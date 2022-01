La batalla por la LUC, el primer desafío de Marcela Barrios como Presidenta de la Departamental del FA

El sábado 5 de febrero está asumiendo la nueva conducción frenteamplista en todo el país. El presidente de la coalición Fernando Pereira asumirá en Montevideo, en tanto que las departamentales recibirán a sus nuevos titulares, con la particularidad que 13 de ellas estarán encabezadas por mujeres. Una de esas presidentas será la josefina Marcela Barrios, que el 5 de diciembre fue candidata única, en una muestra de la nueva “convivencia” que existe en el frenteamplismo de San José.

A Marcela Barrios, al igual que a los demás presidentes de las departamentales, le corresponde encabezar a nivel local la campaña frenteamplista hacia el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tendrá lugar el 27 de marzo próximo. La dirigente así lo expresa, diciendo que la primera etapa de su mandato “es poner todas las energías en la campaña hacia la derogación de los 135 artículos de la LUC”. Entiende Marcela Barrios que “la fuerza política tiene que estar abocada a eso” y que “en una etapa posterior podrá empezar a pensar el posicionamiento de la fuerza política en el departamento, el vínculo con el gobierno departamental y ver cómo nos encontramos como oposición tanto en lo nacional como en lo departamental”.

Marcela Barrios asume la Presidencia con un Frente Amplio de San José con cierta paz interna y enfocado en sus objetivos hacia afuera, dejando atrás un período de luchas intestinas que le restó votos en cada elección departamental. Marcela Barrio reconoce esos períodos de convulsión interna. “Es cierto, tuvimos varias crisis institucionales, la última fue con la renuncia del ex presidente (Óscar “Torito”) López -ocurrida previo a las departamentales de 2020-, pero desde ese momento hemos intentado trabajar en clave de unidad, reconociéndonos como compañeros y tratando de dirimir las diferencias en la interna”, dijo Marcela Barrios.

ARTICULAR | Mirando hacia adelante, la futura Presidenta de la Departamental frenteamplista, dijo que “de ahora en más yo voy a ser la Presidenta de todos los frenteamplistas, de quienes votaron y de quienes no votaron y será necesario, clave, poder articular con las diferentes corrientes de opinión para poder mostrar un frente unido, con el objetivo de recuperar el gobierno nacional, que es el objetivo más importante”.

Barrios añadió que desde el Frente Amplio se entiende que el suyo y el del actual gobierno, “son modelos de país muy diferentes y creemos que nuestro modelo era más democrático, pensado para las grandes mayorías. Por eso queremos volver al gobierno, para seguir pensando en clave de justicia social”.

Es por eso que “desde el territorio en el que nos toca trabajar, la idea es reposicionar al frente de otra manera pensando en 2024”, dijo Barrios, que a su vez no descartó el trabajo en lograr el gobierno de la Intendencia josefina. “Lo primero es el gobierno nacional por un tema cronológico, pero no descartamos seguir ampliando la bancada de ediles, recuperar el Municipio de Ciudad del Plata y eventualmente ganar la Intendencia de San José”, comentó la futura Presidenta del FA.

Consultada en concreto sobre si entendía que el diputado Nicolás Mesa (MPP), había tenido injerencia en el nuevo relacionamiento interno en el FA, dijo Marcela Barrios: “reconozco en la figura de nuestro Diputado un articulador y creo que en parte -no sólo él-, ha sido uno de los actores claves para que los procesos se estén dando de esta manera”.

Una de las grandes discusiones y diferencias que ha tenido el frenteamplismo josefino ha sido a la hora de definir los candidatos, algo que no está en la cabeza de Barrios por el momento. “Nosotros pensamos que el posicionamiento debe ser de la fuerza política, que es la que tiene que trabajar todo el período y a partir de eso se irán dando las cosas para elegir candidatos o candidatas”, mencionó.

CONCRECIONES | Respecto a la marcha del gobierno departamental que encabeza la nacionalista Ana María Bentaberri desde noviembre de 2020, dijo Marcela Barrios que “le falta concretar acciones”.

“Nosotros entendemos que ha habido un cambio simbólico, pero que no se terminan de plasmar acciones que se prometieron en la campaña, por ejemplo, sigue sin haber respuesta para los inundados, no han habido respuestas suficientes para la gente que ha padecido la pandemia, es decir, faltan concretar acciones”, mencionó Marcela Barrios.

Consultada sobre a qué se refería con cambio simbólico, dijo Barrios que “en el vínculo, la Intendenta ha dado señales, pero le falta concretar acciones que son promesas de campaña”.

Un tema que causó polémica en 2021 fue la posibilidad de que la Intendenta le ofreciera el cargo de titular de la “Escuela de Gobernanza” al socialista Javier Gutiérrez, lo que generó ruido en la interna, porque muchos se niegan a aceptar cargos en la administración nacionalista, aunque el Partido Socialista (al que pertenece Gutiérrez), no lo ve con malos ojos. La posibilidad se ha ido diluyendo con el tiempo pero no descartado por completo, cada tanto aparece algún rumor al respecto. Según Marcela Barrios, hoy el FA “no tiene posición al respecto” y su prioridad “está en el referéndum, no es prioridad discutir ese tema en la interna ahora”.

LA LUC | En relación a la campaña hacia el domingo 27 de marzo, Marcela Barrios anunció que el sábado 29 de enero en la zona de Vistamar, en el balneario Kiyú, se va a realizar un festival en Kiyú, con la presencia del músico Denis Elías como espectáculo central. “Será un festival con una pequeña parte oratoria de representantes de las organizaciones sociales que integran la comisión nacional pro referéndum”, dijo Barrios, que luego comentó que “a partir de ahí pondremos toda la carne en el asador para la campaña que busca derogar los 135 artículos de la LUC”.

A partir de ahora, mencionó la nueva Presidenta del FA San José, la fuerza política “está articulando con la Comisión Departamental y la idea es organizar distintas actividades, siempre respetando el conocimiento que tienen los compañeros de las distintas localidades, sobre cómo mejor abordar en cada espacio la campaña, pero también desarrollando una estrategia en función de cómo nos vayamos acercando a la fecha del referéndum. En esta etapa estamos planificando, trabajando en la interna, pensando en la actividad de Kiyú y en las que vendrán después”.

Consultada respecto a cuál va a ser el mensaje más importante que intentarán transmitir en la campaña, dijo Marcela Barrios que se pondrá el acento en que “no es un referéndum contra toda la LUC, es un tema contra esos 135 artículos que oportunamente se definieron, porque creemos que son retrocesos democráticos. Queremos derogar estos artículos que atraviesan todos los aspectos de la vida de la ciudadanía”.

Por Javier Perdomo.