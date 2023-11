Compleja situación institucional en hogar «El Quincho»

La situación en el Hogar El Quincho de Libertad vuelve a presentarse compleja al no haberse podido conformar una lista para las elecciones que debían haberse realizado el pasado 18 de octubre. La Comisión Electoral se disolvió tras no realizarse el acto electoral y ahora se espera que la Directiva en funciones cite a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

La Comisión Electoral estaba integrada por los socios Gustavo Sosa y Luis Chacón, junto a la cobradora de socios Patricia Dolio. El plazo para presentar las listas vencía el 10 de octubre y el 18 se preveía la asamblea en la que iba a votarse por la lista que se hubiera conformado. Como no se presentó lista, los integrantes de la comisión dieron plazo hasta el mismo 18 en la mañana, pero no hubo lista.

Esta situación generó la preocupación de los integrantes de la Comisión Electoral, ya que entienden que no pueden “dejar caer el lugar”. Explicaron a este medio los integrantes de la ex comisión electoral que si bien no hay plazos estipulados, de no confirmarse en el próximo tiempo una nueva Directiva, el hogar podría pasar a ser gestionado desde “el hospital” (es decir ASSE). “Esta es una institución pública y debe pasar a otra institución pública al no haber autoridades”, explicaron los integrantes de la comisión.

La Comisión Electoral, que la integran dos ex directivos –Chacón fue Presidente-, entiende que se debe convocar a una nueva asamblea y que allí se presente una nueva lista. “Estamos esperando que la comisión llame a una nueva asamblea”, dijo uno de los integrantes de la comisión que dejó de funcionar pasada la asamblea del 18, que añadió que lo más importante ahora es “sacar a El Quincho para adelante”.

EN MARZO | Consultado al respecto de la situación generada el presidente en funciones del hogar El Quincho Darío Sánchez, comentó que “al no presentarse una lista formal se dejó asentado en actas que se pidió la realización de un nuevo llamado y elecciones en fecha que está a confirmar, aunque manejó como probable el mes de abril del año próximo, cuando se cierra el ejercicio anual.

Según lo informado por Darío Sánchez, para esa futura comisión habría gente interesada en incorporarse y hay algunas otras personas que están en la actual Directiva con deseo de seguir pero que deberán estar en otros cargos, porque, por ejemplo, él no podría seguir siendo el Presidente.

Los integrantes de la Comisión Electoral que hablaron con La Semana, dijeron que compartían el proyecto de la actual Directiva de cambiar el techo del hogar, cuyo edificio está cumpliendo 35 años “y esos palos de eucaliptus debajo de la paja deben estar podridos, pero no es algo fácil hacer esa obra, porque hay que trasladar a los abuelos”.

“Hay tres cuartos dentro del quincho mismo, está la cocina, la oficina y el comedor. Habría que armar algo donde se pusieran los tres cuartos, se pudiera cocinar y que los abuelos comieran para desarmar eso, pero es algo muy complejo, pero hay que hacerlo porque estamos con riesgo que eso pueda venirse abajo en cualquier momento”, dijo la fuente que habló con La Semana.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.