimientos, pero hay que ser claros respecto a que tampoco cobró”. Añadió que a Impacto “se le hicieron los descuentos correspondientes de todo lo que se levantó y se le obligó a hacerla de vuelta y al terminar la obra, el nivel de calidad general no correspondía a una obra que debía quedar en buenas condiciones, por lo tanto no fue recibida”.

“Está muy claro que nosotros no somos responsables del fracaso, que la propia empresa asumió. A esa empresa se le hicieron las deducciones que correspondían, porque esas obras, cuando tienen ese tipo de percances, no se reciben, por lo tanto no se le entrega a la empresa el certificado final”, agregaba Víctor Rossi. Vale aclarar que al no entregarse el certificado, significa que la empresa no pudo cobrar.

Respecto a la anunciada nueva obra, dijo Sergio Valverde en junio de 2022, que era intención del Ministerio concretarla por otra vía que no fuera una licitación específica; manejó la posibilidad de realizar una ampliación de alguna licitación que está en proceso.

En aquel momento, había dicho Valverde que pretendía que en la obra se incluyeran mejoras al acceso a Libertad en el Camino La Tortuga. Comentaba el ex Alcalde que es un punto en el que han ocurrido siniestros de tránsito y que debe ser mejorado porque es por el lugar en que entra a Libertad la gente que viene de otras localidades o de otros departamentos, desde el norte.

Esto se complementaba, con las obras en el propio Camino de la Tortuga, que le corresponden a la Intendencia y ya están realizándose.

Por L.S.