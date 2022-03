Agustín Alonso, su triunfo en Maldonado y la preparación del Club Ciclista de Ciudad del Plata de cara a la «vuelta»

Se desarrollaron el sábado los campeonatos nacionales de Contrarreloj en Maldonado en las categorías Damas Elite, Damas Sub 23, Varones Junior, Sub 23 y Elite. El Club Ciclista Ciudad del Plata logró el 1 – 2 en los podios Elite de Damas y Caballeros con la consagración de Fabiana Granizal y Agustín Alonso como campeones nacionales. Los segundos puestos correspondieron también a ciclistas del equipo josefino y fueron para Mariana García y Roderik Asconegui respectivamente.

REVANCHA | En diálogo con La Semana el libertense Agustín Alonso dijo que esta prueba fue una buena revancha de Rutas de América “donde comencé muy mal con una caída en la primera fecha que me condicionó para el resto”. Alonso mencionó esto en alusión a la prueba contrarreloj disputada en la Avenida 18 de julio de la capital y en la que cayó al evitar embestir a una mujer que se cruzó en el trayecto mirando su celular.

Sobre aquel incidente Alonso dijo que “empecé la Rutas con el pie izquierdo, perdí mucho tiempo y continué con las chances casi nulas. Me había quedado esa espinita y por eso traté de hacer lo mejor posible este fin de semana y pude demostrar que de verdad estaba en buen nivel”.

En cuanto a las consecuencias físicas de aquella caída, Alonso dijo que “en realidad fueron sólo raspones, en la rodilla, en el codo, la espalda, pero lo que más me afectó fue un golpe en la cadera, en la zona del glúteo derecho que me generó un enorme hematoma que descubrí al otro día de tarde. No entendíamos por qué me dolía tanto esa zona y la verdad que me costó mucho durante los primeros cuatro o cinco días de competencia”.

Tanto le condicionó el dolor en la zona afectada que el domingo Alonso quedó relegado al segundo grupo de la caravana, “resignando cualquier aspiración de una buena ubicación, ya que me dediqué después a trabajar para el equipo y darle una mano a los que iban adelante”.

CRONO | Alonso es uno de los especialistas en pruebas contrarreloj y consultado sobre su preparación a tan pocos días de finalizada una prueba dura como la Rutas de América dijo que “lo principal fue intentar descansar todo lo que pudiera. Hablar mucho con el entrenador, aprovecho para agradecerle muchísimo a Agustín Margalef” y agregó que “planificamos los entrenamientos. Salimos el miércoles a la ruta bajo lluvia intensa durante cuatro horas, entrenamos el jueves, el viernes hice una breve rodada y el sábado a la cancha con todo”.

Alonso era optimista para el campeonato de crono, dijo que “sentía que podía estar entre los tres primeros, traté de dejar todo en la ruta y esperar qué pasaba con los rivales”.

La competencia fue sobre 26 kilómetros 700 metros en ruta, con llegada a la Pista de Ciclismo del Jaguel. Al respecto Alonso dijo que “hice un promedio de 48.04 Km/h, es bastante alto, la prueba es individual”.

Respecto al control en ruta agregó que “hasta hace algún tiempo se utilizaba el pulsómetro que tiene que ver con las pulsaciones del corazón y la cadencia del pedaleo, es decir la cantidad de pedaleos por minuto, pero desde hace un par de años lo que se mide es la fuerza en vatios de cada pedaleada, con los entrenadores hacemos unas pruebas y ya sé que tengo que ir a cierta cantidad de vatios para no pasarme de exigencia pero tampoco ir demasiado suave”.

En cuanto al significado de este título tanto para él como para el CCCDP Alonso dijo que “es importante sobre todo para que los sponsors reciban una demostración del trabajo que venimos realizando durante todo el año. El club anduvo bien en la Rutas de América, logramos el tercer puesto de Roderyk (Asconegui) y el segundo puesto por Equipos, siempre hay revancha y este fin de semana sabíamos con Roderyk que podíamos estar en el podio y lo logramos”.

El próximo gran objetivo de Alonso y su equipo está fijado en la Vuelta Ciclista del Uruguay que comenzará el próximo 11 de abril. El ciclista dijo que “es la carrera más grande de nuestro país y venimos bien en la preparación, el equipo está fuerte y vamos a participar en todas las carreras que surjan en el medio. Ahora el próximo fin de semana no hay pero para el siguiente si, dependerá lo que pase el día del referéndum que quizás paremos. El club está planificando una concentración para no perder el ritmo y seguir enfocados en lo nuestro”.

Sobre el régimen alimentario del entrenamiento Alonso dijo que “en ciclismo la comida básica son los fideos y algo de pollo, muchos carbohidratos. A veces aburre un poco pero es lo que necesitamos, después de la carrera yo no mido mucho porque el desgaste es mucho y hay que reponer energías”.

Por Jorge Gambetta,