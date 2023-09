Infantil de la Liga San José: se van afirmando los liderazgos

La Liga San José de Fútbol Infantil disputó el sábado casi en forma total la quinta fecha del Torneo de Cierre. Los tres equipos de Libertad jugaron de visitantes, mientras que hubo actividad en Puntas de Valdez y en Rafael Peraza. El único partido de la fecha que quedó pendiente fue el de Universal y Las Palmas en la categoría Churrinches.

SERIE A| Por el grupo A, Juventud Unida fue visitante ante River Plate y logró tres victorias en Chatas, Churrinches y Cebollas, dos empates en Gorriones y Baby, mientras que el albirrojo se impuso en Semillas.

San Rafael por su parte recibió a Central y obtuvo tres victorias en Churrinches, Semillas y Baby, un empate en Chatas y un triunfo decano en Gorriones y Cebollas.

En Rodríguez, Nueva Unión recibió a San Lorenzo con una victoria locataria en Chatas, tres empates en Churrinches, Gorriones y Cebollas y triunfo azulgrana en Semillas y Baby.

Por último en El Abasto, Treinta y Tres le ganó cinco categorías a Sacachispas; los naranjitas ganaron en Baby.

A dos fechas de la mitad del torneo las posiciones que conducen a la definición muestran que en Chatas Treinta y Tres lidera con 15 y le sigue Juventud Unida con 12; en Churrinches San Rafael y River Plate comparten la punta con 10 y les sigue Juventud Unida con 9; en Gorriones, Treinta y Tres tiene 12 puntos y River Plate 10; en Semillas San Lorenzo y Treinta y Tres encabezan con 13, San Rafael les sigue con 10; en Cebollas Juventud Unida y Treinta y Tres lideran con luz con 13 puntos y finalmente en Baby lidera Juventud Unida con 13 y River Plate le sigue con 10.

SERIE B| En la otra serie, Tito Borjas cumplió su fecha libre, Campana visitó a Río Negro y fueron cuatro victorias para los tricolores, un empate en Baby y triunfo cebrita en Chatas.

En Puntas de Valdez, Independiente recibió a Nacional y fueron dos victorias para el rojo en Chatas y Gorriones, tres triunfos tricolores y un empate en Baby.

Por último, Las Palmas visitó a Universal, quedó pendiente como dijimos al principio el partido en Churrinches; fueron cuatro victorias albiverdes y un empate en Baby.

Las posiciones en zona de definición muestran en Chatas a Río Negro con 15 puntos e Independiente con 7; en Churrinches Campana 13 y Nacional 9; en Gorriones Campana 13 y Río Negro 7; en Semillas Campana 15 y Nacional 8, en Cebollas, Campana 13 y Nacional 9 y en Baby Campana 13 y Nacional 10.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 5ª Fecha

Resultados Serie A

River Plate vs. Juventud Unida

1 Chatas 5

0 Churrinches 2

1 Gorriones 1

4 Semillas 1

0 Cebollas 2

2 Baby 2

San Rafael vs. Central

2 Chatas 2

4 Churrinches 3

1 Gorriones 7

2 Semillas 0

2 Cebollas 4

3 Baby 2

Treinta y Tres vs. Sacachispas

6 Chatas 0

3 Churrinches 2

1 Gorriones 0

5 Semillas 0

2 Cebollas 1

1 Baby 2

Nueva Unión vs. San Lorenzo

3 Chatas 2

2 Churrinches 2

1 Gorriones 1

1 Semillas 2

1 Cebollas 1

2 Baby 3

Resultados Serie B

Libre: Tito Borjas

Universal vs. Las Palmas

1 Chatas 0

– Churrinches –

3 Gorriones 0 (WO)

4 Semillas 1

1 Cebollas 0

1 Baby 1

Independiente vs. Nacional

2 Chatas 1

0 Churrinches 2

1 Gorriones 0

0 Semillas 1

0 Cebollas 2

0 Baby 0

Río Negro vs. Campana

6 Chatas 1

0 Churrinches 5

0 Gorriones 6

1 Semillas 7

1 Cebollas 3

1 Baby 1

Próxima Fecha (6ª)

Serie A

Sacachispas vs. River Plate

Central vs. Juventud Unida

San Lorenzo vs. Treinta y Tres

San Rafael vs. Nueva Unión

Serie B

Libre: Río Negro

Nacional vs. Campana

Universal vs. Tito Borjas

Independiente vs. Las Palmas

Por Jorge Gambetta.