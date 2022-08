Centro Comercial realizó charla sobre Ley de Promoción de Empleo

El pasado jueves en la noche en una de las salas del Club Social El Asador, se realizó la charla organizada por el Centro Comercial e Industrial de Libertad en la que la referente de la Unidad de Asesoramiento de la Ley de Promoción de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Andrea Ghisolfo, brindó una charla en la cual explicó los beneficios que implica para las empresas, contratar trabajadores mediante esta ley aprobada por el Parlamento el año pasado.

La profesional del MTSS explicó que ella es la encargada de realizar charlas de difusión de la ley de promoción de empleo, la 19973, que está vigente desde el mes de agosto de 2021 y que “busca promover el empleo dentro de las poblaciones que tienen mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral”.

Andrea Ghisolfo explicó que “para promover el empleo, esta ley lo que hace es que aquellas empresas privadas que quieran contratar personas que están incluidas en lo que dice la ley, es decir los jóvenes entre 18 y 29 años, los mayores a partir de los 45 años y las personas con discapacidad, logren un beneficio. Si las empresas contratan a personas dentro de estas condiciones, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, podrán tener un beneficio económico”.

La técnica del MTSS aclaró que no todas las empresas pueden contratar por este sistema. “Las empresas que aportan a industria y comercio sí, las rurales también; las empresas que no podrían contratar serían las empresas de la construcción, las empresas que no tengan ningún trabajador dependiente al presente, tampoco servicio doméstico tampoco y monotributistas”, enumeró Ghisolfo.

Luego puso otro ejemplo y dijo que “una empresa que tuviera un único trabajador en su plantilla podría contratar una persona dentro de las personas que incluye esta ley”.

CONDICIONES | Especificó la funcionaria del MTSS que “las contrataciones deben realizarse por un mínimo de seis meses o un máximo de dos años. La idea es que la persona continúe el vínculo laboral en esa empresa. Las empresas que desean contratar tienen que hacer una gestión 100% online, a través de la plataforma ‘vía trabajo’, de forma previa al ingreso de la persona en la empresa”.

En cuanto al beneficio que reciben las empresas, dijo Ghisolfo que “se otorga a través de créditos a favor por los aportes al BPS que realiza la empresa. En cuanto al monto varía porque dentro de cada una de las poblaciones incluidas, hay diferentes modalidades de contratación. Se pone mayor énfasis en la contratación de mujeres, de aquellas personas que tengan personas a cargo o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Ese énfasis implica un mayor beneficio para la empresa”.

Consultada sobre las preguntas que surgen en las charlas que ha dado en todo el país, dijo Andrea Ghisolfo que las dudas están centradas “más que nada en lo que tiene que ver en cómo es la gestión, en el plazo, en los requisitos, con cómo se implementa la ley”.

“Estamos terminando un plan de difusión que definió el MTSS, que tiene que ver con ir a los territorios a presentar la ley. A los empresarios, a los estudios contables que trabajan con las empresas, son quienes les interesa este tipo de encuentros”, dijo la funcionaria ministerial.

Por Javier Perdomo.