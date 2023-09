El domingo 24 se realizó movida por el mes de la diversidad en la plaza de los 33

En una fría tarde de domingo y con poco tiempo de organización previa, un puñado de personas se concentró en la plaza de los 33 Orientales de Libertad para ser partícipes de la movida “Reivindiquemos la Diversidad”, en la que hubo un conversatorio, la lectura de una proclama y espectáculos musicales.

La primera parte de la movida estuvo centrada en un conversatorio encabezado por Gabriela Casotti, asesora y tallerista en Género y Políticas de Igualdad, en el cual se abordaron distintas temáticas referidas a la diversidad. La mayoría de los presentes, hombres y mujeres de diversas edades dieron su visión sobre la temática central del encuentro.

LA PROCLAMA | Luego de poco más de 40 minutos de intercambio entre los presentes, se procedió a la lectura de la proclama por parte de dos de las organizadoras –Victoria Caballero y Camila Bussi. Comenzaba la proclama diciendo que el encuentro se concretaba “porque creemos en una sociedad más solidaria, con menos odio y menos discriminación”.

“Estamos aquí para celebrar las conquistas alcanzadas por la colectividad LGBTIQ+ y visibilizar la multiplicidad de identidades que contempla el abanico de disidencias sexuales y de género; lo hacemos a través de la cultura que siempre ha sido puntapié para decir lo importante y para manifestarnos de todas las formas posibles”, agregaban las encargadas de leer la proclama.

Luego, continúan diciendo que “es también una oportunidad para poner sobre la mesa todo lo que falta, para conquistar más derechos y garantizar el respeto de los que, al menos en papel, ya están consagrados, por ejemplo la ley integral para personas trans que hace cinco años se incumple”.

“Es justo y necesario tomar los espacios como esta plaza, espacios de los que muchas veces somos expulsados o nos sentimos excluidos para celebrar, para manifestarnos y más aún en un contexto nacional en el que existe una gran persecución a los movimientos sociales. Nos movilizamos porque en este país la pobreza sigue teniendo cara de personas afro, sobre todo de mujer, de niñes y de adolescentes”, agregaba la proclama.

“Entendemos que el Estado está en falta, ya que tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y no lo hace. No toma en cuenta las demandas de la sociedad, lo vemos claramente en los recortes presupuestales y los planes que ya no existen. Nos enfrentamos todos los días a la violencia institucional del sistema educativo; como estudiantes y docentes luchamos contra el recorte y la reforma educativa, repudiamos la censura y la persecución sindical”, dice más adelante.

VIOLENCIA | Agrega a continuación que “las lesbianas seguimos enfrentando la falta de formación y de información de los profesionales de la salud, siendo violentadas institucionalmente en materia sexual y reproductiva. También cuando dos mujeres buscamos acceder al tratamiento de reproducción asistida, nos exigen el matrimonio, reconociendo únicamente la maternidad a través de esta unión legal, nos piden pruebas para ser madres”.

“Defendemos nuestro derecho a elegir si deseamos maternar o no y que se garantice la ley de interrupción voluntaria del embarazo no deseado de forma segura y accesible, sin que ninguna muera en el intento. Es necesario realizar más test gratuitos de VIH en todo el territorio, como también es fundamental la educación sexual integral para prevenir abusos y para que las infancias crezcan más sanas y libres”, prosigue diciendo la proclama.

“Nos negamos a que las infancias sean vulneradas y tratadas como objetos, tal como expone la mal llamada ley de corresponsabilidad en la crianza, exponiendo a niñes y adolescentes a situaciones de violencia intrafamiliar y a abusos de poder, teniendo que convivir muchas veces con su agresor o el de su madre”, dice y añade: “se nota el aumento de los discursos de odio generalizados hacia toda la comunidad, especialmente hacia los varones gay y personas trans. Es difícil que se hable del tema, se nos hace mucho más complejo al no cuestionar las masculinidades y las formas de relacionamiento. Es necesario que esto se aborde en los centros educativos y que se puedan generar políticas pensadas en cómo mejorar la convivencia”.

“Las personas bisexuales existimos y exigimos nuestro derecho a ser, sin tabú ni prejuicios, nos enfrentamos constantemente a la invisibilización, la negación de nuestra identidad, sin reconocer que somos personas que sabemos perfectamente lo que queremos”, dice la proclama.

“La violencia hacia las mujeres sigue en aumento, el Estado no responde y llega tarde en la mayoría de los casos, son 20 las mujeres que la violencia patriarcal nos arrancó este año. No se cumple con la ley ni se le asigna presupuesto, no existe hoy un abordaje integral a la problemática social y por lo tanto vivimos expuestas. En Uruguay desaparecen gurisas y ni el Estado ni la sociedad hace mucho por buscarlas, hay que atacar las redes de trata ya, no seamos cómplices ni indiferentes”, agrega.

RECUERDO | Luego hace mención la proclama al joven José Ezequiel Núñez, un militante de la causa LGBTIQ+ de cercanías de Libertad quien se suicidara años atrás. “Hoy también queremos recordar a Josué Ezequiel Núñez, un joven referente del colectivo, quien militó y reivindicó la diversidad y fue precursor de las luchas en San José, poniendo a la diversidad y a nuestro derecho a ser en cada ámbito que habitó”.

“No fue él quien nos dejó, a él lo dejaron como a tantos, la crueldad de la sociedad en la que estamos, injusta, homofóbica y desigual; la falta de oportunidades y políticas inclusivas, las graves carencias en el sistema respecto a salud mental, la ausencia del Estado para con los jóvenes y los que más necesitan. A él lo superaron todas las cuestiones que hoy nos paramos a reclamar. Es urgente la salud mental, tenemos la tasa de suicidio más alta de la región, no nos podemos permitir esto, hablemos del tema en todos los espacios, basta de mirar para el costado. Habemos muchos Josué, muchos Horacio, muchas negras Roxana y es por el sueño de elles y de todes, vivir en un mundo más justo, que seguiremos de pie levantando esta bandera y gritando fuerte, ¡Viva la igualdad! ¡Viva el amor! y ¡Viva siempre la diversidad!”.

Luego de la proclama DJ Juanito y otros espectáculos, estuvieron presentes en la plaza, para el disfrute de aquellos que se animaron a quedarse a la vuelta, a pesar del frío de la tade-noche.