Actividad de Mountain Bike el sábado, en el marco de los 150 años

Los amantes del Mountain Bike tendrán el próximo sábado una buena oportunidad de competir en una prueba agreste que contempla un circuito de 44 kilómetros para las categorías competitivas y uno de 22 para las promocionales y que recorrerá caminos y senderos de la zona de Libertad, Buschental y Colonia Italia, básicamente.

La prueba prevé dos categorías promocionales para damas y caballeros para menores y mayores de 40 años y una Sub 15 que harán 22 kilómetros en su recorrido; en las categorías competitivas serán ocho las categorías para damas y caballeros. En todos los casos los ganadores de cada categoría recibirán una malla conmemorativa de los 150 años de Libertad.

DETALLES| Ricardo Choca integra el grupo “Dos Colonias” que organiza la actividad y en diálogo con nuestro medio dijo que “ya tenemos toda la organización bastante avanzada. La convocatoria será el próximo sábado 17 con largada prevista para las 15 y 30 horas en el Parque Clauzolles de Libertad”.

En cuanto a las distancias del circuito, Choca explicó que “hay un recorrido de casi 24 kilómetros para las categorías promocionales y de unos 48 para las competitivas y habrá una premiación hasta el 5º puesto de cada una de las categorías. También se premiará a los ganadores de la Clasificación General tanto de Caballeros como de Damas”.

Asimismo, habrá un premio para el grupo con mayor número de participantes y según explicó Ricardo Choca “se les entregará una plaqueta a ciclistas que son referentes de la ciudad de Libertad”.

CIRCUITO| El trazado del circuito recorre diferentes caminos y senderos. Choca dio a grandes razgos las referencias: “se saldrá del Parque Clauzolles a tren controlado hasta la curva donde comienza el Camino de la Costa en lo de Martello, allí se hará la largada oficial y se partirá rumbo al Camino de los Teléfonos por el que se seguirá hasta la primera entrada de balasto, desde allí se gira a la izquierda hasta la Ruta 45; no se circulará sobre la ruta sino por la banquina donde hay un trillo marcado. Se sigue por ahí hasta un poco antes del cruce de lo Galaretto donde se ingresará a un campo privado hasta retornar al Camino de los Teléfonos y por esa vía se hará el trayecto hasta Rausa y a Buschental, donde se ingresará al Camino de lo de Chichet, se pasa por el campo de Ignacio Bidegain o Establecimiento San Miguel”.

Choca destacó y agradeció a los propietarios “que nos han otorgado los permisos necesarios para pasar y mencionó que también se recorrerá la propiedad de Ignacio Gorlero en Ruta 45 y Camino de los Teléfonos”.

Desde el Establecimiento San Miguel se seguirá “hasta el fondo y por un camino de balasto se comienza a regresar a Libertad para terminar por Manuel Oribe, ingresando al Parque. Se sigue hasta el fondo, giramos y cruzamos la llegada, justo detrás del escenario”.

RECONOCIMIENTOS| Choca advirtió que la competencia no se suspende por mal tiempo, salvo que “ocurra una tormenta eléctrica. El circuito no tiene puntos de barro que puedan impedir el paso, algunos badenes que hay son muy llanos y no tienen ningún problema”.

“Será una muy linda carrera en el marco de los 150 años de Libertad y por eso es que resolvimos entregar un reconocimiento a referentes del Ciclismo como Héctor “El Canario” Placeres, “Pirulo” Fontes que es el corredor en actividad más longevo; al último ganador de la Vuelta Agustín Alonso, Alem Reyes y Diego Fernández; también a Matías Curbelo, que es una promesa del ciclismo. Corrió este año su primera vuelta y va a correr la segunda el año próximo; se hará también una mención a Julio Borges, que es el bicicletero con más años en el oficio, ya que comenzó desde muy chico junto a Erasmo ‘Cholo’ Placeres”.

INSCRIPCIONES| La inscripción anticipada se realiza vía web en el sitio de Cronomtb.com. Al respecto Choca dijo que “hasta el viernes 9 se habían registrado unos 160 competidores y suponemos que se largará con un total aproximado a los 200 y algo de corredores, como hay mucha actividad cada semana mucha gente va a dejar para inscribirse en el correr de estos días”.

Por último Ricardo Choca que también integra el grupo MTB Kiyú, adelantó que ya se viene trabajando en la organización de la clásica competencia en parejas que se disputa en el verano en el Balneario Kiyú. La fecha reservada para esta prueba es el domingo 26 de febrero de 2023. En esta ocasión la organización que se beneficiará será la Fundación Pérez Scremini de Libertad.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen de archivo, La Semana.