Directora Departamental de INAU habló de los cambios en modo de atención

La Directora Departamental de INAU, Betina Alpuy, habló de los cambios en modo de atención en Libertad

Días atrás dábamos cuenta de los cambios que se están operando en la atención a la infancia en Libertad, en la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), con la transformación de Cancadi en un Club de niños y niñas inclusivo llamado Mitäreko. En este caso, es la directora Departamental del instituto, Betina Alpuy, quien habla de este cambio y también de lo que ocurrirá con el hasta ahora conocido centro de referencia, ubicado en la calle Ciganda.

El cambio de Cancadi, en ojos de Betina Alpuy

La directora departamental de INAU comenzó dando su visión sobre el cambio en Cancadi. La Directora dijo que la “readecuación del perfil” del centro “se inició en 2018, prosiguió en 2019 y se enlenteció en 2020 y 2021 por la pandemia”.

“Partiendo de un análisis del sistema INAU en Libertad, tenemos cuatro servicios, dos de Primaria Infancia, un centro de referencia que atendía niños en la mañana y en la tarde era espacio adolescente y Cancadi. A partir de un análisis del área programática, que en este caso es el programa de ‘Intervenciones Especializadas’, de donde dependía Cancadi, por ser niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, se empezaron a valorar algunas señales que nos estaban dando que el marco en el que se firmó ese convenio no estaba siendo cumplido, porque el acuerdo era para casos de discapacidad severa o moderada y no era el público que se estaba atendiendo”, contó Betina Alpuy.

Luego, la jerarca departamental añadió que el equipo que está Cancadi “es un equipo que conoce la situación, que tiene un enclave comunitario muy importante y que es una referencia interinstitucional y comunitaria”, entendió la situación y participó del proceso de cambio.

El objetivo final que “teníamos era readecuar el perfil y promover la creación de un proyecto que atendiera a otros niños y niñas. Como resultado final de ese proceso, es que se creó un proyecto de club de niños y niñas inclusivo con 60 cupos, atendiendo singularidades de algunas situaciones que implicarían el cupo de niños y niñas con discapacidad leve”, dijo Alpuy.

Adolescentes al Centro juvenil

Luego la Directora Departamental pasó a referirse a la casona de calle Ciganda. Paralelamente al cambio en Cancadi “se empieza a analizar la propuesta de la transformación y adecuación -que comienza con énfasis en 2021-, del espacio adolescente en un Centro juvenil que está funcionando en el centro de referencia. Esto implica que los niños y niñas que en la mañana iban al centro de referencia empezaron a asistir a Mitäreko y los adolescentes de Cancadi, cuyas familias entendieron que era bueno para ellos, son derivados para empezar a asistir el Centro juvenil, que hoy aún es espacio adolescente, pero estamos en el mismo proceso que con Cancadi”.

El espacio juvenil “tendrá un cupo de 30 chicos -al centro de referencia estaban yendo entre 13 y 14 niños-, y funcionará todo el día, a partir de las 8 y 30 y hasta las 16 y 30 con diferentes propuestas orientadas a un perfil más adolescente”. Mencionó que tendrá similitud con el club de niños en la propuesta, adaptada a adolescentes: “Lo único que cambia es la modalidad de gestión, uno es de gestión directa, del propio Estado, y Mitäreko es en convenio con INAU que lo gestiona la sociedad civil”, comentó Betina Alpuy.

Opciones para los adolescentes en el Centro

A la hora de hablar de lo que se le ofrece a los adolescentes que concurrirán al centro juvenil, dijo Alpuy que “van a tener el acompañamiento y el apoyo pedagógico que se venía haciendo”. “Hace poco estuvimos reunidos con el equipo técnico y allí surgieron ideas de lo que se hará. Hay un proyecto de deporte, uno de gastronomía que incluya la autogestión económica, también hay un proyecto de taller de percusión, uno de huerta”.

“La propuesta de deporte se ampliará dentro y fuera del centro. Los chicos y las chicas reciben la alimentación, los que van en la mañana reciben desayuno y almuerzo y los que van en la tarde almuerzo y merienda. Se realiza un seguimiento especial de los casos judicializados y estaríamos necesitando más horas técnicas. Por supuesto que seguirán las actividades recreativas y deportivas extra muros, que son los paseos, las salidas a otros departamentos y las salidas culturales”, contó la Directora del INAU.

¿Quiénes pueden asistir al Centro juvenil?

Mencionó luego que al centro “pueden asistir adolescentes a partir de los 12 años hasta los 17 años y 11 meses. Cualquier familia puede ir y plantear su demanda. Hoy tenemos 26 o 27 adolescentes concurriendo”.

A la hora de evaluar lo que ha sido el proceso de cambio, Betina Alpuy dijo que “fue un proceso que tuvo dificultades, más allá del tema de la pandemia, pero el resultado final es muy beneficioso porque la cuestión de la inclusión debería darse en todos los centros, sobre todo cuando hay un relato que dice que todos los niños y las niñas tienen que tener acceso y derecho a los espacios comunes sin discriminación”.

En Libertad ¿cómo estamos?

Consultada sobre cuál es la evaluación que hace INAU respecto al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Libertad, la Directora Departamental dijo que Libertad “no es una de las zonas del departamento con mayores situaciones de vulnerabilidad, en términos cuantitativos, si uno lo compara con otras zonas del departamento, incluida la capital departamental. Eso no quiere decir que no haya situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay, por lo tanto, muchas de esas situaciones están atendidas, tanto en el CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia), como en el CAPI (Centro de Atención a la Primera Infancia), en Mitäreko o en el espacio juvenil. Cuando esos casos son captados, son incluidos en alguno de los dispositivos, de seguimiento o de atención directa y asistencia diaria”.

No se descarta segundo CAIF

Consultada Betina Alpuy sobre si aún se piensa en construir un segundo CAIF en Libertad, dijo la Directora que es algo que “no está descartado para nada. Nosotros gestionamos ante el Municipio la donación de un terreno en el barrio Progreso. Esa idea de construir el segundo CAIF en Libertad, ya desde el período quedó para una tercera etapa de los proyectos de construcción por participación público-privada”.

Mencionó luego Alpuy que al inicio de su gestión en la Dirección “teníamos 13 centros en el departamento y hoy tenemos 20. Aumentamos de manera importante. Igual en la zona metropolitana deberíamos tener por lo menos dos CAIF más. En Libertad, con la creación de un CAIF en el barrio Progreso estaríamos aumentando bastante la cobertura y estamos en ese proceso”.

“Está planificado y es una de las prioridades del quinquenio”, culminó diciendo la Directora Departamental de INAU.

Por Javier Perdomo.