Al cierre de 2023: el Neptuno y la sequía transformaron al agua en el tema de mayor preocupación en San José

Este 2023 está llegando a su final y los balances y resúmenes de lo que ocurrió en el año se multiplican. En lo que tiene que ver con los temas que marcaron la agenda informativa de periódico La Semana, hubo dos que se destacan por encima de todos, pero que tienen como denominador común el agua. Nos referimos, claro está, a toda la discusión que se ha dado en torno a la construcción o no del proyecto Neptuno y a lo que fue la crisis hídrica que afectó al país y las obras que se hicieron en el río San José para intentar paliarla.

En efecto, si se revisan los títulos de tapa su periódico en el año que culmina, en muchas ocasiones estuvo alguna información referida a la inminente –al menos así parece-, construcción de una planta potabilizadora de agua y un polder en la zona de balneario Arazatí, con el objetivo de potenciar el suministro de agua potable al área metropolitana de Montevideo, que se le dio en llamar Proyecto Neptuno. Es que se trata de una trascendente inversión que hará un consorcio integrado por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Fast y Ciemsa), para el futuro uso de OSE y que el ente abonará en 18 años.

Cuestiones como la violación o no del artículo 47 de la Constitución de la República al quedar en manos de una empresa privada su construcción y parte de su operación, la utilidad o no del proyecto, los análisis científicos que se han hecho, las distintas acciones judiciales y ante los organismos de contralor del Estado que han realizado los movimientos sociales que se oponen a la obra, el respaldo del comercio de Rafael Perazza al proyecto, han estado en nuestras páginas, reflejando la importancia que tiene este proyecto, que si bien está aprobado y licitado, el comienzo de su construcción aún está en veremos.

SEQUÍA | El otro gran tema de este 2023 fue la crisis hídrica y cómo el departamento de San José –aún sin el Neptuno concretado-, se transformó en el proveedor principal de agua para la zona metropolitana de Montevideo, donde viven casi dos millones de personas.

En Uruguay, el agua venía escaseando desde hacía un par de años, pero desde el verano 2023 el problema comenzó a intensificarse, transformándose en un problema a escala nacional desde mediados de mayo. Declaración de emergencia agropecuaria primero y de inmediato la emergencia hídrica, ya que la principal fuente de abastecimiento de agua potable para esa populosa población, el río Santa Lucía, no se recargaba ante la ausencia de precipitaciones. Restricciones y mezcla con agua del Río de la Plata aumentaron su salinidad y ello hizo que se disparara la venta de agua embotellada.

Las empresas embotelladoras de agua con gas o sin gas de Libertad (son decenas y decenas los camiones que a diario viajan a vender su producto a Montevideo), tuvieron desde entonces una zafra de mediados de año inesperada, duplicando o triplicando sus ventas en relación a las zafras de verano.

Pero esa no fue la única consecuencia, ya que OSE empezó a mirar hacia el río San José como alternativa para proveer del vital elemento a Montevideo, Ciudad de la Costa y otras localidades de Canelones. Así comenzó una carrera contra el tiempo que incluyó la construcción de un dique en la zona de Buschental y la instalación de bombas tomadoras de agua y una red de cañerías de más de 13 kilómetros para trasvasar agua del San José al Santa Lucía, que luego iba a ser mezclada con agua del Río de la Plata, para paliar la situación mientras no aparecía el agua.

Por supuesto que la solución no conformó a todos y comenzó a formarse un movimiento de vecinos de Colonia Italia y Buschental que cuestionó las obras que se hicieron pero que de poco sirvieron, porque a días de estar listas, volvió la lluvia y el abastecimiento de agua dejó de ser un problema, al menos por el momento, porque todos los científicos dejan claro que no será la última sequía que tengamos. Allí quedaron los caños y una inversión cercana a los 40 millones de dólares, esperando por el próximo fenómeno climático, porque se sabe que con el Neptuno, no alcanzará.

OTRAS TEMÁTICAS | Pero no fueron estos los únicos temas que fueron importantes en el año que termina para la zona de influencia en que trabaja su periódico. Por ejemplo, en el verano hubo movida de vecinos residentes de Kiyú pidiendo que se implemente una línea de ómnibus desde Montevideo al balneario. En Libertad a su vez, se generó otro movimiento de vecinos, que pidió trato metropolitano a los residentes en la ciudad que viajan a diario a trabajar a Montevideo, planteo que fue rechazado por el MTOP.

El pasado verano en Kiyú fue de tragedia, dos jóvenes de 19 años y otra mujer de 28, perdieron la vida en las aguas del balneario. Temprano, antes del comienzo de las clases, los padres de alumnos de la escuela 65 de Santa Paula, en Carretera a Kiyú, se movilizaban pidiendo que comenzaran las tan prometidas obras de refacción del local escolar, algo que finalmente ocurrió y que obligó a llevar el dictado de clases a la sede del club Juincam; en Ciudad del Plata a su vez, la feria vecinal de Playa Pascual, comenzaba a funcionar de forma lineal, mejorando el tránsito y la convivencia en la zona en que el paseo se realiza.

En febrero también, se anuncia una movida de vecinos de Kiyú, que pretende instalar un centro CAIF allí y se inaugura en Libertad la primera etapa de la obra edilicia de la Asociación Médica de San José (AMSJ).

En el mes de marzo, con el pago de la primera cuota de la contribución inmobiliaria, surge que a entre un 15 y un 18% de los contribuyentes el costo de la contribución le aumentó el doble o más, llegando a casos de un 500% de incremento. El hecho generó protestas puntuales de vecinos afectados, llamados a sala en la Junta Departamental, pero finalmente nada ocurrió y los incrementos siguen vigentes, más allá de algunas alteraciones por reclamos personalizados que se hicieron.

DESTACADAS | Para recordar el 8 de marzo se implementó en Libertad una iniciativa que buscaba destacar a ocho mujeres de la ciudad, colocando una placa recordatoria en el lugar en los que fueron protagonistas. Tras una compulsa pública, fueron recordadas Roxana Britos, Juanita Pekrul, Mirta Fajardo, Celia Barhoum, “Marita” Sosa, Elsa Izmendi, Belta Díaz de Torres y la hermana Anita.

Desde la Junta Departamental, la edila suplente del Frente Amplio Verónica Britos cuestiona la política cultural de la Intendencia y su escaso respaldo a Libertad en particular. De allí en más se producen contactos y negociaciones, en las que interviene la presidenta de la Junta María Fernanda Castro y se logra que la Dirección de Cultura de la Intendencia, defina la realización en Libertad de cursos descentralizados de danzas folclóricas y artes plásticas, en coordinación con Casa de la Cultura, cuyas actividades están culminando.

En la nueva avenida resurgen las quejas de los vecinos por los ruidos nocturnos, lo que motiva reuniones con el Concejo Municipal, que a su vez convoca al Jefe de Policía y a la Dirección de Tránsito para aplicar políticas conjuntas sobre la problemática. Según los vecinos, los problemas persisten. En Ciudad del Plata a su vez, se da a conocer el anteproyecto ganador para la construcción del Centro Cívico para la más poblada ciudad del departamento, según datos preliminares del reciente Censo, otro de los temas presentes durante todo el año. El Centro Cívico, que incluye un espacio cultural, cambiara la dinámica de Ciudad del Plata.

En mayo, surge la preocupación por una ola de muertes en el ex penal, hoy establecimiento de reclusión, de Libertad y en la ciudad de Libertad se reinaugura la Biblioteca de la Casa de la Cultura, ahora con apoyo de la Intendencia y de la Biblioteca Nacional.

CONTENEDORES | En junio comienza la distribución en toda la ciudad de los contenedores individuales, que reciben algunos cuestionamientos de vecinos, pero lo cierto es que hoy ya son una realidad paro toda Libertad y las voces contrarias quedaron atrás. En Casa de la Cultura se produce la actuación de la renombrada actriz Cristina Morán por primera vez en la ciudad, logrando el asombro del público local por su lucidez y calidez. Semanas después de actuar en Libertad, la actriz falleció con sus 93 años.

En San José de Mayo, son condenados a prisión dos ex militares -Francisco Macaluso y Rubens Francia-, del batallón de Infantería 6º por torturas a integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), durante la dictadura militar.

En Libertad se genera preocupación por casos de bullying en centros de estudio y padres y junto a políticas sociales de la Intendencia generan instancias de reunión para abordar la problemática; durante el mes de julio a su vez, en la Junta Departamental se llega a un acuerdo para votar un decreto sobre el uso de pirotecnia sonora, que entró en vigencia para estas fiestas. Otra figura del teatro nacional pasa por Casa de la Cultura: Pepe Vázquez, se presenta con un unipersonal.

En balneario Kiyú se genera un misterio aún por resolver. En la costa del Río de la Plata, aparece el cadáver de un hombre que no pudo ser identificado y que no lo ha sido aún, a más de cuatro meses de su deceso.

LA FERIA | En el mes de setiembre se realiza la Feria de Promoción del Libro y la Lectura, de forma descentralizada, recorriendo los cuatro municipios. Comenzó el primer fin de semana del mes en Libertad, luego pasó por Rodríguez, Ecilda Paullier y culminó en Ciudad del Plata. La experiencia fue considerada satisfactoria y se anunció que se realizará de igual manera en el próximo período.

El Rotary Club de Libertad, realiza diversas actividades por sus 70 años, surge en setiembre la preocupación por casos de gripe aviar y ya en octubre, el edil Daniel Blanco presenta un proyecto de Decreto para regular las máquinas tragamonedas. La Intendencia a su vez, plantea rebajas a los nuevos pagadores.

Más acá en el tiempo, los guardavidas agremiados de San José, comienzan conflicto con la Intendencia por las condiciones de trabajo que ahora, ya comenzada la temporada, continúa en proceso. En Libertad, los feriantes están preocupados por la escasa concurrencia de visitantes y dicen que la gente prefiere ir hasta la feria de Playa Pascual, que es vista más atractiva que la de Libertad.

En encuentro realizado por la Junta Departamental en Casa de la Cultura de Libertad, profesional de la psiquiatría reconocen estar desbordados por casos de salud mental, mientras que se firma en noviembre el convenio entre la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la Intendencia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para el cerramiento y climatización de la piscina, obra que se anuncia se realizará durante 2024.

Financiado en buena parte por el Municipio, seis empresas de la zona participan en un stand en la Feria de la Construcción, en una iniciativa que fue considerada positiva por todos los participantes.

CRIMEN | En el último tramo del año, Puntas de Valdez fue noticia por una buena y una mala. Fue asesinado a sangre fría el vecino Wilson “Cattaneo” Bonnahón y la población local indignada pidió mayor seguridad en la localidad, generándose reuniones con autoridades policiales en las que los vecinos hicieron catarsis. El culpable del crimen fue condenado, pero la sensación de inseguridad quedó.

Por otra parte se realizó en noviembre, una nueva edición de la Semana de Puntas de Valdez, que volvió a contar con la competencia de grupos. En San José se realiza el Festival Internacional de Artes Escénicas (FIAE), Infantil y Juvenil con presentación de tres grupos del extranjero en Libertad.

En el marco del mes en contra de la violencia contra la mujer, surge la preocupación de diversos organismos por el aumento de denuncias de casos de violencia doméstica. En Libertad, como cada año, se producen demoras en el comienzo de las actividades en la piscina de la Plaza de Deportes, en tanto que hay cambio en la Dirección del centro deportivo, asumiendo Noelia Noya en lugar de Cristina Méndez.

Por supuesto que faltaron muchas cosas, pero este es un apretado resumen de lo que ocurrió en el año 2023 y que estuvo presente en las páginas de su periódico, como seguirá estando en el venido año.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.