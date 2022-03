Desde su mudanza a «El Bosque», el Jardín 113 ha perdido matrícula

Lo que muchos preveían cuando se dio a conocer la ubicación del local propio para el Jardín 113 está ocurriendo: pese a su moderna infraestructura y su servicio especializado, la matrícula viene a la baja desde que el centro de estudio se mudó hacia el barrio “El Bosque”. Su directora, Tatiana Rodríguez, intenta en este mes de marzo, realizar actividades para promover el acercamiento de la comunidad y lograr que se trasladen niños que están concurriendo a las otras escuelas de la ciudad.

Rodríguez dijo que aprovechando que el 10 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la inauguración del primer jardín de infantes en el país (su impulsora fue Enriqueta Comte y Riqué), en el 113 habrá actividades recordatorias en lo que se ha denominado “el mes del jardín”, haciendo alusión a la fecha.

“Queremos hacer extensiva la invitación a toda la familia y la comunidad, porque durante todo el mes haremos invitaciones a actividades participativas, que involucren a los docentes, a los niños, a la familia y la comunidad. Siempre dejando claro que por protocolo y de acuerdo a las medidas de sanidad habrá limitaciones, pero vamos a estar contando con los espacios tan buenos que tenemos como el patio, la sala central donde se puede respetar el aforo. En todos esos espacios, vamos a ir haciendo actividades con grupos reducidos”, dijo Tatiana Rodríguez.

Entre las distintas iniciativas que pretenden desarrollar, contó la Directora que tienen intención “de cerrar en algún momento la calle y hacer una invitación a la familia y la comunidad, a hacer rondas de juego, donde se involucren todas las partes. Queremos también crear el himno al jardín, hecho por los propios alumnos y sus familias”.

LO QUE BRINDA | En cuanto al servicio educativo que brinda el 113, mencionó la Directora que empezaron el año 2022 con 10 maestras especializadas, que atienden a niños y niñas de 3, 4 y 5 años en turno matutino y vespertino. Rodríguez puso especial énfasis en aclarar los horarios, “porque en su momento hubo quienes pensaron que era un jardín de Tiempo Completo, pero si bien esa fue la intención en un principio, aún no se ha logrado el cambio de formato”.

“Contamos con el apoyo de tres auxiliares de Primaria, algo que no es habitual en las escuelas normales. Las docentes trabajan de la mano de esas auxiliares”, comentó y luego agregó que la misión del jardín “es apostar a la integralidad de cada propuesta educativa, que parta siempre de los intereses de los niños y por ello contamos con una infraestructura adecuada a estas edades”.

En estos momentos acuden al jardín 174 niños y niñas, pero el centro tiene capacidad como para 260 y más alumnos/as. “Podemos llegar a albergar hasta 35 por clase”, comentó Rodríguez.

Tatiana Rodríguez reconoció que “viene disminuyendo la matrícula desde que el jardín se mudó, se esperaba que aumentara, pero fue todo lo contrario y los fundamentos que dan las familias de por qué no mandan los niños acá, es que, por ejemplo, si tienen hermanos de mayor edad en las otras escuelas, no les sirve estar entrando a la misma hora en dos centros, no llegan si andan en bicicleta o a pie. Se les hace imposible cumplir el horario”.

“UNA LÁSTIMA” | Rodríguez aclaró que no es que no concurren al 113 estén sin acudir a la escuela. “Esos chicos van a otras instituciones”, pero “los recursos que tiene este jardín no los tiene ninguna otra institución de la zona y es algo que no se está aprovechando, es una verdadera lástima”.

“Hay materiales especiales para el jardín, participamos además de la biblioteca solidaria, donde nos hacen donaciones de libros todos los años. Tampoco se está aprovechando como debiera el hecho de contar con auxiliares vigilantes, que son muy importantes porque dan apoyo a las maestras.

Mencionó por último la Directora del Jardín 113 que en grupos de las otras escuelas en que hay muchos alumnos, se está estimulando para que realicen el cambio y concurran al centro del barrio El Bosque, pero además “nosotros queremos informar a todos los padres que todavía tenemos cupos en todos los grados”, dijo Rodríguez.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo,