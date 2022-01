Las sensaciones que les dejó a Carlos Barceló y Martín Prado el desfile inaugural del carnaval 2022 en Montevideo

Es bastante común que el comienzo del carnaval en Uruguay coincida con el fin de algún período de sequía y este 2022 la llegada del dios pagano de los carnavaleros después de 686 días de espera no será la excepción. Los pronósticos climáticos vienen alertando desde la pasada semana fenómenos importantes de lluvias intensas; algunos ya se produjeron hace unos días, otros estarían en curso aún por estas horas. El pasado jueves hubo un paréntesis y el Desfile Inaugural pudo realizarse, no así el de las escuelas de samba previsto para el viernes. También fueron suspendidos algunos tablados durante el fin de semana.

DESFILE | Sin embargo el Desfile Inaugural no tuvo un buen marco de público. Algunos dicen que la gente temió que se desatara el diluvio, otros que las sillas a 400 pesos eran muy caras, y los más se han referido a la nueva locación que dispuso la Intendencia de Montevideo, las canteras del Parque Rodó, como responsable de la escasa presencia de público.

En general los principales cuestionamientos por parte de algunos periodistas especializados apuntan a la elección del lugar alternativo y a la escasa infraestructura que se dispuso, la falta de iluminación adecuada y otros aspectos estéticos que podrían haber aportado un marco acorde a la importancia del evento. La intendenta Carolina Cosse ya ha anunciado que en 2023 el desfile regresará a 18 de Julio.

Polémicas aparte, en general, los conjuntos disfrutaron del reencuentro tan ansiado con sus pares y pasadas las 5 de la madrugada del viernes el Jurado dio a conocer los fallos que premiaron a los mejores de cada categoría por su pasaje por el recorrido. La murga Nos Obligan a Salir, la comparsa Valores, los parodistas Zíngaros, la revista Madame Gótica y los humoristas Sociedad Anónima obtuvieron sus primeros triunfos de esta temporada.

Un aspecto importante fue que muchos conjuntos mostraron vestuarios realmente hermosos, lo que hace pensar que en el concurso este rubro podría tener un peso significativo en las cinco categorías.

Pero lo que más importa es la opinión de los verdaderos protagonistas de la fiesta de Momo, por eso La Semana conversó con los referentes de Sociedad Anónima y Los Rolin, primer y segundo puesto en el Desfile Inaugural en la categoría humoristas, Carlos Barceló y Martín “Tincho” Prado, brindaron detalles de sus respectivas propuestas para este año en la categoría que comparten con Fantoches y Los Chobys.

IDEAS | Fábrica de Ideas es el título que propone el conjunto que dirige Carlos Barceló, quien contó que la preparación del espectáculo “viene de lujo, la gente se viene enganchando, aunque no hemos podido hacer tablados, porque los que teníamos el viernes se suspendieron, pero lo que sí pudimos hacer fueron dos actuaciones en Montevideo y una en San José”. Barceló se refería a su participación en la Avant Premier del Carnaval realizada en el Antel Arena con varios conjuntos y sus dos organizaciones propias con grupos invitados.

El artista agregó que “esos primeros acercamientos con la gente sirvieron para ajustar algunas cosas, sobre todo en Montevideo que es un público distinto, requiere otro ritmo y este año con los temas políticos se nota claramente la diferencia, porque la gente quiere decir cosas y cuando uno las dice devuelve un aplauso que se percibe como un agradecimiento porque eso es lo que la gente quería decir”.

Sobre el clima que se ha generado en los últimos tiempos contra el carnaval, Barceló dijo que “creo que es una estrategia de gente cercana al gobierno en defensa de sus intereses en contra de los intereses de la gente a la que pretenden asustar, porque le tienen mucho miedo a la gente”.

Al respecto puso un ejemplo sobre algunas cosas que se pretenderían ocultar, “a los artistas y todos los trabajadores de la cultura no se nos exoneró de ningún impuesto, sin embargo hay quienes defienden que se exonerara de impuestos la importación de pelotitas de golf, ese es un ejemplo clarísimo”.

Sobre el Desfile Barceló dijo que “fue raro, había poquita gente, un porcentaje muy pequeño de lo que siempre había en los desfiles, además era en otra locación, pero con la gente que uno se encontraba mostraba ánimo festivo. En general había mucha necesidad porque la abstinencia ha sido muy dura, necesitábamos decir cosas y la gente necesitaba escuchar algunas cosas”.

La incertidumbre será una constante de este carnaval. Al consultarle sobre los tablados que tendrán antes de subir al Ramón Collazo en la segunda etapa del lunes a la noche, Barceló dijo que “es difícil saber. El viernes se suspendieron los dos que teníamos, el sábado de cuatro se suspendió uno. Tendríamos que estar llegando al Teatro de Verano con cinco o seis escenarios previos, sin contar las otras actuaciones que hemos hecho en Montevideo, San José, Colonia, Santa Rosa, que nos han permitido madurar el espectáculo”.

LA PROPUESTA | Sobre la propuesta Fábrica de ideas Barceló dijo que “se trata de una metáfora, el espectáculo está lleno de ellas, es una fábrica donde trabajamos y los inversores vienen a cerrarla porque no da ganancia y los trabajadores tratamos de salvarla. Mientras ellos usan los prejuicios, los miedos y el no se puede, nosotros de a poco, nos vamos sobreponiendo a esas cosas, como hemos tenido que hacer en estos tiempos, el que laburaba de una manera ahora labura de otra forma, y terminamos comprobando que a pesar de los miedos que nos quieran imponer, sí, se puede”.

Sociedad Anónima mantiene su actitud comprometida y al respecto Barceló dijo que “hay muchas cosas para decir y tratamos de hacerlo, ¿cómo podríamos mirar para el costado ante el intento de destitución de tres docentes de San José que además son excelentes personas? De esas cosas hablamos y tratamos de hacerlo desde la alegría de un conjunto de humoristas, pero no de una alegría tonta sino de una alegría que nos impulsa a seguir”.

FÁBULAS | Por su parte Martín “Tincho” Prado, co-director responsable junto a Rodrigo Cáceres del espectáculo Fábulas con el que se presentan humoristas Los Rolin comentó que disfrutaron del desfile. “Es una lástima el poco público que hubo, no se sabe si fue por el lugar, o por el precio, lo disfrutamos igual porque estaban esas ganas contenidas hace dos años. Se notaba en los rostros de los compañeros de otros conjuntos cuando estábamos en la gatera antes de empezar”.

Prado agregó que ya “hacer el desfile fue algo positivo, primero porque estamos en pandemia, segundo porque se anunciaban lluvias y que pudiéramos desfilar todos sin una gota de lluvia fue muy positivo” y sobre la propuesta del conjunto dijo que “venimos bien, haciendo los últimos ajustes”, pensando en el debut en el teatro que está previsto para el martes.

El espectáculo se titula Fábulas y Prado explicó que “somos animales humanizados. Vamos tocando temas de actualidad pero vistos desde otro lado, en el bosque hay un brote de rabia y se comienzan a dar situaciones que son paralelismos con lo que ha pasado con la pandemia. Se empieza a cerrar todo y lo único que va quedando abierto es la iglesia del Castor Márquez, después se da una separación con el baile de los vacunados y una fiesta clandestina. El baile es para celebrar que está pronta la vacuna contra la rabia pero se da esa división entre los vacunados y la clandestina que es donde están quienes no quieren vacunarse”.

Prado agregó que el grupo quiere “dejar como mensaje que más que decir hay que hacer más, la mejor forma de decir es hacer”, recurriendo a las moralejas que dejan las diferentes fábulas en los libros.

Sobre la integración del grupo Pardo explicó que este año “sumamos a Diego Perla que viene de Cyranos que no sale este año. Se incorporó Gustavo Maritato que no estaba haciendo carnaval últimamente. También sumamos a Augusto Tuala de la familia de los Jokers, también a Pablo Canoura, un baterista que salió muchos años en Sociedad Anónima. También se incorporó Benjamín ‘el Benji’ Rodríguez”.

En cuanto al período de ensayos “Tincho” Prado dijo que “se hicieron difíciles, por gente que ha sido positivo al Covid o que ha sido contacto de algún caso positivo. Incluso nos pasó de algunos casos que al estar con algún resfrío hicieron cuarentena pero como los hisopados han demorado tanto, cuando se los hicieron dieron negativo, pero se perdieron cuatro o cinco días de ensayo”.

Este será un carnaval totalmente diferente a lo que conocíamos. Prado dijo que “tenemos que saber la letra del compañero por si no puede estar en una actuación por un posible contagio, pero ¿qué hacemos si nos falta el tecladista? Es muy complicado”.

Agregó que “se ha hecho un nuevo protocolo que está bien y muy claro, pero será todo muy distinto, hasta en las pequeñas cosas que son muy grandes, como el abrazo con compañeros de otros conjuntos cuando nos encontramos en el tablado, con algunos nos vemos una vez al año, todo muy raro pero el carnaval había que hacerlo. Yo admiro a todos los que nos animamos a hacerlo, con pocos auspicios y siempre tratando de hacer un buen espectáculo”.

Prado defendió al carnaval y dijo que “siempre explico a gente que cuestiona al carnaval porque dice que son todos de izquierda, que cuando vamos a comprar la tela no le preguntamos al comerciante lo que vota, cuando vamos a la ferretería tampoco, la empresa que pone un auspicio no nos pregunta qué votamos, hay mucha gente que trabaja con el carnaval que no es votante de izquierda y todos los que agarramos un pesito del carnaval, que es plata chica, vamos y la gastamos en el barrio, en el almacén o la carnicería sin preguntar a quién votan. Hasta esa gente que despotrica mucho, algún pesito pudo haber recibido del carnaval”.

El humorista maragato se refirió a los tablados de los barrios de Montevideo. “Yo llevaría al público de San José para que viera lo que es uno de esos tablados. Con una entrada de 70 pesos presentan tres espectáculos del concurso. Uno lo paga la Intendencia y los otros dos salen del trabajo de los vecinos, de las familias del barrio y son ambientes divinos, bien arreglados. La comisión del tablado Canario Luna destina la mitad de la recaudación a las escuelas del barrio”, mencionó, dentro de tantas cosas que se ignoran u omiten cuando livianamente se pide desde algunos lugares que se suspenda el carnaval, que es parte identitaria de la cultura de los uruguayos.

Foto cedida: Pao Alcorta

Por Jorge Gambetta.