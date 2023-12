Lautaro De León y su experiencia como golero de la Sub 20 de Uruguay integrada por jugadores de OFI

El joven arquero de River de Panta Lautaro De León fue convocado para viajar a China como integrante de la Selección Uruguaya Sub 20, conformada íntegramente por futbolistas de OFI.

Al hablar de la citación, el futbolista expresó que sintió “una gran emoción y la satisfacción por saber que iba a representar a mi país, en las primeras horas no me lo podía creer y no tenía claro la responsabilidad que significaba, tenía orgullo y satisfacción por haber quedado en la lista definitiva de jugadores”.

Explicó que “se hizo una captación en Trinidad durante tres días, en los que realizamos diferentes bloques de fútbol en doble horario. Yo participé en el primero en la mañana, en la tarde no jugué, no tuve ni siquiera 10 o 15 minutos y entonces mi cabecita pensaba en negativo aunque tenía claro que habían otros compañeros que tenían derecho a mostrarse igual que yo”.

PROCESO| El jugador dijo que “en total durante esos días hice unos 40 minutos de fútbol, lo cual es muy poquito, entonces el último día en la mañana hablé con el profe y le consulté a ver si mi nombre pasaría a la lista definitiva. Él consultó con el equipo técnico y no me dijo nada y pensé que pasaría lo que tuviera que pasar”.

De todos modos “en el siguiente bloque participé unos 15 minutitos y después nos hicieron varias devoluciones y hubo algunas a favor mío y me quedé un poco más tranquilo, después supe que mi nombre había sido el primero de la lista definitiva”.

DOLOR| Aunque sin dudas Lautaro disfrutó su nominación y participación en la delegación “en mi caso fue muy especial porque cuando a mí me notificaron la citación a la selección a mi mamá acá le diagnosticaron una enfermedad, un cáncer a la vesícula y yo viajé con ese peso, pensando que de pronto me iba y no la volvía a ver”.

Ante esas emociones encontradas el futbolista se dijo que “mi madre no querría que la situación afectara mi participación con la selección, entonces me maté entrenando y pude jugar y volver para darle un abrazo enorme a mi mamá”.

La mamá del futbolista falleció tres días después del retorno de la delegación de su viaje a China. “Ella pudo verme por la tele jugando y se sintió muy orgullosa de mí, luego pude abrazarla y pudimos despedirnos, se mostró muy fuerte y en vez de dolor me dejó una enorme paz interior”.

LA CELESTE| El arquero dijo que “al ser jugadores del interior podían existir algunos recelos por cruces previos en los torneos del interior pero la verdad es que el grupo se nutrió de una muy buena energía. Son todos muy buenas personas ante todo, al igual que los entrenadores que se involucraron mucho con el grupo con mucho respeto, mucha responsabilidad y motivando las ganas de trabajar y eso se reflejó en los partidos que jugamos”.

Asimismo agregó que “pudimos competir a buen nivel, se nos explicó cómo defender, cómo atacar y las formas para mejorar partido tras partido y al regreso se nos dijo que habían quedado muy conformes con el comportamiento del grupo”.

Tanto fue así que las autoridades le dieron al grupo la posibilidad de conocer Madrid “y eso fue en base a lo que había sido el comportamiento y el rendimiento del grupo”.

Ya en Montevideo, el grupo tuvo otro momento altamente emotivo que fue “el reconocimiento que se nos hizo en el Centenario en oportunidad del partido Uruguay -Bolivia por las Eliminatorias. Eso fue una frutilla enorme sobre el tremendo postre que ya habíamos disfrutado”.

FUTURO| Lautaro llamó al entrenador de la Selección de Ecilda Juan Quefán “le comenté que iba a estar a sus órdenes en la selección ya que me había enviado la citación. No iba a desperdiciar esa oportunidad considerando mi edad y el puesto que me toca cubrir para el que siempre se apela a la experiencia y a los más jóvenes nos toca esperar la oportunidad”.

El futbolista sabe y asume que deberá competir en cada entrenamiento o partido para ganarse el puesto. “Deseo estar en el 11 titular y si así no ocurre estaré apoyando al compañero que le toque porque lo grupal está por encima de lo personal. El fútbol tiene muchos cambios constantemente, un día me toca otro día no me toca”.

De León es jugador de River de Panta. “Estoy muy agradecido con el club porque cuando a mí me bajaron el pulgar en Montevideo, que por un tema de altura o por un tema de los viáticos porque no tenía donde quedarme, todos me decían que en la cancha era muy bueno pero a la hora de jugársela no estuvieron a la altura, River confió en mí, aproveché la oportunidad que me daba un club muy humilde pero con un grupo de personas riquísimas desde lo humano que hace un enorme sacrificio por sacar adelante al club lo que es muy difícil ya que no tiene divisionales formativas”.

El jugador insistió que “estoy muy agradecido con River y su gente pero lamentablemente es muy probable que el año próximo no continúe en el club, aunque sé que siempre voy a estar en contacto con ellos”.

