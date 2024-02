Director Ferrari dice que jubilaciones mínimas deberían estar en alrededor de 21 mil pesos

En la jornada del lunes 26 de febrero, el director en representación de los jubilados en el Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari estuvo presente en San José de Mayo, visitando a los jubilados escolares y a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la capital departamental, en tanto que el lunes 4 de marzo a la tarde estará en Libertad.

En diálogo con La Semana, Ferrari –que también fuera representante de los trabajadores-, dijo que las visitas periódicas a las asociaciones de jubilados “es un método de trabajo” de la representación. Recordó que “desde hace mucho tenemos claro que solamente desde la sede del BPS, una gestión tan importante como es la de participar en la dirección del banco, no se puede hacer. Hay que recorrer el país y hablar con la gente. Durante estas visitas, se escuchan las inquietudes y las preocupaciones en un tema tan vasto como es el de la seguridad social, más el BPS, que cubre distintas contingencias que a lo largo de la vida puedan pasarnos”.

Agregó Ferrari que “en particular para él, visitar las asociaciones de jubilados para nosotros es una obligación porque son los pilares en los que se asienta la ONAJPU (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay), que es la organización que nos propuso para integrar la lista ganadora de las elecciones y respondemos a ellos”. Vale recordar que fue re-electo Sixto Amaro como representante de los jubilados, pero éste renunció pocos meses luego de iniciar su segundo período, dejando en su lugar a Ferrari, que era suplente en la lista ganadora en las elecciones de los representantes sociales del BPS.

NÚMEROS | En cuanto a los temas abordados en las visitas que realiza, dijo que “es un ida y vuelta, por lo tanto los temas que surgen son a partir de las preguntas que se nos plantean”. Sin embargo, dijo, “hay temas que son recurrentes en todos lados, uno de ellos es el de la situación económica de los jubilados y la gente quiere conocer nuestros planteos”.

Mencionó Ariel Ferrari que “si bien hay que reconocer que este año hay recuperación porque el ajuste del 8.68% es mayor al 5.11% de la inflación del año pasado, no alcanza para recuperar todo lo que perdimos en los años 20, 21, 22”.

El Director que representa a los jubilados en el BPS aclaró que se habla de recuperación en gente que no tiene una capacidad de ingreso importante y a las que se le han quitado “las políticas que se venían desarrollando, tratando de darle más a los que menos tienen”.

Explicó Ariel Ferrari que en el año 2007 “se comenzó a dar en julio un aumento, que se le llamaba adelanto, porque legalmente no se le podía llamar aumento, pero había una voluntad de no sacar ese adelanto, acumularlo a la jubilación y el siguiente 1º de enero, tenerlo en cuenta para fijar el ajuste”.

Continuó diciendo Ferrari que “en este período de gobierno eso se mantuvo como adelanto, pero se sacó cada 31 de diciembre”. Luego dijo que la jubilación mínima está hoy en 18.840 pesos, pero que si se hubiera continuado acumulando en cada ajuste anual ese adelanto, “estaríamos en jubilaciones de alrededor de 21 mil pesos”.

“Hay 160 mil personas que ganan la mínima, pero si yo aumento el valor de la mínima, voy incluyendo a más gente, que de repente gana 19, 19.500 pesos. Si corro el monto mínimo hacia arriba, incluyo a más personas. Amplío los que cobran la mínima, pero la mínima creció, por ende los que están arriba, también crecen”, comentó el Director del BPS.

DIÁLOGO | Consultado Ferrari sobre qué le traslada la ONAJPU y su representante en el BPS a los partidos políticos sobre las necesidades de los jubilados, pensando en la próxima elección, dijo que el planteo es apoyarse “en las razones que argumentó el Poder Ejecutivo para aprobar la reforma del año pasado, que nosotros decimos que la argumentación es correcta, pero que la respuesta no lo es”.

“Si hay que analizar que vivimos más años y tenemos que hacer sostenible el sistema porque le pagamos por más tiempo la jubilación a cada persona ya que viven más, habría que analizar también cuál es la calidad de vida en la medida en que vamos envejeciendo y vamos perdiendo autonomía, por lo cual las políticas de cuidados son sustantivas”, dijo Ariel Ferrari.

“Por otro lado -prosiguió diciendo-, si vamos a tener problemas de financiamiento de la seguridad social, como anunciaban los promotores de la reforma, en ella no pusieron ninguna modificación en cuanto a la forma de financiamiento. Se sigue sosteniendo con la base del aporte obrero-patronal cuando el mundo del trabajo viene cambiando y hay nuevas formas de relacionamiento. Sin preconceptos, todo eso debería revisarse”.

“Y para todo eso -esa es la reivindicación central de ONAJPU-, se necesita un diálogo para una reforma integral del sistema de seguridad social y eso es lo que le planteamos a los candidatos a la Presidencia. Ya hay experiencias de diálogo que han tenido buenos resultados en cosas que no preveíamos que ocurrieran porque, por ejemplo, nadie pensaba que íbamos a tener una pandemia, pero haber tenido la herramienta del seguro de paro parcial, llevó a que las empresas no colapsaran y que los trabajadores no quedaran en la calle”.

REFERÉNDUM | De cara a la recolección de firmas para habilitar un referéndum que establezca reformas a la recién aprobada ley que reformó el sistema de jubilaciones y que prohíba el sistema de ahorro individual representado por las Afaps (administradoras de fondos de pensiones), la ONAJPU decidió dejar en libertad de acción a cada una de sus organizaciones respecto a si acompañar o no la iniciativa. Es así que algunas reúnen firmas y otras no.

De todas formas, deja claro Ariel Ferrari que ONAJPU “desde el primer día cuestionó el sistema de ahorro individual, que genera un tremendo lucro, con brutales ganancias para quienes administran los fondos de los trabajadores pero que dan jubilaciones miserables”. Entiende Ferrari que para este tema también se precisa diálogo para lograr reformarlo.

Ariel Ferrari dijo además, que desde la representación de los jubilados se han dicho cosas sobre el sistema privado. “Hace poco más de una semana presentamos un informe del Banco de Seguros del Estado (BSE), que paga 105 mil rentas vitalicias. Es una aseguradora la que paga, las Afaps administran fondos y cuando me voy a jubilar el dinero va a una aseguradora. La única que paga, porque a las demás no les servía el negocio, es el Estado, por lo tanto privatizamos para que el Estado asumiera el momento de pérdida y la ganancia se la queden los privados”, dijo Ariel Ferrari.

Luego informó que “de esas 105 mil personas a las que les pagó el BPS, un tercio, unas 34 mil rentas, son menores a 2840 pesos y más del 80% de ese total, no llega a 12 mil pesos. No hay solidaridad de redistribuir, que algunos van a poner más de lo que reciben, para que otros reciban más de lo que ponen”.

Ferrari se preguntó luego: “¿Se puede pensar en el Uruguay de hoy en un sistema de capitalización con la informalidad que hay, con los salarios bajos que se ganan, con gente que cobra 30 mil pesos por mes? ¿Se puede pensar en ahorrar para tener una vejez digna si no hay un sistema de solidaridad?”.

El Director del BPS por los jubilados mostró su preocupación porque la reforma aprobada el año pasado “lo que hizo fue ampliarles el negocio, porque ahora todos los que entren por primera vez a trabajar, van a tener AFAP”.

Otro dato que aportó Ferrari es que el año pasado, el BPS ganó 11 millones de dólares por ser socia, en un tercio, de República Afap, la Afap del Estado que tiene casi la mitad de los afiliados al sistema, que el ente no lo puede gastar y se suma a lo ganado en años anteriores, que totaliza 100 millones de dólares. Si con un tercio de una empresa, el BPS ha ganado ese dinero, Ferrari invitó a hacer la cuenta sobre lo que ganan los privados que tienen el 50% del mercado.

Por Javier Perdomo.