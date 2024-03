Elucubraciones semanales; Apuntes sobre algunas novedades del inicio de marzo

Ahora sí se empieza a picar el año; volvió Zin TV y la campaña electoral entra en una fase interesante donde se puede escuchar cualquier cosa con tal de conquistar el voto de los incautos electores, esos que entienden poco de la lógica política y terminan votando por el que habla más lindo, más duro o más suave sin lograr analizar lo dicho. En las elucubraciones se intenta analizar algunas cosas, aunque es difícil que lleguemos a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si así les parece, a renglón seguido, hablamos de lo que se escucha por ahí.

Disculpe que no cumpla con lo que escribo, le dije hace una semana atrás que quizás le hablara de la resolución de Fiscalía sobre el Antel Arena, pero la verdad es que surgen tantas cosas nuevas y sorprendentes alrededor a diario que uno no puede centrarse en ninguna en particular. En la semana que pasó, surgieron dos asuntos que no involucran directamente a jerarcas gubernamentales pero sí a su entorno y uno desde afuera se pregunta, cómo es que tienen tan poco cuidado sobre con quiénes andan.

El ahora ex Ministro de Defensa tenía como asesora a una abogada -o escribana, ya no me acuerdo-, involucrada directamente en una red de explotación laboral de inmigrantes venezolanos. Pero hay más, mientras Javier García se afanaba en excusas, es asesinado por su esposa, un “empresario”, estafador de alto vuelo y con un tren de vida hollywoodense, con el que el Ministro del Interior comía asados una vez al mes. Uno no quiere sospechar, pero todo parece muy turbio.

Después están siempre las excusas, que yo no sabía, que no era asesora, que me lo presentaron una vez en una reunión, que fue el Frente Amplio (cuando no) el que la ascendió, que blah, blah, blah. Usted disculpe que yo sea tan directo, pero es evidente que alrededor de la actual administración pululan una serie de personajes listos para meter la garra donde puedan sacar un mango y trafican con influencias, van y vienen, buscando pegarse a los que deciden.

Mire, yo le diría que el “Fibra” Astesiano era el más importante de este tipo de personajes, porque estaba al lado de “Luis”, pero hay otros “fibras” en escalones inmediatamente inferiores, que buscan el negocio salvador con el Estado y que han estado traficando influencias en todo este período. El “empresario” puntaesteño que estafó a inversores canadienses es una de esas garrapatas cercanas al Poder.

Entre esas cosas que uno ve por ahí me sorprendí de lo que dijo el periodista Alfredo García (sobre todo porque lo dice un periodista y con certeras visiones a veces), en uno de esos programas de opinión de la tevé. García cuestionó a su colega Eduardo Preve por dar a conocer los vínculos del ministro Martinelli con el empresario Aguiar. Dijo que ir a comer con alguien no es delito y no, eso es cierto, pero si esas comidas son habituales y si vas al casamiento del tipo -¡que era falso, además!-, y como asesor presidencial que en ese momento eras, lográs llevarle al Presidente a cortar la cinta a un emprendimiento que resultó ser un fraude, por lo menos, algunas sospechas sobre su accionar caben. Está bien que se sepa de esos vínculos del ahora Ministro del Interior –nada menos-, con el estafador Aguiar, por lo cual el trabajo periodístico de Preve, continúa siendo válido, aunque al Poder y a García no le guste.

Todos los vínculos de dirigentes políticos y jerarcas de gobierno son trascendentes, el límite entre lo público y lo privado, para quienes eligen la política, es difuso, por eso tienen que ser cuidadosos con quienes se relacionan y, suponiendo que no hubo conflicto de intereses alguno, Martinelli no fue cuidadoso.

Pero bueno, le dejo ese asunto por ahí, porque ahora tengo ganas de pasar a otra cosa, solo para auto vanagloriarme un poco porque la encuesta que dio a conocer Cifra la pasada semana confirma la tendencia que le dejé planteada hace un par de instancias elucubradoras atrás. La elección 2024 es una pelea de dos, con el FA primero despegado, el Partido Nacional como la segunda fuerza -manteniéndose alrededor de su histórico 30% del electorado-, la transformación en partidos casi testimoniales del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, la probable salida del Partido Independiente del Parlamento y la no figuración de los otros partiduchos ya existentes o creados para la ocasión (tengo la duda sobre qué puede pasar con la Unidad Popular, que ahora tiene otro nombre).

Como todos los políticos dicen, yo le reconozco que una encuesta es una foto del momento, pero la de Cifra es una foto impactante, de algo que es una tendencia sostenida en el tiempo y en la medida que nuevos escándalos sacuden al gobierno o a alguno de sus socios, se hace más clara.

Esa encuesta generó un sacudón grande en la interna de la coalición, sobre todo entre nacionalistas y cabildantes. Los blancos en particular, tomaron la comparecencia del Presidente ante la Asamblea General del sábado pasado como un acto de campaña, queriendo apuntalar el ánimo de sus militantes ante las noticias no tan alentadores, pero la movilización de masas nunca fue el fuerte de los nacionalistas y menos en un mediodía de sábado bajo lluvia.

Las iracundas salidas del general sin embargo, dan cuenta del nerviosismo provocado por ese 2% que le da la encuesta de Cifra, pero también de otras encuestadoras. Manini Ríos amenaza a todo el mundo porque ni siquiera está convenciendo a la mitad de los que lo votaron en la pasada elección. El oportuno final de una investigación administrativa en el Ministerio de Vivienda que dice que Irene Moreira no cometió delito (el Ministro que dio el aval al informe es un militar retirado, pero aún subordinado al mando del general), al entregar viviendas de forma discrecional, parece ser un intento de reivindicación de la figura de la esposa del general, en momentos de encuestas flacas para el partido militar.

Últimos apuntes: le reconozco que no vi el mensaje presidencial en el Parlamento, apenas algunos minutos me alcanzaron para ver por dónde venía y opté por volver a lo que estaba haciendo, que me resultaba más interesante.

Lo que vi, me hizo acordar a los discursos de campaña de muchos políticos nacionalistas, que están llenos de referencias sobre personas y hechos, de alusiones a pequeños acciones que serían reflejo de algo más grande que supuestamente ocurre gracias a las políticas que ellos aplican siendo sensibles a los reclamos de la gente.

Una muletilla que el Presidente siempre utiliza es la idea de la libertad que claro, estuvo en el discurso del sábado. Obsesivamente habla Lacalle Pou de la libertad. Uno, admirador de la utopía libertaria (de la verdadera, no la truchada argentina), podría obnubilarse con esas palabras, pero el problema es que cuando “Luis” habla de libertad siempre está hablando de la libertad económica, que es la única que a él le interesa -al igual que a los libertarios mileisistas-, porque a las otras libertades no tiene problemas en limitarlas. Durante su gobierno se han limitado las libertades sindicales, la libertad de movimiento, la libertad de cátedra y también la libertad de expresión (haciendo despedir periodistas o no apoyando determinadas expresiones culturales).

Si vamos a hablar de libertad, que sea sin restricciones y no que sea solo libertad para invertir y negociar, mientras se ejerce control sobre las demás libertades. Uno cree que es a la libertad económica a la que más hay que controlar y en paralelo dar la mayor libertad posible en todas las demás acepciones de la idea (sin causarle daño a terceros, claro está), quizás por eso es que no comulgamos tanto con “Luis”.

Se me fue larga esta edición. Sin mayores preámbulos me despido. En siete días, sigue el camino elucubrador. Hasta entonces.

Por Javier Perdomo.