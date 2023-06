Carolina Cosse participó de actividad abierta en el comité 26 de Julio del FA en Ciudad del Plata

El pasado sábado 3 de junio estuvo en el Comité “26 de Julio” del FA Ciudad del Plata la intendenta de Montevideo Carolina Cosse en las instalaciones del Comité de Base “26 de Julio”, en una actividad que contó con la presencia una muy importante cantidad de vecinos platenses.

Pasaban las 15 horas llegó Carolina Cosse al lugar citado; más de un centenar de personas presentes la recibieron con un espontáneo aplauso y fue avanzando lentamente hacia el recinto del comité, sacándose fotos con quienes así se lo solicitaban. En el camino hacia el lugar donde disertaría, además de las fotos, la Jefa Comunal capitalina recibió distintas demandas, solicitudes y denuncias, necesarias respuestas no dadas a reclamos orales como escritos.

La precandidata presidencial ya camina a paso de campaña electoral y centró su disertación en hacer un repaso de la actualidad nacional y las conexiones entre las realidades de Montevideo y Ciudad del Plata.

Los primeros minutos de su oratoria estuvieron enfocados a motivar al militante frenteamplista haciendo alusiones al primer período de gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), comparándolo con el presente, época que calificó como “ calamitosa” y de una fragilidad tal que ni en el año 2002 se vio.

Al hablar del déficit hídrico, dijo que desde el gobierno departamental de Montevideo se tomaron cuatro efectivas medidas para paliar las necesidades de los productores, pero aclaró que esto no fue ahora, sino que ocurre desde que ella llegó a la Intendencia, siendo consciente del “cambio climático”, siempre trabajaron junto al productor, buscando soluciones e invirtiendo en ellos con semillas, perforaciones y modernizando los sistemas de riego.

“Parte de la solución está bajo nuestros pies y con la Universidad de la República como aliado y estudiando e involucrándola en un plan de política pública es que se aminoran los riesgos de profundizar la crisis que nos esta obligando a consumir agua embotellada y gastar más, achicando los tiempos de volver a consumir el agua de la canilla, tan saludable y sana que fue siempre”, dijo.

SALUD | Luego habló del endémico tema de los basurales, las volquetas y la solución de los motocarros, sacando los caballos que tiraban carros en las calles capitalinas. Con la intervención de una vecina espontánea, sobrevoló el tema de la salud pública y Cosse dijo que “en todos los puntos del país que visitó en todos lados siempre le reclaman más especialistas, mas remedios y puertas de emergencia que atiendan las necesidades de la gente”.

No pasó inadvertido el comentario realizado sobre la forma en que fue presentado el proyecto del “cierre del anillo perimetral” por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando Cosse dijo: “alguien que ustedes conocen muy bien el ministro (hace una sarcástica pausa, sonríe y dice), Falero, nos invitó a ser parte del proyecto del cierre del anillo perimetral, que en primera instancia aceptamos. Esperamos el llamado a licitación y se presentó una sola empresa, la misma que le presentó el proyecto a Falero. La dieron por desierta y saben una cosa, ustedes los habitantes de los Humedales del Santa Lucía, nos abrieron los ojos, reestudiamos el tema y hoy le decimos no a Falero, no habrá cierre del anillo perimetral. Estamos obligados a defender el ambiente y los equilibrios ecológicos”.

En algún otro momento de su discurso deslizó que duda que una sola empresa se presentara y fuese la misma que presentó el proyecto, diciendo “yo qué sé”.

PROPUESTA | El director teatral Daniel Barceló presentó ante Cosse un proyecto que ésta se comprometió a estudiar. El planteo busca “fortalecer un intercambio cultural más fluido con distintas líneas y en una mirada metropolitana (Montevideo – Ciudad del Plata)”, generando “cupos para que artistas de CDP, puedan participar en futuras ediciones de la Fiesta del Río en condiciones dignas” y buscando “articular un programa anual en coordinación con el Municipio de Ciudad del Plata e Intendencia de San José, para que vecinos de distintos barrios de nuestra ciudad, puedan acceder a disfrutar obras de la Comedia Nacional, tanto en el Teatro Solís, Zavala Muniz o Sala Verdi, con características similares a lo que fueron las ediciones de Un pueblo al Solís”.

Por Carlos García.