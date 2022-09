Continúa el trabajo voluntario de la olla del barrio María Julia

Si bien los efectos económicos más difíciles de la reciente pandemia de coronavirus parecen haber quedado atrás, la alimentación sigue siendo un problema acuciante para mucha gente en todo el país. Pese a estar en el departamento con menos desocupación, Libertad no escapa a esa realidad y en la olla popular del barrio María Julia, se continúa acercando un plato de comida, al menos una vez a la semana, a cerca de 100 vecinos de la ciudad, que atraviesan dificultades para alimentarse.

Durante todo el invierno, desde La Semana se le ha dado seguimiento a esta actividad solidaria que han desarrollado varios vecinos en el barrio María Julia, ahora identificados como Voluntariado María Julia y que tienen a Florencia Pérez como su actual principal referente.

En diálogo con La Semana, la voluntaria Florencia Pérez comentó que el promedio de viandas que se entregan por semana está por encima de 90, en algunas jornadas se llega a 100.

Explicó que la principal dificultad que tienen en el presente pasa por la compra de la carne y las verduras para el guiso que preparan cada viernes. “Se estaba cocinando dos veces por semana, pero como no la estábamos pudiendo mantener por las dificultades que teníamos para comprar la verdura y la carne, lo más difícil de conseguir, decidimos volver a cocinar solo una vez a la semana, ya que con las donaciones y algo más que podemos aportar nosotros, se puede comprar la carne”, dijo Florencia Pérez, que añadió que hay carnicerías que también están haciendo su aporte a la olla.

La referente de Voluntariado María Julia comentó que la olla que se realizó el viernes fue particular, porque se entregaron canastas a quienes concurren a ella. Contó Pérez que la pasada semana llegó una ayuda de la organización Uruguay Adelante (conformada por empresarios y cercana al gobierno), que “nos mandaron una bolsa de manzana, leche en polvo, cocoa, yerba, azúcar, harina. No en grandes cantidades, pero es un apoyo. Se distribuyeron todos los productos en bolsas y el viernes se les entregó a las personas que concurrieron las cosas que no se usan en la olla, porque nosotros no tenemos servicio de merendero”.

Pero no fue la única donación que la olla recibió. Según lo contado por Florencia Pérez, el comité del Frente Amplio de Libertad les acercó una ayuda, después de una de las campañas de recolección de donaciones que realizaron. “Ellos siempre están haciendo algo y cada tanto van aportando. En este nuevo aporte había jabones, pasta de dientes, detergente, hipoclorito, adherentes, yerba, harina y esas cosas. Todo lo que tiene que ver con higiene también se repartió”, contó Pérez.

REGISTRO | Pero antes de estas dos donaciones, había sido la Intendencia la que había hecho su aporte acercando, según dijo Pérez, arroz, salsa, aceite y lentejas para sus guisos. La integrante de Voluntariado María Julia, contó además que llega mucha gente a dejar su donación en la olla y que Rotaract Club de Libertad también realizó una donación de ropas tras una campaña que realizaron. “Eso también se clasificó y se entregó”, comentó Florencia Pérez.

Mencionó por último que además se está recabando información de las personas que asisten a la olla habitualmente. “Se está registrando a todos los vecinos en planillas, con número de cédula e información general de la familia a la que pertenecen”.

Consultada por último Florencia Pérez sobre si les alcanza lo que pueden elaborar cada viernes, dijo que cada semana terminan “raspando la olla”.

Por Javier Perdomo.